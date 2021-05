Hedda Stroh holt Weltrekord in den MKK

Nidderauer Social Media-Expertin Hedda Stroh holt mit deutschem TOP-Speaker Hermann Scherer den Weltrekord beim “Internationalen Zoom-Hack-Slam”

Nidderau, 30.05.2021 _ Unter ihrem Motto “Zeig’ Dich, wenn Du was bewegen willst!” trat die Social Media Expertin Hedda Stroh aus Nidderau am Sonntag mit weiteren 311 Personen aus 17 Nationen beim “Internationalen Zoom-Hack-Slam” an. 3 Minuten Vorbereitungszeit – 60 Sekunden Rededauer, um ihre persönliche Botschaft auf den Punkt bringen. Eine echte Herausforderung, doch fĂĽr den neuen Weltrekord springt man gerne ĂĽber so manchen Schatten. Der Virtualität zum Trotz war die Aufregung und Nervosität bei allen deutlich spĂĽrbar. Die eigene Stimme fĂĽr sich selbst auf Knopfdruck zu erheben, fällt den wenigsten Menschen leicht. Hedda Stroh hat es dennoch getan und darf sich nun Weltrekord-Halterin des “Internationalen Zoom-Hack-Slam” nennen.

Als Social Media Expertin mit Herz & Verstand appelliert Hedda Stroh in ihrer kurzen Minute daran, den Mut aufzubringen, seine Stimme öffentlich zu erheben und hierfĂĽr die Sozialen Medien als seine eigene BĂĽhne zu betrachten. “Was wäre dies fĂĽr eine Welt, wenn wir alle das Positivste aus uns herausholen und uns alle trauen wĂĽrden, auf unsere beste Weise fĂĽr unsere Herzenssache aufzustehen. So kann jeder -auf seine Art – die Welt ein StĂĽckchen besser machen. Auch Du kannst das! Du hast das bedingungslose Recht, ja sogar die Pflicht, Dich der Ă–ffentlichkeit mit Deinem Thema/Angebot zu zeigen und Dich im besten Sinne zu verwirklichen. Das ist heutzutage so einfach wie nie zuvor! Spring ĂĽber Deinen Schatten und nutze Facebook + Co. als Deine BĂĽhne. Die Welt wartet auf Dich!”

Das Thema Online-Sichtbarkeit ist aktueller als je zuvor. FĂĽr viele regionale Unternehmerinnen und Unternehmer stellt die Online-Sichtbarkeit eine groĂźe Herausforderung dar. Die 50-jährige Social Media Expertin kennt diese Herausforderungen allzu gut. Sie selbst gab vor 4 Jahren ihren gut dotierten Angestellten-Status auf, um sich mit ihrem Herzensthema “Sichtbarkeit mithilfe der Sozialen Medien” selbstständig zu machen. Ein Weg, der enorm skalierbar ist und schier unendlich erscheint. Jedoch nur dann, wenn man den 1. Schritt tut.

