Hausverwaltung verkaufen: Holger Ballwanz Immobilien sucht Hausverwaltungen zur Übernahme in Deutschland

Wer seine Hausverwaltung verkaufen möchte, findet in Holger Ballwanz Immobilien einen erfahrenen und verlässlichen Käufer.

Das Unternehmen sucht deutschlandweit Hausverwaltungen zum Kauf oder zur Übernahme, insbesondere im Rahmen von Nachfolgeregelungen, strategischen Neuausrichtungen oder altersbedingten Geschäftsübergaben.

Unter dem Motto „Hausverwaltung verkaufen – Nachfolge in gute Hände geben“ richtet sich Holger Ballwanz Immobilien an Inhaber kleiner und mittelgroßer Hausverwaltungen in Deutschland, die einen diskreten, strukturierten und fairen Verkaufsprozess wünschen.

„Viele Hausverwaltungen stehen derzeit vor der Herausforderung, eine langfristige Nachfolge zu finden. Wir bieten eine seriöse und transparente Lösung für Eigentümer, die ihr Lebenswerk in erfahrene Hände übergeben möchten“, erklärt Dipl.-Kfm. Holger Ballwanz, Inhaber von Holger Ballwanz Immobilien in Berlin sowie Vorstand der Hotel Investments AG und der REBA IMMOBILIEN AG.

Hausverwaltung verkaufen: Gesucht werden Hausverwaltungen deutschlandweit

Holger Ballwanz Immobilien interessiert sich für Wohnungs- und Gewerbehausverwaltungen, die in den letzten Jahren stabile Bestände aufgebaut und einen guten Ruf erworben haben.

Besonders gefragt sind Hausverwaltungen mit 300 bis 3.000 Verwaltungseinheiten, unabhängig von der Region in Deutschland.

Auch kleinere Hausverwaltungen mit Wachstumspotenzial oder Spezialisierungen auf bestimmte Bereiche (z. B. WEG-Verwaltung, Mietverwaltung oder Gewerbeimmobilien) sind willkommen.

Hausverwaltung verkaufen leicht gemacht: Fairer und diskreter Übernahmeprozess

Wer seine Hausverwaltung verkaufen möchte, profitiert bei Holger Ballwanz Immobilien von einem schnellen, diskreten und transparenten Ablauf. Nach einem unverbindlichen Erstgespräch werden Kennzahlen, Prozesse und Mitarbeiterstrukturen vertraulich geprüft. Anschließend erfolgt ein konkretes Kaufangebot und – bei Interesse – eine strukturierte Übergabephase.

„Uns ist wichtig, dass die Mitarbeiter übernommen werden und Eigentümer sowie Mieter weiterhin zuverlässig betreut werden“, betont Holger Ballwanz. „Wir sichern Kontinuität und Qualität in der Verwaltung, das ist für uns oberstes Gebot.“

Vorteile für Eigentümer, die ihre Hausverwaltung verkaufen möchten

– Diskreter Verkaufsprozess, keine öffentliche Ausschreibung

– Schnelle Entscheidung, Rückmeldung meist innerhalb von 14 Tagen

– Faire Bewertung, basierend auf realistischen Kennzahlen

– Nachfolgelösung für Inhaber, Sicherung von Mitarbeitern und Verwaltungsbestand

– Übernahme bundesweit, in Städten und Regionen in ganz DeutschlandÜber Holger Ballwanz Immobilien

Holger Ballwanz Immobilien ist ein unabhängiges Immobilienunternehmen mit Sitz in Berlin.

Das Unternehmen ist spezialisiert auf den Ankauf, die Verwaltung und Entwicklung von Wohn- und Gewerbeimmobilien.

Neben dem klassischen Immobilieninvestment baut Holger Ballwanz Immobilien sein Engagement im Bereich Hausverwaltungsübernahmen und Nachfolgelösungen konsequent aus.

Dipl.-Kfm. Holger Ballwanz ist Inhaber von Holger Ballwanz Immobilien in Berlin, Vorstand der Hotel Investments AG sowie der REBA IMMOBILIEN AG.

Kontakt für Verkäufer zu Holger Ballwanz Immobilien: Hausverwaltung verkaufen

www.ballwanz.immobilien

Holger Ballwanz Immobilien: Spezialist für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Immobilieninvestoren und Betreiber von Gewerbeimmobilien, die auf der Suche nach exklusiven Gewerbeimmobilien abseits des öffentlichen Marktes sind, sind bei Holger Ballwanz Immobilien genau richtig. Das Unternehmen hat sich auf die diskrete Vermittlung von Off Market Immobilien spezialisiert und ist der verlässliche Partner für Gewerbeimmobilien in der DACH-Region.

Der Fokus liegt auf dem An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Verpachtung und Vermittlung von Betreibern für Gewerbeimmobilien, sei es Bestandsimmobilien, Neubau oder Projektentwicklungen. Bei den Off Market Transaktionen werden die Immobilien nicht öffentlich am Markt gehandelt, um höchste Vertraulichkeit und Exklusivität zu gewährleisten.

Zu den Asset-Klassen der Off Market Gewerbeimmobilien von Holger Ballwanz Immobilien gehören:

– Büroimmobilien (Bürogebäude, Gewerbeparks)

– Hotelimmobilien & Hotels (Hotellerie)

– Handelsimmobilien & Nahversorgungsimmobilien wie Einzelhandelsimmobilien, Lebensmittel Discounter, Nahversorger & Retail Immobilien, Supermarkt Immobilien, Fachmarktzentrum Immobilien & Fachmarktzentren

– Gesundheitsimmobilien & Sozialimmobilien, Ärztehaus Immobilien & Ärztehäuser, MVZ Immobilien, Medizinische Versorgungszentren

– Logistikimmobilien und Light Industrial Immobilien

– Spezialimmobilien wie Autohaus-Immobilien, Parkhaus Immobilien & Parkhäuser

– Wohnanlagen

Service für Investoren, Bauträger & Projektentwickler:

– Vermittlung von Gewerbeimmobilien

– Ankauf von Gewerbeimmobilien

– Verkauf von Gewerbeimmobilien

– Vermittlung Betreiber für Gewerbeimmobilien (Betreiberimmobilien)

– Vermittlung Hotelbetreiber für Hotelimmobilien

– Vermittlung Betreiber Mikroapartments: Microliving und Serviced Apartment Betreiber

Holger Ballwanz Immobilien ist der vertrauenswürdige Partner für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen ist auf die Vermittlung von Gewerbeimmobilien, die nicht öffentlich am Markt angeboten werden, spezialisiert. Das engagierte Team arbeitet eng mit seinen Kunden zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die den speziellen Anforderungen und Zielen gerecht werden.

Holger Ballwanz Immobilien bietet seine Dienstleistungen für Investoren, Bauträger und Projektentwickler an, einschließlich der Vermittlung von Gewerbeimmobilien, An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Vermittlung von Betreibern.

Dipl.-Kfm. Holger Ballwanz ist Inhaber von Holger Ballwanz Immobilien und agiert zudem als Vorstand der Hotel Investments AG sowie als Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG.

