Heiter leben, freudig sterben – das Buch des Jahres

Weltneuheit inklusive: Autoren-Signatur per Internet

Wer heutzutage ein Buch zur Hand nimmt, liest, es wieder freudig zuklappt und sich zufrieden lächelnd zurücklehnt, der könnte nur noch durch eine persönliche Widmung des Autors glücklicher gemacht werden.

Und genau diesen “WohlfĂĽhl-Faktor” bietet der Autor Anton Siebler-Stroganoff mit seinem Werk HEITER LEBEN, FREUDIG STERBEN – Tipps fĂĽr jetzt, danach und eine bessere Welt, erschienen im bayrischen Traditionsverlag IDEA, Palsweis. Ăśber den originellen Inhalt und die literarische Qualität wurde in den deutschsprachigen Gazetten schon viel geschrieben. Der Wissenschaftler und Nephrologe JOCHEN REISER, Vorsitzender der Medizin am Rush University Medical Center/U.S.A., zitiert den Autor bei TWITTER auf Englisch so:

People have 3 ways to act:

# through thinking (noble)

# through copying (easy)

# through experience (painful)

“I found the statement in a book from Anton Siebler-Stroganoff”

Wie könnte man den Herrn Professor -wie auch den einfachen Leser- für Ihren Mut und die Geduld belohnen, die 230 Seiten dieses Buches verinnerlicht zu haben? Und genau hier setzt die Innovation des Autors an, der -natürlich kostenlos- eine persönliche Widmung auf Anforderung des Lesers per Email-PDF-Dokument liefert.

Ausgedruckt und sauber in die erste Buchseite eingepasst, spielt es von nun an keine Rolle mehr, ob der Autor in einer seltenen Lesung leibhaftig zugegen war oder sich im fernen Thailand eine ganz persönliche Widmung fĂĽr den Leser einfallen lieĂź. Die Idee könnte Schule machen …

Online-Autoren-Signatur, eine Idee von Anton Siebler-Stroganoff ©2020

Anton Siebler-Stroganoff HEITER LEBEN, FREUDIG STERBEN – Tipps fĂĽr jetzt, danach und eine bessere Welt 230 Seiten, Broschur, 15 x 21 cm, 117 Abb. ISBN 978-3-88793-268-8 15,80 EUR – Neuerscheinung im IDEA-Verlag GmbH, Palsweis

Bernd Anton Siebler (* 20. Juni 1946 in Karlsruhe) ist ein deutscher Erfinder und Ă–konom.

Siebler wuchs als Sohn des Maschinenbaumeisters Walter Siebler und dessen Frau Elisabeth in zunächst ärmlichen Verhältnissen auf, die sich im Zuge des “Deutschen Wirtschaftswunders” aber stetig verbesserten. Nach Abitur, Ausbildung zum Industriekaufmann und sechs Semestern Betriebswirtschaft wurde er als Vertriebsleiter in die Verpackungsmaschinen-Fabrik seines Vaters berufen, die zu diesem Zeitpunkt in finanziellen und strukturellen Schwierigkeiten steckte. Von 1969 bis 1984 gelang es ihm, aus einer verschuldeten Werkstätte mit provinzieller Ausrichtung ein florierendes mittelständisches Unternehmen mit 70% Exportanteil zu machen. Von 1985 bis 1987 war Bernd Siebler alleiniger GeschäftsfĂĽhrer der Firma Siebler Verpackungstechnik.

Nach dem Verkauf des Unternehmens an eine norddeutsche Firmengruppe erfand und vermarktete er ein Entpackungssystem, das es ermöglicht Verpackungen mit fehlerhaftem Inhalt, zu geringem Gewicht oder sonstigen Mängeln wieder in den Produktkreislauf zu überführen, anstatt auf der Müllhalde zu entsorgen.

Im Jahre 2000 wanderte er mit seiner Ehefrau Brigitte nach Hawaii aus und grĂĽndete dort eine Niederlassung der heute noch bestehenden Firma U-E-T Bernd Siebler, die Kompakt-Kartoniermaschinen in Deutschland herstellt.

Nach zwölf Jahren Immigration in Australien lebt er heute in Hua Hin, Thailand und publizierte im Juni 2020 beim deutschen Traditionsverlag IDEA eine belletristische Innovation unter seinem Pseudonym Anton Siebler-Stroganoff und dem Titel HEITER LEBEN, FREUDIG STERBEN – Tipps fĂĽr jetzt, danach und eine bessere Welt.

Weltweit bekannt bleibt er als Initiator des Projekts Timemachine1212. Mit dieser Versuchsanordnung wurde eine neue Art von Experiment kreiert, deren Gelingen erst durch die Erfindung einer Zukunftstechnologie bestätigt werden kann, die derzeit nur theoretisch existiert.

Firmenkontakt

Anton Siebler-Stroganoff

Anton Siebler-Stroganoff

Moobaan 59/54

77110 Hua Hin

0066646340843

bs@wirimweb.de

http://www.heiterleben.one

Pressekontakt

Bernd Siebler

Bernd Siebler

Moobaan 59/54

77110 Hua Hin

0066646340843

bs@wirimweb.de

http://www.heiterleben.one

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.