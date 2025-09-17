Heimtextilien für die kalte Jahreszeit von erwinmueller.de

Mit flauschiger Bettwäsche und soften Wohnaccessoires zieht die Kuschelzeit ins Zuhause ein

Wohlig-warm schlafen, weich sitzen, entspannt durchatmen – in der kalten Jahreszeit geht nichts über weiche Stoffe mit Komfort. Die neue Kollektion an Winterbettwäsche und Wohntextilien von erwinmueller.de verbindet gemütliches Materialgefühl mit hoher Alltagstauglichkeit.

Bettwäsche für kühle Nächte

Ob weich angerauter Flanell, atmungsaktiver Weich-Frottier oder elastischer Winter-Jersey – alle Bettwäschequalitäten der neuen Erwin Müller Kollektion sind aus hautfreundlicher Baumwolle gefertigt und bieten ein angenehmes Schlafklima. Dabei sind sie nicht nur besonders kuschelig, sondern auch pflegeleicht und bügelfrei.

Material-Info: Bettwäsche für die kalte Jahreszeit

Flanell / Biber:

Diese Bettwäsche besteht aus weicher Baumwolle, deren Oberfläche ein- oder beidseitig angeraut wird. Dadurch entsteht ein flauschiger Griff, der für wohlige Wärme sorgt. Flanell ist atmungsaktiv, temperaturausgleichend und saugfähig – ideal für kalte Nächte. Meist bügelfrei.

Weich-Frottier:

Ein besonders hautfreundliches Material mit angeschmirgelten Frottierschlingen aus Baumwolle. Die Schlingen bilden kleine Luftpolster, die den Wärmerückhalt verbessern und ein angenehmes Schlafklima schaffen. Frottierbettwäsche ist pflegeleicht und bügelfrei.

Winter-Jersey:

Ein gestrickter Baumwollstoff, der durch seine elastische Struktur angenehm weich auf der Haut liegt. Die leicht aufgeraute Oberfläche erhöht den Kuschelfaktor. Winter-Jersey ist saugfähig, atmungsaktiv, temperaturregulierend – und ebenfalls bügelfrei.

Kuschelige Wohndecken und Kissen

Ergänzt wird das Winter-Sortiment an Heimtextilien durch Fleece- und Velours-Kissen, Baumwoll-und Fleece-Decken – ideal für Sofa, Lesesessel oder als Extra-Wärmeschicht im Bett. Die warmen Farbtöne und unterschiedlichen Strukturen lassen sich gut kombinieren und bringen Ruhe und Stil in den Wohnraum.

Material-Info: Wohndecken & Kissen für gemütliche Stunden

Wohndecken aus Baumwolle:

Gefertigt aus reiner oder hochwertig verarbeiteter Baumwolle, sind diese Decken besonders atmungsaktiv, hautfreundlich und angenehm im Gewicht. Sie wärmen zuverlässig, ohne zu beschweren – ideal für Sofa, Lesesessel oder als zusätzliche Schicht im Bett. Baumwollplaids sind pflegeleicht und oft waschbar bei 40°C.

Fleece-Decken:

Fleece ist ein synthetisches Gewebe mit hoher Wärmerückhaltung und einem besonders weichen Griff. Es ist leicht, schnell trocknend und formstabil – perfekt zum Einkuscheln an kalten Tagen. Durch die gute Wärmeisolierung eignen sich Fleece-Decken auch ideal für zugige Räume oder kühle Abende.

Fleece-Kissen:

Die passende Ergänzung zur Decke: Kissen mit Fleece-Bezug fühlen sich samtig-weich an und bringen sofort eine Wohlfühl-Atmosphäre auf Sofa oder Bett. Robust, pflegeleicht und formbeständig – für praktischen Komfort ohne Kompromisse beim Kuschelfaktor.

Kissen aus Nicky-Velours:

Nicky-Velours verbindet samtige Optik mit elastischer Struktur. Das Material ist anschmiegsam, weich und wirkt edel durch seinen leichten Glanz. Ideal für dekorative Kissen, die nicht nur gut aussehen, sondern sich auch gut anfühlen. Besonders beliebt in ruhigen Farbtönen oder dezenten Mustern.

Fehlt nur noch das richtige Outfit für entspannte Stunden auf dem Sofa. Da ist ein Nicki Freizeitanzug genau das Richtige.

Mit der neuen Winterkollektion von erwinmueller.de wird aus dem Winter nicht nur die kälteste, sondern auch die gemütlichste Zeit des Jahres.

Firmenprofil

Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Seit Gründung wurde das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und gehört mit rund 250 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region. 2021 feierte Erwin Müller das 70-jährige Bestehen. Ein langer Weg hin zu einem führenden Versandhaus für Heim- und Haustextilien, gegangen mit Innovationsbereitschaft und Weitsicht.

Qualitätsmarke Erwin Müller – seit über 25 Jahren

Im Jahr 1996 wurden die ersten Bettwäschen und Betttücher der Marke Erwin Müller verkauft. Schon damals war es das oberste Ziel, dem Kunden erstklassige Qualität und eine breite Auswahl zu bieten. Seitdem wird das Sortiment der Qualitäts-Marke kontinuierlich erweitert und weiterentwickelt.

Pionier im Onlinehandel

Innovation und unternehmerisches Gespür waren und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. Bereits 1997 eröffnete Erwin Müller einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international mit einem Onlineshop vertreten. Der Shop wird regelmäßig ausgezeichnet. 2013, 2017 und 2019 konnte Erwin Müller den 1. Platz des Deutschen Online-Handels-Awards in der Kategorie Wohnen & Einrichten gewinnen. 2022 erhielt Erwin Müller den deutschen Handelspreis in der Kategorie Mittelstand.

Neuer Onlineshop seit 2019

Gemäß der Firmenphilosophie „Das Versandhaus für die ganze Familie“ wurde der Onlineshop 2019 thematisch neu ausgerichtet und bietet in den Rubriken „Schlafen“, „Wäsche & Homewear“, „Bad“, „Wohnen & Deko“ sowie „Tisch & Küche“ Artikel für die ganze Familie.

Unter dem Stichwort „Themen“ finden sich die Erwin Müller Welten für besondere Anlässe, individuelle Lieblingsthemen aller Familienmitglieder sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergiker-Produkte. Dem erfolgreichen Bereich „Personalisierte Produkte“ wird mehr Raum gewidmet. Die großzügige grafische Gestaltung und die intuitive Menüführung verleihen dem Onlineshop ein modernes, frisches Outfit.

Bildquelle: erwinmueller.de