Heilbronner Hundesmoothie-StartUp startet durch

Begonnen mit einem Trend entwickelten sich Smoothies für uns zu einem treuen Alltagsbegleiter, der nicht nur bemerkenswert lecker schmeckt, sondern uns auch täglich mit einer Vielzahl an Vitaminen bereichert.

Dank des StartUps SmoothieDog aus Deutschland – gibt es Smoothies nicht mehr nur für Zweibeiner, sondern auch für unsere vierbeinigen Freunde! Aus einer Vielfalt von Geschmacksrichtungen wie Lamm, Huhn, Rind, Ente oder Pferd ist hier für jeden Hund etwas dabei. In jeder der 250ml Glasflaschen stecken zudem neben bestem Muskelfleisch saftiges Obst, knackiges Gemüse, aromatische Kräuter und auserlesene Superfoods.

Im Vergleich zu herkömmlichen Snacks für den Hund, verzichtet das StartUp komplett auf künstliche Aroma-, Konservierungs- und Farbstoffe und wirbt mit einem zucker- und getreidefreien Snack – 100% natürlich.

“Unsere SmoothieDogs sind für alle Fälle und Felle. Ganz egal, ob man dem frisch eingezogenen Welpen oder dem treuen Begleiter im goldenen Alter etwas Gutes tun möchte – egal, ob es sich um einen aktiven, sportlichen Vierbeiner oder um eine gemütliche Fellnase handelt!” so Geschäftsführer Felix Schöfinius.

Gegen Dehydration auf langen Ausflügen, als Topping für”s Futter, als gefrorener Snack in Form von Eis im Sommer, zur Beschäftigung auf einer Schleckmatte, in einer Futtertube als geruchsintensiver Trainingssnack, als Aufbaukost nach einer Operation oder Krankheit – bis hin zur perfekten Zutat für selbstgebackene Hundeleckerlies. Die Liste der Einsatzmöglichkeiten scheint endlos lang zu sein.

Unter anderem liegt darin auch der Erfolg des jungen StartUps, davon ist auch Gründerin Nelly Nagel überzeugt: “Wir bieten dem Kunden eben nicht nur einen gesunden Snack mit einer transparenten Zutatenliste an, sondern geben unserem Snack auch einen Sinn durch die vielen Anwendungsmöglichkeiten. Zu Beginn sind Frauchen und Herrchen meist skeptisch, wenn sie von einem Smoothie für ihren Hund hören, doch sobald sie Sinn und Zweck verinnerlicht haben ist die Skepsis wie weggeflogen – spätestens dann, wenn sie ihre Fellnase den Smoothie “inhalieren” sehen.”

SmoothieDog gibt es ganz einfach online zu kaufen, in ausgewählten Lebensmitteleinzelhandel-Märkten, aber auch in vielen Fachgeschäften in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Italien, Luxemburg und Griechenland.

