Heimat Heroes aus Schöppingen räumen bei den Craft Spirit Awards in Berlin ab

– Gold Medaille für den Promenadenmischung Kräuterlikör

– 2. Platz für den fassgereiften Premium Korn „Sagenhaft Korn Cuvee Kapitel I“

– Bronzemedaillen für Prütt Kaffee Gin und Bella Rouge Aperitivo

Die Heimat Heroes aus Schöppingen konnten bei den diesjährigen Craft Spirit Awards in Berlin gleich mehrere Auszeichnungen gewinnen. Mit ihrer Promenadenmischung, einem regionalen Kräuterlikör in Kooperation mit Münster4Life, sicherten sie sich die begehrte Goldmedaille in ihrer Kategorie. Doch damit nicht genug: Auch der neue fassgereifte Premium Korn „Sagenhaft Korn Cuvee Kapitel I“ erhielt eine Auszeichnung. Die Juroren waren von der Qualität des Korns beeindruckt und verliehen ihm mit sagenhaften 88,66 Punkten den zweiten Platz. Damit ist „Sagenhaft Korn Cuvee Kapitel I“ der beste fassgelagerte Korn des Münsterlandes, der bei den Craft Spirit Awards ausgezeichnet wurde. Der Nussecken Likör und Eggbert Eierlikör wurden von der Fachjury mit Silbermedaillen prämiert. Der Prütt Kaffee Gin und Bella Rouge Aperitivo konnten zudem mit der Bronzemedaille ausgezeichnet werden.

Die Craft Spirit Awards sind Europas größter Wettbewerb für handwerklich produzierte Spirituosen und Likörweine. In einer Blindverkostung bewertet eine ausgewählte Jury jedes Produkt nach einem 100-Punkte-Schema anhand von Kriterien wie Geruch, Geschmack, Balance und Typizität. Die Heimat Heroes konnten mit ihren Produkten nicht nur die Jury überzeugen, sondern auch eine große Anzahl an Medaillen erzielen.

„Wir sind überwältigt von der positiven Resonanz auf unsere Spirituosen bei den Craft Spirit Awards“, sagt Björn Bochinski, Mitbegründer der Heimat Heroes. „Wir haben hart gearbeitet, um einzigartige und qualitativ hochwertige Produkte zu schaffen, und es ist großartig zu sehen, dass sie von einer Fachjury honoriert werden.“

Alle Produkte sind über den Onlineshop unter heimat-heroes.de sowie bei ausgewählten Fachhändlern erhältlich.

Mehr Informationen unter: https://www.heimat-heroes.de

Über Heimat Heroes:

Das Start-up Heimat Heroes stellt hochwertige Liköre und Gin her. Durch regionale Zutaten und erstklassige Rezepturen aus dem Münsterland entstehen Produkte mit einzigartigem Geschmack. Macher der Marke Heimat Heroes sind Bartender Björn Bochinski, Brenner Frank Wigger und Friedhelm Egbert, der sich um die Finanzen kümmert. Im Juni 2021 eröffneten sie gemeinsam einen Schnaps Store in Münsters City. Im zugehörigen Tasting Raum bietet Heimat Heroes regelmäßig Tastings an. Alle Produkte sind über den Onlineshop unter heimat-heroes.de sowie bei ausgewählten Fachhändlern erhältlich.

