HBV richtet Zapf Umzüge in Hamburg neu aus

Starke Marke für modernes Umziehen – über 30 Jahre Erfahrung

Seit 1996 steht die HBV Hanseatic Gruppe für Logistik mit Herz, Präzision und Verlässlichkeit. Mit der Neuausrichtung von Zapf Umzüge in Hamburg in die HBV Hanseatic Umzüge & Service GmbH baut die Gruppe ihre Marktposition weiter aus – und setzt zukunftsweisende Maßstäbe für Qualität, Service und Nachhaltigkeit. Es entsteht einer der größten Umzugs- und Logistikexperten Deutschlands, der Erfahrung, Servicequalität und Innovationskraft vereint – aus zwei starken Marken wird ein herausragender Dienstleister.

Die inhabergeführte HBV Hanseatic Gruppe mit Sitz in Hamburg vereint seit fast 30 Jahren starke Dienstleistungen für Logistik, Industrie und Handel. „Mit der Neuausrichtung von Zapf Umzüge in Hamburg bündeln wir unsere jahrzehntelange Logistikkompetenz mit der Expertise eines Traditionsunternehmens“, sagt Geschäftsführer Marc Schüler.

Vom Hafen zur bundesweiten Marke

Was 1996 im Hamburger Hafen begann – beim Be- und Entladen von Containern – ist heute eine Erfolgsgeschichte, die in ganz Deutschland wirkt. Die HBV Hanseatic Gruppe beschäftigt über 1.500 Mitarbeiter an mehr als 50 Standorten. Zu den Leistungen zählen neben klassischer Logistik auch Umzüge, Umpackarbeiten, Warenneutralisationen und Lagerlogistik – ein starkes Team für ganz Deutschland und über die Grenzen hinaus.

Mit der Veränderung von Zapf Umzüge in Hamburg erweitert HBV das Portfolio um ein starkes nationales und internationales Umzugsnetzwerk. „Wir bringen hanseatische Verlässlichkeit mit der Tatkraft eines erfahrenen Unternehmens zusammen – ein Zusammenspiel, das perfekt funktioniert“, freut sich Marc Schüler und ergänzt. „Wir bündeln in der HBV enorme Kompetenzen aus Logistik, Personal, Immobilien und digitalen Services und sind stolz darauf, ein inhabergeführtes Unternehmen zu sein – unabhängig, engagiert und nah am Kunden.“

Stressfrei umziehen. Glücklich ankommen

Die HBV Hanseatic Umzüge & Service GmbH denkt Umzug neu: modern, digital und kundenorientiert. Mit einem Kreditrechner lässt sich schnell und transparent berechnen, welche Finanzierung zu einem Umzug passt. Eine Mietkautionsversicherung schützt vor hohen Kautionszahlungen und schafft finanzielle Freiheit beim Einzug. Mit maßgeschneiderten Finanzierungsmöglichkeiten für Privat- und Geschäftskunden sorgt HBV für Planungssicherheit und Flexibilität.

Jeder Kunde, ob Familie, Single oder Unternehmen, erhält ein individuelles Konzept – von der Beratung über Montage bis hin zu Entsorgung und Lagerung. Für Geschäftsführer Marc Schüler ist ein Umzug ist mehr als nur der Transport von Möbeln. Es ist meist ein Aufbruch, ein Schritt ins Neue, ein Stück Veränderung, manchmal auch der Beginn eines neuen Lebensabschnitts stellt. „Es ist ein emotionaler Moment – ein Neustart. Wir gestalten Umzüge so stressfrei, zuverlässig und angenehm wie möglich und sorgen dafür, dass der Neustart reibungslos, vertrauensvoll und mit einem guten Gefühl gelingt.“ Er stellt den Service und Komfort heraus: „Wir investieren bewusst in moderne Services wie Kreditrechner und Kreditrechner – alles, damit unsere Kunden ihren Neustart sorgenfrei erleben.“

Ob privat oder geschäftlich, europa- oder weltweit: Mit HBV Umzüge und Service GmbH wird Ihr Umzug entspannt, sauber, zuverlässig und persönlich.

Seit 1996 liefern wir Logistik, die hält, was sie verspricht. Verlässlich, durchdacht, kundenorientiert und sind ein Schwergewichts-Player im deutschen Umzugs- und Logistikmarkt.

Und: Nachhaltigkeit und Klimaschutz sind für uns kein „Extra“ – sie sind Grundlage unseres Denkens und Handelns. Für Umzüge außerhalb der Region nutzen wir die klimaneutrale Bahnlogistik, um CO-Emissionen zu reduzieren und die Umwelt zu schonen.

HBV – Dienstleistungen, die verbinden!

Firmenkontakt

HBV Umzüge und Service GmbH

Marc Schüler

Senefelder-Ring 42

21465 Reinbek

040 – 853 33 90



http://www.hbv-umzug.de

Pressekontakt

MIKUNET GmbH

Michael Kudal

Goernestrasse 4

20249 Hamburg

040 – 41303771



http://www.mikunet.de

Bildquelle: @www.hbv-umzug.de