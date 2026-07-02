HCLSoftware erweitert Distribution in DACH mit LIS.TEC als autorisierter Distributor für Reselling- und Solution-Partner

Neue Distribution verbindet HCLSoftware-Lösungen mit Go-to-Market-Aktivierung, Vertriebsunterstützung und AI Enablement für Business Partner.

Mehr Informationen zur HCLSoftware Distribution und Partnerunterstützung bei LIS.TEC

Ludwigsburg, Juli 2026 – Die LIS.TEC GmbH erweitert ihre bisherige langjährige Partnerschaft mit HCLSoftware im Bereich Distribution für Lösungsanbieter auf das ganze HCL Software Portfolio und ist ab sofort autorisierter HCLSoftware Distributor für Lösungs- und Reselling-Partner in der Region DACH (Deutschland, Österreich und die Schweiz). Aufbauend auf ihrer etablierten Rolle als HCLSoftware Solution Distributor übernimmt LIS.TEC künftig zusätzlich das Reselling-Geschäft und baut ihr Leistungsportfolio konsequent zu einer modernen Distribution mit Go-to-Market-Aktivierung, Vertriebsaktivierung und AI Enablement aus.

Mit der erweiterten Partnerschaft stärkt HCLSoftware den Ausbau seines Partner-Ökosystems im deutschsprachigen Raum. Business Partner erhalten künftig nicht nur einen vereinfachten Zugang zum HCLSoftware-Portfolio, sondern profitieren zusätzlich von umfassender Unterstützung bei der Entwicklung neuer Geschäftspotenziale, der Vermarktung ihrer Lösungen sowie der Integration von Künstlicher Intelligenz in Produkte und Geschäftsmodelle.

„Die Rolle eines Distributors verändert sich grundlegend. Partner erwarten heute weit mehr als Lizenzierung und Logistik. Sie benötigen Unterstützung bei der Go-to-Market-Strategie, der Vertriebsaktivierung sowie beim Aufbau AI-gestützter Lösungen und neuer Geschäftsmodellen. Genau hier möchten wir gemeinsam mit HCLSoftware einen nachhaltigen Beitrag zum Wachstum unseres Partner-Ökosystems leisten“, erklärt Jens Orhanovic, Geschäftsführer der LIS.TEC GmbH.

Neben der klassischen Distribution unterstützt LIS.TEC Partner künftig unter anderem mit:

✓ HCLSoftware Solution und Reselling Distribution

✓ Managementberatung und Schaffung neuer USP’s

✓ Go-to-Market-Aktivierung und Partner Enablement

✓ Vertriebsaktivierung und Sales Plays

✓ Technischer Beratung und Presales-Unterstützung

✓ AI Enablement für Enterprise-Software

✓ Entwicklung AI-gestützter Produkte und Services

✓ AI-Geschäftsmodelle und Wachstumsstrategien

✓ Gemeinsamen Marketing- und Demand-Generation-Initiativen

Mit über 20 Jahren Erfahrung im Distributionsumfeld für Lösungsanbieter und 5 Jahre im HCLSoftware-Umfeld begleitet LIS.TEC Unternehmen und Business Partner bei Lizenzierung, Implementierung und Modernisierung von Enterprise-Software-Lösungen. Die Erweiterung zum autorisierten Reselling Distributor ist ein weiterer Schritt, das HCLSoftware-Partnernetzwerk in der DACH-Region nachhaltig auszubauen und Partner beim Wachstum in den Bereichen Collaboration, Automation, Security, AI und Digital Transformation zu unterstützen.

Über LIS.TEC

Die LIS.TEC GmbH ist autorisierter HCLSoftware Solution und Reselling Distributor für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Das Unternehmen unterstützt Business Partner mit umfassender Expertise rund um HCLSoftware-Lösungen, Distribution, Go-to-Market-Strategien, Vertriebsaktivierung sowie AI Enablement für Produkte, Services und Geschäftsmodelle.

Kontakt

LIS.TEC GmbH

Richard Diks

Heilbronner Straße 51

71634 Ludwigsburg

+49 7141 9393-0



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