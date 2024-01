Hausarbeiten.de bekommt ein neues Design

Nach langer, harter Arbeit hinter den Kulissen von GRIN Publishing ist der Relaunch ihres Online-Shops Hausarbeiten.de am Dienstag, den 12.12.2023 erfolgt. Die vollumfänglich neu gestaltete Website überzeugt mit modernem Design und neuen Funktionen.

Schon lange war die Neugestaltung des Online-Shops Hausarbeiten.de ein besonderes Anliegen von Kirsten-Julian Sörries, Geschäftsführer der GRIN Publishing GmbH: „Unser erstes Angebot für Studierende war Hausarbeiten.de, weshalb es für uns naheliegend war, unsere neuen Konzepte zuerst auf dieser Plattform einzuführen. Wir haben Hausarbeiten.de speziell auf die mobilen Bedürfnisse der Generation Z ausgerichtet. Gerade das kostenfreie Angebot von mehr als 40 kostenlosen Tutorials, die besonders zu Studienbeginn und bei den ersten Hausarbeiten äußerst hilfreich sein können.“

Hausarbeiten.de zukunftsweisend für wissenschaftliches Arbeiten

Die Online-Plattform Hausarbeiten.de hat sich von Anfang an der Veröffentlichung und Verbreitung von studentischem Wissen verschrieben. Gegründet im Jahr 1998 als Community für Studierende stand bereits damals der Austausch unter Studierenden jeder Fachrichtung im Mittelpunkt. Von dieser Studierenden-Community hin zum Online-Shop hat sich Hausarbeiten.de nun zum perfekten Begleiter für das Schreiben wissenschaftlicher Arbeiten entwickelt – sei es bei der Seminararbeit in der Schule, der ersten Hausarbeit an der Universität bzw. Hochschule oder der Abschlussarbeit. Hausarbeiten.de bietet fünf Blöcke an Online-Tutorials, die einen Schritt für Schritt zur fertigen Arbeit führen: Themenfindung, Recherche, Strukturierung der Arbeit, Zitate und Formatierungen in Word. Und das alles komplett kostenlos. Diese Tutorials, die besonders zu Studienbeginn und bei den ersten Hausarbeiten äußerst hilfreich sein können, macht Hausarbeiten.de zu mehr als einem reinen Online-Shop.

Auch der Hausarbeiten-Shop wurde speziell für die Recherche optimiert: Schon auf der Startseite finden sich nun die wichtigsten Themenblöcke, wie Wirtschaft, Pädagogik oder Jura, übersichtlich präsentiert, sodass man gleich mit der Recherche starten kann. Außerdem wurde Hausarbeiten.de speziell für Mobile-Ansichten optimiert, sodass man auch nebenbei in Bus oder Bahn einfach und schnell recherchieren kann. „Zusätzlich stehen auf Hausarbeiten.de über 21.000 kostenlose Bücher zur Verfügung.“, wie Geschäftsführer Sörries betont.

Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.hausarbeiten.de/de/

GRIN publiziert seit 1998 akademische eBooks und Bücher. Wir veröffentlichen alle wissenschaftlichen Arbeiten: Hausarbeiten, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Dissertationen, Fachbücher uvm.

