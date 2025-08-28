„Hausarzt 4.0 – Ein Plädoyer für die Hausarztmedizin“

Mit seinem neuen Taschenbuch „Hausarzt 4.0 – Ein Plädoyer für die Hausarztmedizin“ legt der erfahrene Hausarzt Giovanni Fantacci ein ebenso engagiertes wie tiefgründiges Werk vor, das die zentrale Rolle der Hausarztmedizin im Gesundheitswesen neu beleuchtet. Der Titel ist seit dem 5. April 2024 im Handel erhältlich.

In einer Zeit zunehmender Technisierung und Spezialisierung im Gesundheitsbereich plädiert Fantacci eindrucksvoll für die Rückbesinnung auf den Menschen im Mittelpunkt der medizinischen Arbeit. Seine jahrzehntelange Erfahrung als Hausarzt verbindet er mit umfassenden Reflexionen zu medizinischen, ethischen und gesellschaftlichen Fragen klar, verständlich und mit spürbarer Leidenschaft für seinen Beruf.

Das Buch führt die Leserinnen und Leser durch die Geschichte der Medizin, diskutiert den Wandel im Verständnis von Krankheit und Gesundheit und beleuchtet tiefgreifende Themen wie Tod und Sterben, die Arzt-Patienten-Beziehung sowie die Herausforderungen der Arbeit mit beeinträchtigten Menschen. Auch Fragen der Lebensführung und der Suche nach Sinn und Zufriedenheit finden ihren Platz stets mit einem ganzheitlichen Blick auf den Menschen.

Fantaccis Stil ist geprägt von Klarheit, Zugänglichkeit und Empathie. Er spricht nicht nur Fachleute an, sondern alle, die sich für Medizin, Menschlichkeit und ein gesundes Leben interessieren. Hausarzt 4.0 lädt dazu ein, die eigene Haltung zur Medizin zu reflektieren und weiterführende Literatur mit offenen Augen zu entdecken.

Mit durchschnittlich 4,7 von 5 Sternen (Stand: August 2025) überzeugt das Werk bereits erste Leserinnen und Leser, die vor allem die Kombination aus Fachwissen, Menschlichkeit und verständlicher Sprache loben.

Über den Autor:

Giovanni Fantacci wurde 1962 in Zürich geboren, wo er auch die Schulen besuchte und 1989 sein Medizinstudium abschloss. Seine Weiterbildung führte ihn durch verschiedene Spitäler in der Schweiz und in Rom, bevor er 1997 in Niederhasli (Kanton Zürich) seine eigene Hausarztpraxis eröffnete. Von 2008 bis 2013 war er Leiter der Ethikkommission im Gesundheitszentrum Dielsdorf. Seit vielen Jahren wirkt er zudem als konsiliarischer Arzt in der Stiftung Vivendra – einer Einrichtung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Beeinträchtigungen – in Dielsdorf. Sein medizinisches Fachwissen verbindet er mit einer tiefen ethischen Reflexion und menschlichen Nähe.

Amazon Link: https://amazon.de/dp/3907320239

