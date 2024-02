Heilpraktiker Schule Wimmer: Neue Fachausbildung Ayurveda & therapeutisches Yoga: Die perfekte Kombination für ganzheitliche Heilung

Das Ayurveda-Institut „Heritage Ayurveda & Yoga“ & Heilpraktiker Schule Wimmer bieten Ausbildung im Bereich Ayurveda und therapeutischem Yoga an

Mainz, 21. März 2024 – In der Welt der alternativen Medizin gibt es viele Möglichkeiten, ganzheitliche Heilung zu erreichen. Eine besonders kraftvolle Kombination aus Jahrtausende altem Wissen und moderner Wissenschaft ist die Verbindung von Ayurveda und therapeutischem Yoga.

Ayurveda, die altindische Heilkunst, betrachtet den Menschen als einzigartiges Individuum und strebt nach einem harmonischen Gleichgewicht zwischen Körper, Geist und Seele. Therapeutisches Yoga hingegen nutzt Bewegung und Atmung, um die ganzheitliche Heilung zu unterstützen. Diese beiden Ansätze ergänzen sich perfekt und bieten eine Vielzahl von Vorteilen für die Gesundheit. Durch das Verständnis der ayurvedischen Prinzipien, wie z.B. der Doshas, können bestimmte Übungen aus dem therapeutischen Yoga gezielt eingesetzt werden, um das Gleichgewicht wiederherzustellen. Darüber hinaus spielt auch die Ernährung nach ayurvedischen Prinzipien eine wichtige Rolle für das Wohlbefinden. Die Integration von Ayurveda und therapeutischem Yoga in den Alltag ermöglicht eine nachhaltige ganzheitliche Heilungspraxis.

Das Ayurveda-Institut „Heritage Ayurveda & Yoga“ unter der Leitung von Suby Dominic bietet in Kooperation mit der Heilpraktiker Schule Wimmer eine umfassende Ausbildung im Bereich Ayurveda und therapeutischem Yoga an. Das Institut, ein Ayurvedaresort in der Nähe von Darmstadt mit weiteren Häusern in Indien und Deutschland, kann auf generationenübergreifende Erfahrung zurückgreifen. Die Ausbildung besteht aus 5 Modulen in ayurvedischen Therapieverfahren sowie einem spezifischen Modul Chakramarma Yoga, therapeutischem Yoga.

Die Ausbildung wird von zwei erfahrenen ayurvedischen Ärzten, Dr. Reji Thomas und Dr. Krishna Veeni, geleitet, die auch in Indien und Frankreich an Universitäten dozieren. Die Kombination aus theoretischem Wissen und praktischer Anwendung ist von großer Bedeutung, besonders in Gesundheitsberufen.

Das Ausbildungsprogramm umfasst verschiedene Optionen, um den individuellen Bedürfnissen der Teilnehmer gerecht zu werden. Es gibt ein 7-Tage Programm mit insgesamt 56 Unterrichtsstunden, ein 3-Tage Programm mit 24 Unterrichtsstunden sowie einen Workshop mit 8 Unterrichtsstunden.

Die Möglichkeit, Therapeut oder Gesundheitsberater im Bereich Ayurveda zu werden, setzt tiefgreifende Kenntnis dieser jahrtausendealten Heilmethode voraus.

Um Interessierten einen Einblick in die Welt des Ayurveda zu ermöglichen, veranstaltet das Ayurveda-Institut „Heritage Ayurveda & Yoga“ einen Workshop mit dem Thema „Mit Ayurveda in den Frühling“. Der Workshop findet am Samstag, den 6. April 2024, von 10:00 bis 16:00 Uhr statt und wird sowohl vor Ort am Veranstaltungsort Fischtorplatz 14, 55116 Mainz als auch online angeboten.

Während des Workshops werden die Grundlagen des Ayurveda und therapeutischen Yogas vorgestellt. Die Teilnehmer erhalten Einblicke in die verschiedenen ayurvedischen Therapieverfahren und lernen die Bedeutung von Chakramarma Yoga kennen. Es werden praktische Übungen angeboten, die den Teilnehmern helfen, das Gelernte selbst anzuwenden.

Der Workshop richtet sich an alle, die sich für Ayurveda und therapeutischen Yoga interessieren und einen Einblick in diese ganzheitliche Heilmethode erhalten möchten. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

