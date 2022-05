„Helles des Jahres 2022“ kommt aus der Geislinger Kaiser Brauerei

Nach dem Titel „Deutschlands bestes Helles“ bei den World Beer Awards 2021 freut sich die Geislinger Kaiser Brauerei über den nächsten Erfolg.

Bei Meininger“s International Craft Beer Award wurde das Kaiser Helles als bestes Bier seiner Kategorie ausgezeichnet. Unter mehr als tausend eingesendeten Bieren konnte sich das Bier aus dem Kreis Göppingen durchsetzen und darf den Titel nun für ein ganzes Jahr tragen.

„Dass sich unser Helles durchgesetzt und in seiner Kategorie den Titel geholt hat, ist einfach sensationell“, freut sich Maximilian Meusel, erster Braumeister in der Kaiser Brauerei, „ganz besonders weil die Konkurrenz groß war und sich unter den ausgezeichneten Bieren ausschließlich Spitzenprodukte befinden.“

Und es blieb nicht nur bei einem Erfolg: Auch das „Export 1881“, das meistgetrunkene Bier der Kaiser Brauerei, wurde mit einer Goldmedaille ausgezeichnet. Christoph Kumpf, Geschäftsführer der Kaiser Brauerei ist davon überzeugt, dass die Prämierungen auf der Erfahrung, dem sehr hohen Qualitätsanspruch des Brauer-Teams und den hervorragenden Rohstoffen, die aus der Region kommen, beruhen. „Unsere Brauer haben in den letzten zwei Jahren, in denen wir zeitweise in Kurzarbeit waren, ganze Arbeit geleistet und immer weiter an der Qualität unserer Produkte gearbeitet. Das Team unter der Leitung von Max Meusel, Lothar Glauner und Ulrich Rink macht einen tollen Job, diese Auszeichnung ist die verdiente Bestätigung.“

Das Besondere am Wettbewerb Meininger“s International Craft Beer Award ist das singuläre Vorgehen bei der Bewertung der Biere: Diese werden nicht verglichen, wie es bei anderen Wettbewerben meist der Fall ist, sondern jedes Bier wird einzeln verkostet und bewertet. So wird jedem einzelnen Bier die gebührende Aufmerksamkeit zuteil. Zu den Kriterien der Bewertung zählen Optik, Geruch, Geschmack sowie Gesamteindruck des Biers. Zusätzlich werden die Biere aromatisch beschrieben.

Die Geislinger Kaiser Brauerei GmbH ist auf die Herstellung und den Vertrieb von Bier und Getränken aller Art spezialisiert. Mit 35 Mitarbeitern ist das Unternehmen rein regional ausgerichtet. Die Produkte werden in einem Umkreis von 70 km vertrieben. Die Brauerei hat es sich zum Ziel gemacht, bis zum Ablauf des Jahres 2025 alle Biere CO2 neutral zu brauen, abzufüllen und auszuliefern.

