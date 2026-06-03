heinekingmedia stärkt Führungsebene

Thomas Wenderoth wird Chief Sales Officer (CSO)

Hannover, 2. Juni 2026: Mit Thomas Wenderoth gewinnt die heinekingmedia GmbH einen erfahrenen Vertriebsexperten für ihre erweiterte Geschäftsführung. Als neuer Chief Sales Officer (CSO) mit Prokura verantwortet Wenderoth ab sofort die Bereiche Sales, Marketing und Product Management und übernimmt damit eine zentrale Rolle für die weitere Geschäftsentwicklung. Sein Ziel ist es, das Wachstum des Unternehmens nachhaltig zu beschleunigen und die Position von heinekingmedia im Markt für Collaboration- und Digital-Signage-Lösungen weiter auszubauen.Thomas Wenderoth steuert in seiner neuen Funktion sowohl die strategische als auch die operative Weiterentwicklung der vertriebsnahen Bereiche von heinekingmedia. Im Fokus seiner Arbeit stehen dabei drei zentrale Handlungsfelder: der konsequente Ausbau der Vertriebsorganisation, die Transformation des Marketings im Sinne einer AI-First-Strategie sowie die gezielte Weiterentwicklung und Schärfung des Produktportfolios entlang aktueller und zukünftiger Marktanforderungen.„heinekingmedia bietet ein erhebliches Wachstumspotenzial in dynamischen Märkten. Besonders reizvoll ist für mich der große unternehmerische Gestaltungsspielraum, um dieses Potenzial gemeinsam mit dem Team zu heben“, erklärt Thomas Wenderoth. Kurzfristig setzt der Diplom-Volkswirt klare operative Prioritäten: eine Erhöhung der Marktsichtbarkeit, die Professionalisierung der Lead-Generierung sowie die konsequente Nutzung kurzfristiger Geschäftschancen.„Wir freuen uns sehr, Thomas Wenderoth bei heinekingmedia willkommen zu heißen. Mit seinem strategischen Blick auf Märkte, seiner ausgeprägten Umsetzungskompetenz sowie seiner langjährigen Expertise im internationalen Technologievertrieb, unter anderem als Head of Global Operator Business DACH bei Sony sowie als VP Global Enterprise Sales und VP Business & Market Development bei LANCOM Systems, ist er eine wertvolle Verstärkung für unser Führungsteam“, sagt Heike Discher, CEO der heinekingmedia GmbH.Privat ist Thomas Wenderoth verheirateter Vater zweier Töchter (17 und 19 Jahre),widmet sich in seiner Freizeit gerne der Fotografie und liebt gute Drehbücher im Kino wie auf der Couch. Zudem findet er als ehemaliger Tauchlehrer und regelmäßiger Frühschwimmer seinen Ausgleich im Wasser.

Die heinekingmedia GmbH mit Firmensitz in Hannover wurde 2006 gegründet und hat sich seitdem vom Hardware-Hersteller zum Komplettanbieter für innovative Collaboration- und Digital-Signage-Lösungen im Corporate- und Bildungssektor entwickelt. Zu den Hauptprodukten der B2B-Eigenmarke bemotive gehören das Interactive Whiteboard, das Digital Signage Board sowie KI-gestützte, DSGVO-konforme Software-Lösungen. Mit landesweit über 34.000 implementierten Systemen zählt das Unternehmen zu den Marktführern in Deutschland. Der End-to-End-Hersteller setzt von der Entwicklung bis zur Produktion auf Made in Germany. Weitere Informationen unter: www.bemotive.com.

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