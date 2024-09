Heizcontainer als Teil der vierten industriellen Revolution

Novum – Smart Heat Control für beheizbare Edelstahl IBCs

Neunkirchen, 24. September 2024. Für die Herstellung und Verarbeitung von flüssigen und viskosen Medien, wie Schokolade, Karamell und Wachs, ist das kontinuierliche Temperieren zu festgelegten Zeiten unerlässlich. SCHÄFER Container Systems hat als technischer Vorreiter eine smarte Heizungssteuerung für beheizbare Edelstahl-Container entwickelt. Die Innovation ermöglicht es erstmals, sowohl einzelne Heiz-IBCs als auch große Flotten zentral in Echtzeit zu steuern und zu überwachen, sei es im Lager, in der Fertigung oder beim Transport. Durch die Steigerung der Prozessautomatisierung werden Ausfallzeiten reduziert, die Ressourceneffizienz nachhaltig verbessert und eine konstante Produktqualität unterstützt.

Das „Smart Heat Control“ genannte Modul vereint Steuerung, Datenaufzeichnung, Netzwerkanbindung sowie Bedieneinheit mit Display in einem staubdichten und spritzwassergeschützten Elektrogehäuse (IP 65). Die digitale Einheit lässt sich nahtlos in die Prozesse der Industrie 4.0 einbinden.

Ergänzt wird die smarte Heizungssteuerung durch ein Backend in der SCHÄFER-Cloud und ein Web-Frontend zur Bedienung und Anzeige. Auch die Integration in Cloud-Lösungen von Drittanbietern ist möglich.

Die primäre Funktion der Einheit besteht darin, die Heizleistung von Heizcontainern bei Temperaturen von bis zu 120 Grad Celsius zu regeln und zu überwachen. Dank lastfreiem Schalten werden Abwärme und Verschleiß minimiert.

Transformation zur digitalen Produktion

Die Netzwerkanbindung wird drahtlos über ein Mobilfunk-Modul mit SIM-Karte, Bluetooth oder Wi-Fi hergestellt. Im Vergleich zu analogen Steuerungen, welche ausschließlich direkt am IBC eingestellt und abgelesen werden, bieten die in Netzwerke eingebundenen digitalen Steuerungen den entscheidenden Vorteil, aus der Ferne ansprechbar zu sein – sowohl manuell über ein Webinterface als auch programmatisch.

Smart Heat Control generiert automatisch Warnmeldungen und Alarme bei Abweichungen von den festgelegten Parametern und kann diese selbstständig korrigieren. Dadurch werden potenzielle Probleme vermieden und Ausfallzeiten minimiert.

Die Rückverfolgbarkeit (Traceability) sowie das Geotracking (Standortbestimmung) inklusive Geofencing (geolokalisierte Begrenzung) ermöglichen zudem das Management von Heizcontainern in Echtzeit. Durch die skalierbaren Integrationsmöglichkeiten sind mit Smart Heat Control digitalisierte IBCs insbesondere auch für Mandantengemeinschaften von Vorteil, man denke an Container-Mietparks und deren Kunden.

Im Produktionsprozess erfolgt die Stromversorgung über ein 3-poliges Netzkabel (230 V). Ist kein Stromnetzanschluss vorhanden, wie etwa beim Transport, dann übernimmt ein leistungsstarker Akku die Energieversorgung zur Aufrechterhaltung der Netzwerk- und Datenaufzeichnungsfunktionen sowie der aktiven Alarmierung bei Abweichungen von Sollwerten.

Nachrüstbar und universell passend

Darüber hinaus bietet die Lösung maximale Flexibilität: Sie ist nachrüstbar und vielseitig kompatibel mit bestehenden Heizcontainern, unabhängig vom Hersteller. Ebenso sind Upgrades (Retrofits) von bestehenden SCHÄFER Heiz-IBCs möglich.

Die SCHÄFER Heizcontainer RCB und CHB sind von Werk aus mit der neuen smarten Steuerung ausgestattet und nahtlos in den digitalen Raum überführbar.

Den Text in deutscher und englischer Sprache sowie die Bilder stehen zum Download bereit.

SCHÄFER Container Systems, ein innovativer Hersteller von qualitativ hochwertigen, vollständig recycelbaren Behältersystemen für Getränke (KEGs) sowie von IBC und Sonderbehältern aus Edelstahl für flüssige Medien, Feststoffe und Granulate, ist Teil der international erfolgreichen SCHÄFER WERKE GmbH & Co. KG.

Die familiengeführte SCHÄFER WERKE GmbH & Co. KG mit Hauptsitz in Neunkirchen im Siegerland ist mit diversifizierten Geschäftsbereichen weltweit tätig: EMW Stahl-Service-Center, Lochbleche, Behältersysteme und Industriecontainer, Infrastruktur für Rechenzentren sowie Einrichtungen für Büro und Werkstatt. Diese Geschäftsbereiche arbeiten auf der gemeinsamen Grundlage hochwertigen Stahlfeinblechs, dessen Verarbeitung zu den traditionellen Kernkompetenzen des Unternehmens gehört.

Firmenkontakt

SCHÄFER Container Systems

Burkhard Rarbach

Pfannenbergstr. 1

57290 Neunkirchen

+49 2735 787-547



http://www.schaefer-container-systems.de

Pressekontakt

KONTAKT PR

Beatrix Schmalbrock

Alte Reichsstraße 5

86356 Neusäß

0152 0771 0402



http://www.KontaktPR.net

