Berlin, Oktober 2025 Hauskapital UG startet innovatives KI-Beratungstool zur Immobilienverrentung

Interaktiver Rechner unterstützt Eigentümerinnen und Eigentümer bei der Wahl des passenden Verrentungsmodells

Die Hauskapital Vermittlung UG (haftungsbeschränkt) i. G. präsentiert mit ihrem neuen KI-basierten Beratungstool und dem Immobilienverrentungsrechner eine digitale Innovation, die älteren Immobilieneigentümerinnen und -eigentümern eine sichere und transparente Entscheidungsgrundlage für die finanzielle Zukunft bietet.

Das Thema Immobilienverrentung gewinnt derzeit stark an Bedeutung. Viele Menschen haben jahrzehntelang gearbeitet, in ihr Eigenheim investiert und möchten im Ruhestand ihren gewohnten Lebensstandard erhalten. Gleichzeitig reichen die gesetzlichen Renten in vielen Fällen nicht aus, um Wünsche wie Reisen, Unterstützung für die Familie oder notwendige Umbauten zu realisieren. Die Verrentung von Immobilien eröffnet hier eine zeitgemäße Lösung: Sie macht das gebundene Vermögen nutzbar – ohne das Zuhause aufgeben zu müssen.

Der digitale Assistent – Schritt für Schritt zur passenden Lösung

Mit dem interaktiven KI-Assistenten wird die komplexe Entscheidung für ein Verrentungsmodell deutlich einfacher. Nutzerinnen und Nutzer beantworten lediglich 13 kurze Fragen zu ihrer Lebenssituation, ihren Wünschen und Bedürfnissen. Am Ende steht eine individuelle Empfehlung mit einem direkten Link zum passenden Verrentungsmodell.

„Unser Ziel ist es, Transparenz zu schaffen und den Menschen eine Orientierung zu geben, die sie so bisher nicht hatten“, erklärt Geschäftsführer Alexander von Gruenau. „Gerade im Bereich Immobilienverrentung herrscht häufig Unsicherheit. Mit unserem Tool geben wir Eigentümerinnen und Eigentümern eine klare, verständliche und persönliche Empfehlung – kostenlos und unverbindlich.“

Vorteile auf einen Blick

-Lebenslanges Wohnrecht in der vertrauten Umgebung

-Finanzielle Freiheit im Ruhestand durch zusätzliche Einnahmen

-Sichere, notariell geprüfte Verträge

-Individuell wählbare Modelle – angepasst an jede Lebenssituation

-Wahl zwischen Kapitalauszahlung oder monatlicher Zusatzrente

-Keine Kreditaufnahme notwendig

-Flexible Nachfolgeregelungen möglich

Damit eröffnet der Rechner Eigentümerinnen und Eigentümern eine Vielzahl von Optionen, ihr Vermögen optimal zu nutzen und gleichzeitig ihre Lebensqualität zu sichern.

Warum gerade jetzt?

Die Kombination aus steigender Lebenserwartung, wachsenden Ansprüchen an Lebensqualität im Alter und einem oft stagnierenden Rentenniveau macht die Immobilienverrentung zur Antwort auf die Herausforderungen unserer Zeit. Immer mehr Menschen suchen nach Wegen, ihre Immobilie nicht nur als Zuhause, sondern auch als finanzielle Absicherung einzusetzen.

Die Hauskapital UG i. G. positioniert sich hier als verlässlicher Partner, der modernste Technologien mit fachlicher Expertise verbindet. Das Beratungstool schafft Vertrauen, indem es nicht nur Modelle erklärt, sondern auch anhand persönlicher Angaben eine maßgeschneiderte Empfehlung liefert.

Jetzt testen – kostenlos und unverbindlich

Das KI-gestützte Beratungstool ist ab sofort online verfügbar:

Zum Immobilienverrentungsrechner https://immobilien-zusatzrente-mit-wohnrecht.de/

Mit nur wenigen Klicks können Eigentümerinnen und Eigentümer erfahren, welches Modell am besten zu ihrer Situation passt – und so den Grundstein für eine sorgenfreie Zukunft legen.

Hauskapital Vermittlung UG (haftungsbeschränkt) i. G. mit Sitz in Berlin ist ein spezialisierter Dienstleister im Bereich Immobilienverrentung und Zusatzrente mit Wohnrecht. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, Eigentümerinnen und Eigentümern maßgeschneiderte Lösungen für die Nutzung ihres Immobilienvermögens im Ruhestand zu bieten – transparent, verständlich und sicher.

Mit modernen digitalen Beratungstools, wie dem KI-gestützten Immobilienverrentungsrechner, ermöglicht Hauskapital eine einfache Orientierung und Entscheidungsfindung. Ziel ist es, finanzielle Freiheit im Alter zu schaffen, ohne das vertraute Zuhause aufgeben zu müssen.

Die Kombination aus fachlicher Expertise, individueller Beratung und innovativen Technologien macht Hauskapital zu einem zukunftsorientierten Partner für eine wachsende Zielgruppe: Menschen, die nach jahrzehntelanger Arbeit ihre Lebensqualität sichern und ihre Wünsche im Ruhestand verwirklichen möchten.

Kontakt

Hauskapital Vermittlung UG (haftungsbeschränkt)

Alexander von Gruenau

Am Kupfergraben 24

10117 Berlin

+49 176 46508529



https://immobilien-zusatzrente-mit-wohnrecht.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.