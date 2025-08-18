HEIMKRAFT klärt auf

Was bringt ein Energiemanager wirklich?

Energie ist ein kostbarer Schatz, dessen Wert sich deutlich in den Schwankungen des Strompreises widerspiegelt. Aus Sicht des Umweltschutzes ist das ein positiver Trend. Für Betreiber von Solaranlagen und Wärmepumpen lohnt sich allerdings ein genauerer Blick auf den Strommarkt.

Während der Verbrauchsspitzen sind die Preise hoch, in Zeiten mit geringem Verbrauch niedrig.

„Mit intelligenten Energiemanagement-Lösungen“, erklärt Eli Dzamulaev, Geschäftsführer der HEIMKRAFT GmbH, Bielefelds führendem Anbieter von nachhaltigen Energielösungen, „kann man die Energiekosten deutlich reduzieren.“

Die Systeme werden als Home Energy Management Systems (HEMS) bezeichnet. Ziel eines Energiemanagementsystems ist es, die zu Hause erzeugte Energie möglichst so zu nutzen und zu speichern, dass weniger Strom aus dem Netz bezogen werden muss. Es erfasst und analysiert die zur Optimierung relevanten Energieströme des Haushalts. Dazu gehören der erzeugte Strom und der Stromverbrauch zeitlich flexibler und steuerbarer Verbraucher.

Ziel ist es, deren Stromverbrauch ganz oder teilweise in Zeiträume zu verschieben, in denen viel Solarstrom verfügbar ist. So lässt sich der Verbrauch der selbst erzeugten Energie steigern, das erhöht die Unabhängigkeit vom Stromversorger und steigert den Autarkiegrad. Effektiv für Verbraucher ist beim HEMS vor allem, wenn das Strommanagement dynamische Stromtarife clever einbindet.

Statt eines festen Preises pro Kilowattstunde ändert sich der Strompreis je nach Börsenstrompreis stündlich oder sogar viertelstündlich. Mit dem System lassen sich die Strompreise zeitgenau erfassen, und der Kunde zahlt den Preis, der gerade am Markt gilt. Dem Energiemanager kommt hier eine Schlüsselrolle zu.

In Zeiten, in denen die eigene Solaranlage Strom erwirtschaftet, wird dieser natürlich mit eingebunden. „In Zeiten günstiger Strompreise“ erläutert Eli Dzamulaev, „verbindet das System dann automatisch die Verbraucher wie Waschmaschine, E-Auto, Wärmepumpe und Speicher mit dem Netz und wenn die eigene Solaranlage Strom erzeugt, wird er selbstverständlich genutzt.“ Die Ersparnisse durch den Energiemanager sind so hoch, dass sich das System innerhalb von Jahresfrist amortisiert.

HEIMKRAFT ist Bielefelds führender Anbieter von nachhaltigen Energielösungen. Als Meisterbetrieb für Photovoltaik und Wärmepumpe setzt das Unternehmen

ausschließlich eigene gut geschulte Mitarbeiter, die für eine fachgerechte Montage garantieren.

HEIMKRAFT überzeugt mit schnellem Service, hochwertigen Komponenten echte Fachleute und günstigen Preisen.

