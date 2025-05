Heilklimatischer Kurort Marienbad: Auftakt der Kursaison 2025

Feierliches Wochenende vom 9. bis 11. Mai 2025 – Rahmenprogramm mit zahlreichen Höhepunkten – Sieben Ensana Health Spa Hotels im Herzen der Kurstadt

Wenn im tschechischen Marienbad am zweiten Maiwochenende die heilenden Quellen gesegnet werden und sich die Straßen mit Musik, Menschen in historischen Kostümen und dem Duft regionaler Spezialitäten füllen, wird in der westböhmischen Bäderstadt feierlich die Kursaison eröffnet. In diesem Jahr findet das Ereignis, das seit über 200 Jahren begangen wird, vom 9. bis zum 11. Mai 2025 statt. Wer sich die heilende Wirkung der Naturschätze von Marienbad zu Gute kommen lassen möchte, ist in den Ensana Health Spa Hotels genau richtig – und das, das ganze Jahr über.

Kultur, historisches Ambiente und königlicher Glanz

Am Eröffnungswochenende der Kursaison erwartet die Gäste ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm: ein festlicher Gottesdienst mit anschließender Segnung der Heilquellen, Darbietungen des bekannten Akkordeonorchesters Marienbad sowie des Folklore-Ensemble Marjanek, ein historischer Festumzug, Kunsthandwerksstände und kulinarische Spezialitäten aus der Region. Den krönenden Abschluss bildet das Konzert der tschechischen Rap-Legende James Cole begleitet von einer Lichtershow.

In Marienbad befinden sich sieben Ensana Health Spa Hotels, die für maßgeschneiderte Erlebnisse für jedes Budget sorgen. Dazu gehört unter anderem das traditionsreiche Fünf-Sterne-Haus Nove Lazne. Hier residierten bereits berühmte Persönlichkeiten wie Johann Wolfgang von Goethe und Frederic Chopin sowie zahlreiche Mitglieder europäischer Königshäuser, beispielsweise der britische König Edward VII.

„Die Eröffnung der Kursaison ist für uns ein echtes Herzensprojekt“, so Frank Halmos, CEO von Ensana. „Unsere Häuser spiegeln die Geschichte dieses Ortes wider und ermöglichen zugleich moderne medizinische Spitzenbehandlungen auf Basis natürlicher Heilmittel.“

Marienbad ist heilklimatischer Kurort

Seit 2023 ist Marienbad ein heilklimatischer Kurort. Diesen Titel tragen bislang nur sechs tschechische Städte. Es gilt als ein staatliches Gütesiegel, das eine therapeutische Wirksamkeit des Ortsklimas bestätigt. Dabei werden regelmäßig Luftqualität, Emissionswerte und klimatische Bedingungen überprüft – Marienbad erfüllte die Anforderungen mit Bravour.

Die Auszeichnung unterstreicht das ganzheitliche Gesundheitsangebot der Stadt sowie der Ensana Health Spa Häuser. Neben Trinkkuren, Schlammpackungen und Inhalationen ergänzt das Klima die Therapievielfalt. Diese natürlichen Bedingungen fördert die körpereigene Regeneration, stärkt das Immunsystem und unterstützt insbesondere Patienten mit Lungenerkrankungen oder Long-Covid-Beschwerden.

Marienbad mit den sieben Ensana Health Spa Hotels liegt nur rund 150 Kilometer von Prag entfernt und ist von vielen deutschen Städten wie Dresden, Nürnberg, München, Passau oder Würzburg in zwei bis drei Stunden mit dem Auto erreichbar. Weitere Informationen gibt es unter www.ensanahotels.com/de

2019 gegründet, ist Ensana die führende Health-Spa-Marke in Europa. Die Gruppe betreibt derzeit 28 Health-Spa-Hotels in Tschechien, Ungarn, der Slowakei, Bulgarien, Rumänien sowie im Vereinigten Königreich und hat damit die breiteste Kollektion an Spa-Hotels, die in den historischen Kurorten Europas liegen – bekannt für ihre natürlichen Ressourcen mit heilender Wirkung und renommierte Traditionshäuser. Ensana hat ein innovatives ganzheitliches Gesundheitskonzept entwickelt, das heilende Naturschätze mit medizinischem Wissen und modernen Diagnosemethoden kombiniert, um den Gästen zu helfen, ihr persönliches Gesundheitsziel zu erreichen. Die Gruppe hat sich verpflichtet, die Gesundheit und das Wohlbefinden aller Gäste zu verbessern und offeriert deshalb eine breite Palette unterschiedlicher Komfortklassen.

Firmenkontakt

Ensana Health Spa Hotels

Maria Greiner

Senovázne námestí 992/8

11000 Prag

+49625768781



http://www.ensana.com/de

Pressekontakt

Claasen Communication GmbH

Maria Greiner

Breslauer Straße 10

64342 Seeheim-Jugenheim

+49625768781



http://www.claasen.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.