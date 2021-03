Hausverwaltung Nordfriesland mit 260 Wohnungen zu verkaufen

In Nordfriesland wird für ein Hausverwaltungs-Unternehmen mit einem Verwaltungsbestand von 260 Wohnungen ein(e) Nachfolger(in) gesucht.

In Nordfriesland im Dreieck von Kiel, Flensburg und Büsum wird für ein Hausverwaltungs-Unternehmen mit einem Verwaltungsbestand von 260 Wohnungen ein(e) Nachfolger(in) gesucht. Das kann der Start in die Selbständigkeit sein oder als Erweiterung für eine bestehende Hausverwaltungs-Firma in Frage kommen. “Das ist eine prima Größe, um den Schritt in die Selbstständigkeit als Hausverwalter zu wagen” berichtet Andreas Schmeh, Nachfolgeexperte für Hausverwaltungs-Firmen. Einen solchen Bestand könne ein(e) versierte(r) Immobilienkauffrau/mann durchaus auch alleine betreuen.

Das kleine, inhabergeführte Unternehmen betreut Wohnungseigentümergemeinschaften nach dem WEG-Gesetz (WEG-Verwaltung) und Mietobjekte für Miethausbesitzer.

Der bisherige Inhaber hat den Betrieb aufgebaut und arbeitet mit einem Teilzeit-Mitarbeiter, der den Zahlungsverkehr, Buchhaltung und Abrechnungserstellung betreut. Das Unternehmen verfügt über ein sehr schönes, helles, freundliches gut eingerichtet Büro, das verkehrsgünstig liegt. “Der Standort ist prima und das Büro eignet sich hervorragend für einen Hausverwalter” berichtet Andreas Schmeh von PIWI Privates Institut der Immobilienwirtschaft GmbH.

Aktuell betreut das Unternehmen 141 Wohneinheiten in 18 Eigentümergemeinschaften. Dies entspricht einem Durchschnitt je WEG von 7,8 Wohnungen. Im Miethausbereich werden 115 Wohneinheiten in 12 Miethäusern betreut sowie 2 Teil-Eigentümer-Gemeinschaften mit 14 Einheiten. Für Besitzer von Mietobjekten werden zusätzlich provisionspflichtig Neuvermietungen freiwerdender Wohnungen durchgeführt.

Damit erwirtschaftete das Unternehmen im Jahr 2020 einen Umsatz in Höhe von 82.000 Euro netto.

Andreas Schmeh berichtet weiter:”Der Inhaber hat bisher aus gesundheitlichen Gründen nicht in Vollzeit im Unternehmen gearbeitet. Durch einen höheren zeitlichen Einsatz, den Aufbau eines funktionierenden regionalen Marketings und einige organisatorische Optimierungen lassen sich schnell die Einnahmen steigern und die bisherigen Ausgaben reduzieren.”

Gearbeitet wird mit einer guten Branchensoftware, die cloudbasiert ist. Von daher ist hier ein hohes Maß an räumlicher Freiheit gegeben. Ein Online-Portal für Kunden ist ebenfalls vorhanden und erleichtert einem Nachfolger die Arbeit.

Der Verwaltungsbestand ist gepflegt, die Verwalterbestellungen werden üblicherweise problemlos verlängert und die Kundenzufriedenheit ist hoch. Alle verwalteten Objekte sind gut zu erreichen. Die Kunden schätzen am Unternehmen insbesondere die persönliche und schnell handelnde Betreuung.

Gesucht wird ein(e) kompetente(r) Nachfolger(in) mit mehrjähriger Praxiserfahrung aus dem Hausverwaltungs-Bereich, die/der diesen Betrieb übernimmt und fortführt. Der Übergang des Unternehmens ist zum Sommer 2021 geplant.

Der Spezialist für Unternehmens-Nachfolge bei Hausverwaltungs-Firmen, Andreas Schmeh aus Karlsruhe, berichtet weiter: “Der Kaufpreis für dieses schuldenfreie Hausverwaltungs-Unternehmen beträgt 45.000 Euro.

Bei erfolgreichem Kauf des Unternehmens durch Sie berechnen wir Ihnen eine Vermittlungsgebühr in Höhe von 2.000 Euro zzgl. 19 % Mehrwertsteuer, gesamt also 2.380 Euro.Sofern Sie Interesse an der Übernahme dieses Unternehmens haben, melden Sie sich bitte per E-Mail bei Birgit Schmeh unter b.schmeh@piwi-ka.de mit Ihren kompletten Kontaktdaten (Adresse, Telefon, Mobilnummer, E-Mail), wir nehmen dann Kontakt mit Ihnen auf. ”

PIWI Privates Institut der Immobilienwirtschaft ist die Spezial-Unternehmensberatung nur für Hausverwalterinnen und Hausverwalter.

