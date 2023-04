Haus & Grund Hessen: „Signal für junge Menschen“

Lob für Vorstoß von Ministerpräsident Boris Rhein zum Erlass der Grunderwerbsteuer für selbstgenutzte Erst-Immobilien

Frankfurt/Wiesbaden, 14. April 2023 – „Fast zu schön, um wahr zu sein, und ein Signal vor allem für junge Menschen, die in diesem Land ihre Zukunft sehen.“ So kommentiert Younes Frank Ehrhardt, Geschäftsführer von Haus & Grund Hessen, den Vorschlag von Hessens Ministerpräsident Boris Rhein, keine Grunderwerbsteuer auf die erste Immobilien zu erheben, die Privatleute für ihre Eigennutzung kaufen, und für die Übergangszeit, bis die Regelung in Kraft tritt, Käufer mit einem „Hessengeld“ zu entlasten .

„Wir begrüßen den Vorstoß der hessischen CDU, mit dem endlich das Versprechen aus der Koalitionsvereinbarung eingelöst würde, Immobilienkäufer zu entlasten“, so Ehrhardt. „Denn durch die Steigerung des hessischen Grunderwerbsteuersatzes von 3,5 Prozent des Kaufpreises im Jahr 2013 auf aktuell sechs Prozent gehört das Land selbst zu den Preistreibern beim Bauen und Wohnen. Seit 2012 haben sich die Einnahmen aus der Grunderwerbsteuer von 563 Millionen Euro auf 1,98 Milliarden Euro im Jahr 2021 mehr als verdreifacht.“

Durch die allgemeine Preissteigerung verdiene der Staat ohnehin bereits am Bau von Häusern und Wohnungen kräftig mit, über die Umsatzsteuer auf Bauleistungen, Einkommens- und Lohnsteuer des bauausführenden Handwerks und Architektenleistungen sowie allgemeine Abgaben. „Da ist es nur angemessen, Menschen, die in Hessen ihre erste Immobilie kaufen, zu signalisieren, dass sie hier willkommen sind.“

Über Haus & Grund Hessen:

Haus & Grund Hessen – Landesverband der Hessischen Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer e.V. ist die Dachorganisation der 81 örtlichen Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer-Vereine in Hessen mit insgesamt über 67.000 Mitgliedern. Haus & Grund Frankfurt am Main ist mit rd. 11.000 Mitgliedern der größte Ortsverband in Hessen. Unsere Verbände nehmen am politischen Geschehen teil und stärken dadurch die Position des privaten Haus-, Wohnungs- und Grundeigentums in Hessen. Wir vertreten die Interessen der hessischen Haus- und Grundeigentümer gegenüber Politik, Behörden und Öffentlichkeit.

Bedeutung des privaten Eigentums in Hessen:

– Die privaten Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer in Hessen verfügen über rund 2,5 Millionen Wohnungen, also über mehr als 85,4 Prozent des gesamten hessischen Wohnungsbestandes. . Zudem stellen Sie rd. 66 Prozent der Mietwohnungen.

– Sie investieren jährlich über 7,1 Milliarden Euro in ihre hessischen Immobilien.

– Unter Berücksichtigung der positiven Beschäftigungseffekte in weiteren Branchen sichern oder schaffen diese Investitionen jährlich rund 135.000 Arbeitsplätze in Hessen.

