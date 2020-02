Heimtextilien und Homewear in Classic Blue bei erwinmueller.de

Die Trendfarbe des Jahres 2020 bringt Frische und Eleganz ins Zuhause

Classic Blue ist die Trendfarbe des Jahres 2020, so haben die Farbexperten des Pantone Color Institute entschieden. Eine Farbe, die an den Abendhimmel erinnert, die ein Gefühl von Ruhe, Harmonie und Geborgenheit ausstrahlt. Wie sich der neue Farbtrend im Zuhause umsetzen lässt, zeigt erwinmueller.de in der neuen Themenwelt “ Trendfarbe Blau„.

Frisches Blau im Badezimmer

Die Farbe Blau wirkt frisch, aktivierend und kühl, erinnert an Meer und blauen Himmel. Genau das Richtige für das sommerliche Badezimmer. Mit Frottier, Badaccessoires und Badematten lässt sich diese kühle Frische perfekt umsetzen, im Besonderen in Kombination mit strahlendem Weiß.

Walk-Frottier Handtücher, Duschtücher und Waschhandschuhe in verschiedenen Blautönen können perfekt miteinander kombiniert werden und tauchen das Bad im Nu in eine blaue Oase. Dazu passen Badematten mit einem frischen, modernen Farbverlauf in verschiedenen Größen und Formen. Für Akzente sorgen Badaccessoires wie Seifenschalen, Seifenspender oder Zahnputzbecher in intensivem Blau.

Auch bei Bademänteln bietet Erwin Müller eine große Vielfalt für die ganze Familie, vom weichen, voluminöser Walk-Frottier bis hin zum samtigen Velours.

Sanfte Träume in Blau

Kühlende Bettwäsche in Blau ist vor allem in Sommernächten ein Genuss. Dabei spielt die Auswahl des Gewebes eine große Rolle. Mako-Satin und Seersucker sind besonders kühl und luftig. Wer es etwas wärmer und kuscheliger mag, ist mit Bettwäsche aus Interlock-Jersey oder Feinbiber gut beraten. Auf erwinmueller.de gibt es eine große Auswahl von Bettwäsche in Designs mit Farbverlauf, als Wendebettwäsche oder in intensivem edlem Blau zu entdecken, für den erfrischenden Landhausstil auch in kariert.

Auch die aktuelle Nachtwäsche-Kollektion von Erwin Müller ist von der Trendfarbe Blau inspiriert. Nachthemden, Shortys und Schlafanzüge überzeugen mit hohem Tragekomfort und aktuellen Streifendesigns. Die weichen, atmungsaktiven Single-Jersey Qualitäten schmeicheln der Haut.

Blaue Eleganz für das perfekte Dinner

Ein blau eingedeckter Tisch wirkt klar und elegant, bildet den perfekten Rahmen für ein edles Dinner. Auf blauer Tischwäsche kommt weißes Porzellan besonders schön zur Geltung. Ergänzt mit stilvollen Kerzen wird der Tisch zur Festtafel.

Auch ohne Tischdecke kann die Tafel in Blau erstrahlen. Blaue Tischsets, die praktisch zusammengerollt werden können, wirken stilvoll und lassen weißes Tafel- und Serviergeschirr besonders strahlen. Ansprechende Farbakzente in Blau sind leicht gesetzt mit einer edlen Vase oder formschönen und farbintensiven Töpfen und Brätern. Besondere Eyecatcher sind Geschirr-Sets in kreativen Weiß-Blau-Variationen für das Kaffeegedeck, den Frühstückstisch oder die Dinner-Tafel.

In der neuen Themenwelt „Trendfarbe Blau“ mit vielen Inspirationen aus den Bereichen Bad, Schlafen, Wohnen & Deko sowie Wäsche & Homewear kommen Fans dieser Farbe voll auf ihre Kosten.

Firmenprofil Erwin Müller

Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Seit Gründung wurde das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und gehört mit rund 400 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region.

Pionier im Onlinehandel

Innovation und unternehmerisches Gespür waren und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. Bereits 1997 eröffnete Erwin Müller einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international mit einem Onlineshop vertreten. Der Shop wird regelmäßig ausgezeichnet. 2013, 2017 und 2019 konnte Erwin Müller den 1. Platz des Deutschen Online-Handels-Awards in der Kategorie Wohnen & Einrichten gewinnen.

Neuer Onlineshop in 2019

Gemäß der Firmenphilosophie „Das Versandhaus für die ganze Familie“ wurde der Onlineshop 2019 thematisch neu ausgerichtet und bietet in den Rubriken „Schlafen“, „Wäsche & Homewear“, „Bad“, „Wohnen & Deko“, „Tisch“ und „Küche“ Artikel für die ganze Familie.

Unter dem Stichwort „Themen“ finden sich die Erwin Müller Welten für besondere Anlässe, individuelle Lieblingsthemen aller Familienmitglieder, sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergikerprodukte. Der erfolgreichen „manutextur“ mit personalisierten Produkten wird mehr Raum gewidmet.

Die großzügige grafische Gestaltung und die intuitive Menüführung verleihen dem Onlineshop ein modernes, frisches Outfit.

Bildquelle: erwinmueller.de