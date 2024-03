Heilpraktiker Schule Wimmer I Phytotherapie Grundausbildung: Lernen Sie die Kraft der Pflanzen kennen

Grundausbildung Phytotherapie an der Heilpraktiker Schule Wimmer

Die Phytotherapie, auch bekannt als Pflanzenheilkunde, hat eine lange Tradition in der Naturheilkunde. Sie nutzt die Heilkräfte von Kräutern, Wurzeln und Blüten, um das körperliche und seelische Wohlbefinden zu fördern. Durch die gezielte Anwendung bestimmter Pflanzen können unterschiedliche Beschwerden gelindert und die körpereigene Abwehr gestärkt werden. In der Phytotherapie Grundausbildung an der Heilpraktiker Schule Wimmer werden nicht nur theoretische Kenntnisse vermittelt, sondern auch praktische Anwendungen geübt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen, wie sie individuelle Heilpflanzenrezepturen zusammenstellen und richtig anwenden können. Diese praxisnahe Ausbildung bietet eine ideale Möglichkeit, um das Wissen über die natürlichen Heilkräfte zu vertiefen und für die eigene Gesundheit zu nutzen.

Die Phytotherapie Grundausbildung bietet Interessierten, Heilpraktikern und Ärzten die Möglichkeit, sich in dem Bereich der Pflanzenheilkunde weiterzubilden. Über drei Wochenenden und insgesamt 48 Unterrichtsstunden erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer fundierte Kenntnisse in der Anwendung von Heilpflanzen.

Die Termine für die Ausbildung sind wie folgt:

Samstag, 27.04.2024, 9:30 – 16:00 Uhr (Einstieg möglich)

Sonntag, 28.04.2024, 9:30 – 15:00 Uhr

Samstag, 11.05.2024, 9:30 – 16:00 Uhr

Sonntag, 12.05.2024, 9:30 – 15:00 Uhr

Samstag, 08.06.2024, 9:30 – 16:00 Uhr

Sonntag, 09.06.2024, 9:30 – 15:00 Uhr

Als besonderes Highlight haben die Teilnehmenden zudem die Möglichkeit, an einer Kräuterwanderung am 17.04.2024 in Eckelsheim teilzunehmen.

Die Dozentin der Ausbildung ist Christina Mann, eine erfahrene Expertin im Bereich der Phytotherapie.

Für alle Schülerinnen und Schüler der Heilpraktiker Schule Wimmer gibt es einen exklusiven Rabatt von 10%. Der reguläre Preis für die Ausbildung beträgt 850,00 EUR.

Interessierte können sich auch auf der Homepage der Heilpraktiker Schule Wimmer über den Kurs informieren und anmelden. Homepage: www.heilpraktikerschule-wimmer.de

Besuchen Sie die Heilpraktiker Schule Wimmer auch auf Instagram: Heilpraktikerschule Wimmer (@heilpraktiker_schule_mainz)

Presse-Kontakt und Presse-Anfragen: Jane Uhlig jane.uhlig@janeuhlig.de / Mobil-Fon: 0151-11623025

Kontakt: Heilpraktiker Schule Wimmer Adresse: Fischtorplatz 14, 55116 Mainz, Telefon: +49 (0) 6131 2770063 E-Mail: info@heilpraktikerschule-wimmer.de

