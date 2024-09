Heißer Herbst: Zandvoort trumpft mit buntem Event-Programm auf

Von historischen Baudenkmälern, lokaler Kunstwelt, Supercar-Rennen und Konzerten

Den Start in das abwechslungsreiche Herbst-Programm macht der „Tag der offenen Denkmäler“ am 14./15. September. An diesem Wochenende bietet Zandvoort Besuchern die Gelegenheit, hinter die sonst meist verschlossenen Türen historischer Baudenkmäler zu blicken. Das Zandvoorts Museum bietet zu diesem Zweck zwei Routen an, auf denen man sich das bauliche Erbgut Zandvoorts auf eigene Faust erwandern kann. Anlässlich des 200-jährigen Jubiläums der KNRM gibt es in diesem Jahr zudem einen Themenschwerpunkt auf der Historie und der Arbeit der Seenotretter.

Von dröhnenden Motoren zum Streichkonzert

Auf dem Circuit von Zandvoort geht es an diesem Wochenende bei „Trophy of the Dunes“ hoch her. GT- und Tourenwagen liefern sich in vielen verschiedenen Klassen packende Rennen wie die Supercar Challenge, der Betcity Mazda MX-5 Cup und die Historic Monoposto Läufe. Nicht zuletzt ist am 14./15. September auch die klassische Musikreihe Candle Light Concerts zu Gast in Zandvoort, in deren Rahmen im Strandpavillon Paal 69 die „Vier Jahreszeiten“ von Vivaldi aufgeführt werden.

Voll unter Strom

Vom 26.-28. September kommen Fans der Elektromobilität bei der EV Experience voll auf ihre Kosten. Auf dem Circuit von Zandvoort können Besucher im Rahmen dieser Ausstellung die neuesten Elektrofahrzeuge nicht nur ansehen, sondern eine Vielzahl von Modellen auch probefahren. Zudem gehören auch E-Bikes, Scooter, Motorroller und Elektromotorräder mit zum Programm und es gibt inspirierende Workshops, die erklären, wie der Umstieg auf Elektromobilität leichtfällt.

Singende Seemänner

Am anschließenden Sonntag (29. September) gehört Zandvoort ganz dem „Shanty- und Seemannslieder-Festival“. Zu seiner 25. Ausgabe hat die Organisation Chöre aus dem ganzen Land eingeladen, die das Meer, die Fischerei und das Leben der Seeleute auf ihre eigene Art und Weise besingen. Musikfans können sie auf vier verschiedenen Bühnen bewundern und die Musik bei einem Spaziergang durch den Ort oder am Meer entlang in vollen Zügen genießen.

Kunstdorf Zandvoort

Den krönenden Abschluss des Event-Herbsts macht „Zandvoort Art“ am 12./13. Oktober. Bei dieser jährlichen Veranstaltung steht das ehemalige Fischerdorf ganz im Zeichen von Kunst und Kultur. Über 50 Künstler stellen in diesem Rahmen ihre Werke aus, die von Fotografie und Malerei bis zu Glas- und bildender Kunst reichen. So abwechslungsreich wie die kreativen Arbeiten sind auch die über 20 Veranstaltungsorte, zu denen historische Gebäude wie das Rathaus, die alte Feuerwache und die St. Agathakerk aber auch Hotels, Strandpavillons und das Zandvoorts Museum zählen.

Über Zandvoort:

Zandvoort gehört zu den bekanntesten Badeorten der niederländischen Nordseeküste. Per Bahn ist der „Beach for Amsterdam“ in 25 Minuten von Amsterdam aus zu erreichen, Haarlem liegt sogar nur 15 Minuten Fahrzeit entfernt. Mit rund 34 Strandcafes bietet der 9 Kilometer lange Sandstrand vielfältige Möglichkeiten, einen Tag am Meer zu genießen. Im charmanten Ortskern lädt eine Vielzahl von Shops und Cafes zum entspannten Einkaufsbummel ein, authentische kleine Häuser machen die Historie des ehemaligen Fischerdorfes sichtbar. Ebenfalls in unmittelbarer Nähe von Dorf und Strand befindet sich die internationale Formel-1-Rennstrecke Circuit Zandvoort. Jährlich finden hier dutzende Motorsportveranstaltungen wie der Dutch Grand Prix, der Historische Grandprix und die Formel-3-Masters statt. Nördlich von Zandvoort erstreckt sich der Nationalpark Zuid-Kennemerland. Das beeindruckende Naturgebiet lädt zu ausgedehnten Radtouren und Spaziergängen ein, bei denen man neben Koniks, schottischen Hochlandrindern auch Wisente entdecken kann. In den ebenfalls an Zandvoort angrenzenden Waterleidingduinen ist zudem der größte Damhirschbestand der Niederlande zu Hause.

Bildquelle: @Zandvoort_Museum