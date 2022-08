Heike Pipping als neue Lebenshelferin in Wegberg

Für Menschen, die auch im fortgeschrittenen Alter noch selbstbestimmt zu Hause leben möchten, ist die SeniorenLebenshilfe eine wichtige Anlaufstelle. Das Unternehmen hat sich darauf spezialisiert, Seniorinnen und Senioren mit individuellen Dienstleistungen im Alltag zu unterstützen. Neu im Team der SeniorenLebenshilfe ist Heike Pipping, die in der Region Wegberg aktiv ist. Detaillierte Informationen zur SeniorenLebenshilfe und Heike Pipping können Sie unter www.seniorenlebenshilfe.de und Lebenshelfer in Wegberg abrufen.

Dienstleistungen speziell für Seniorinnen und Senioren

Die SeniorenLebenshilfe richtet sich an ältere Leute, die ihren Alltag noch weitestgehend selbstbestimmt und vor allem in den eigenen vier Wänden meistern möchten. Lebenshelferinnen und Lebenshelfer wie Heike Pipping bieten Hilfe in allen Bereichen des täglichen Lebens und sorgen so für ein gesteigertes Maß an Lebensqualität und Unabhängigkeit. Alle Menschen, die in der SeniorenLebenshilfe tätig werden, verfügen über wichtige Qualifikationen und Erfahrungen. Ihre Dienste werden über die Berliner Zentrale des Unternehmens koordiniert. Auch regelmäßige Schulungen und Fortbildungen gehören zum Arbeitsalltag der auf freiberuflicher Basis tätigen Lebenshelferinnen und Lebenshelfer.

Wenn der Alltag beschwerlicher wird

Oft sind es die kleinen Dinge, die nicht mehr so leicht von der Hand gehen wie früher: Der Weg zum Arzt, der Einkauf oder auch die Anforderungen des Haushalts. An diesen Punkten bietet die SeniorenLebenshilfe praktische Services an, die individuell auf die Bedürfnisse der jeweiligen Person zugeschnitten sind. Lebenshelferinnen und Lebenshelfer kümmern sich um alles, was zur Last fällt: Sie erledigen Einkäufe, begleiten zu Terminen und übernehmen alltägliche Haushaltsaufgaben wie das Putzen, Kochen oder das Wäschewaschen. Eine wichtige Komponente der Unterstützung ist der zwischenmenschliche Kontakt. Aus dem Grund gehören auch Freizeitbeschäftigungen wie Spaziergänge, Unterhaltung, Vorlesen oder Gesellschaftsspiele zum Angebot dazu.

Heike Pipping – Die neue Lebenshelferin in Wegberg

Heike Pipping liegt es am Herzen, älteren Menschen mit viel Achtsamkeit und Zeit gegenüberzutreten. Der gelernten Bankkauffrau lag es schon lange am Herzen, anderen aktiv zu helfen und ihnen als Problemlöserin zur Seite zu stehen. In Wegberg bei Mönchengladbach bietet Frau Pipping Dienstleistungen abgestimmt auf die individuellen Bedürfnisse ihrer Senioren und Seniorinnen an.

Familienunternehmen: Die SeniorenLebenshilfe und die Salanje GmbH

Die Salanje GmbH wurde 2011 von Carola und Benjamin Braun gegründet. Und heute sind auch die beiden Töchter Sally und Laura im Unternehmen tätig. Der Hauptsitz der Salanje GmbH ist Berlin, von wo aus die fast bundesweit tätigen Lebenshelferinnen und Lebenshelfer koordiniert und geschult werden. Um ihre Services möglichst flächendeckend älteren Menschen in Deutschland zukommen lassen zu können, sucht die Salanje GmbH fortwährend nach neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf freiberuflicher Basis. Auch Quereinsteiger sind dabei willkommen, da alle relevanten Fähigkeiten in der SeniorenLebenshilfe Ausbildung vollumfänglich geschult werden.

