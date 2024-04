Heilpraktiker Schule Wimmer: Erfolgreich in Hypnose ausbilden lassen mit Top-Expertin Jane Uhlig – Start: 15.6.2024

Intensive Hypnose-Ausbildung in Mainz: 2 Wochenenden, 32 Unterrichtsstunden mit Jane Uhlig

Mainz, den 16.4.2024 – Hypnose ist ein effektiver Weg, um innere Stärke und Selbstentfaltung zu erreichen. Dabei handelt es sich um einen tranceartigen Zustand, der es einer Person ermöglicht, tief in sein Gehirn einzudringen und alte Blockaden aufzulösen. Hypnotiseure können helfen das Selbstbewusstsein zu steigern und Ängste zu überwinden – sowie Gedanken und Empfindungen können beeinflusst werden.

Die renommierte Heilpraktiker Schule Wimmer in Mainz bietet ab dem 15.6.2024 eine Fachausbildung in Hypnose, mit dem Abschluss Hypnotiseur/in an. Die Ausbildung findet an zwei Wochenenden statt und wird von der renommierten Dozentin für Hypnose und Psychotherapie nach dem HPG, Jane Uhlig, geleitet. Die Ausbildung beinhaltet viele praktische Anteile und ist eine intensive Komplettausbildung.

Die Hypnose bietet einen einzigartigen Zugang zu den tiefsten Schichten des Unterbewusstseins, wo alte Überzeugungen und Verhaltensmuster verankert sind. Durch die Auflösung dieser Blockaden können Menschen ihr volles Potenzial entfalten und ein erfülltes Leben führen.

„Hypnose kann auch eine wertvolle Ergänzung zu konventionellen Therapien sein und hat sich als wirksam bei der Behandlung von Depressionen, Angstzuständen und Suchtverhalten erwiesen. Eine hypnotische Behandlung kann auch dazu beitragen, die körperliche Gesundheit zu verbessern, indem sie den Blutdruck senkt, die Verdauung fördert und das Immunsystem stärkt,“ so Lehrbeauftragte Jane Uhlig.

Jane Uhlig ist Heilpraktikerin Psychotherapie, Dipl.-Soz.-Päd., Systemische Familien-Therapeutin, Yoga-Lehrerin, Buchautorin und Publizistin von 13 Hypnose-Hörbüchern, veröffentlicht im Audible Hörbuch Verlag. Sie betreibt eine Praxis für Psychotherapie HPG in Maintal und verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in Hypnose. Seit der Gründung ihrer Praxis für Hypnose, Psychotherapie (HPG) und Persönlichkeitsentwicklung hat Jane Uhlig bereits über 3000 Hypnosesitzungen erfolgreich abgehalten. Menschen aus ganz Deutschland und international, wie auch Prominente – wie Fussballprofis, Models oder Schauspieler, suchen bei ihr Hilfe und Unterstützung. Medien wie beispielsweise die WirtschaftsWoche, GALA, Bild der Frau, BILD, FNP oder die Inside Beauty haben bereits über Jane Uhlig als Hypnotiseurin berichtet. Dazu Schulleiterin Barbara Wimmer: „Wir freuen uns sehr, dass wir Jane Uhlig als Dozentin für unsere Heilpraktiker Schule gewinnen konnten und sind erfreut, dass sie als Ausbilderin für Hypnose unseren Teilnehmern zur Verfügung steht.“

Die Ausbildung ist für medizinisches Fachpersonal wie Ärzte, Krankenschwestern und Psychologen konzipiert, sowie für alle Personen, die in der Begleitung von Menschen tätig sind oder in Zukunft sein möchten.

Um an einer Ausbildung in Hypnose teilnehmen zu können, sind keine besonderen Anforderungen erforderlich, um Menschen hypnotisieren zu können. In Deutschland ist die Erlernung von Hypnose völlig frei. Das bedeutet jeder Interessent kann eine Ausbildung in Hypnose absolvieren. Ein gewisses Interesse an Hypnose und Freude daran, mit Menschen zu arbeiten, sind jedoch von Vorteil. Es wird auch empfohlen, sich neben der Ausbildung in Hypnose mit Themen wie Psychologie, Psychotherapie, der Heilpraktik und Medizin zu beschäftigen, um das eigene Wissen abzurunden. Anschließend kann jeder, der ein Zertifikat erhalten hat, als Hypnotiseur tätig werden.

Die Ausbildung umfasst zwei Wochenenden mit insgesamt 32 Unterrichtsstunden. Der Einstieg ist auch noch am ersten Wochenende möglich. Der erste Termin findet am Samstag, den 16.3.2024, von 10:00 bis 17:30 Uhr statt. Am Sonntag, den 17.3.2024, geht es von 10:00 bis 16:00 Uhr weiter.

Nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung erhalten die Teilnehmer das Zertifikat „Ausgebildete/r Hypnotiseur*in (HSW / Heilpraktiker Schule Wimmer)“.

Die Heilpraktiker-Schule Wimmer ist eine renommierte Schule und legt großen Wert auf eine praxisnahe Ausbildung. Die Dozenten sind erfahrene Heilpraktiker, Ärzte und Psychologen und vermitteln ihr Wissen auf eine verständliche und praxisorientierte Art und Weise.

Interessierte können sich über die Webseite der Heilpraktiker-Schule Wimmer anmelden oder sich telefonisch oder per E-Mail weitere Informationen einholen.

Kontakt: Heilpraktiker Schule Wimmer – Schule für ganzheitliche Heilkunde Fischtorplatz 14

55116 Mainz

+49 (0) 6131 2770063 +49 (0) 6131 2770064 (Fax)

info@heilpraktikerschule-wimmer.de www.heilpraktikerschule-wimmer.de

Kontakt und Anfragen: Jane Uhlig jane.uhlig@janeuhlig.de / Mobil-Fon: 0151-11623025

Medicine | Jane Uhlig – Hypnose, Coaching, Psychotherapie-HPG (jane-uhlig-hypnose-psychotherapie.com)

