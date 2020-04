Haus der Braut & Gentleman startet Malaktion zu Ostern

#rainbowhindenburgstrasse

Mönchengladbach, 10.4.2020: Vergangene Woche hatte Sabine Kuch, Inhaberin des Fachgeschäfts für festliche Mode auf der Hindenburgstrasse, Mönchengladbach, in einem Fenster in Heinsberg ein Kinderbild mit einem bunten Regenbogen gesehen. Und wenige Tage später flatterte ein ähnliches Bild an einem Busch auf dem Mönchengladbacher Zentralfriedhof. “Diese Kinderbilder haben mich berührt, sie vermittelten für mich eine sehr emotionale, positive Botschaft. Gerade zu Ostern, dem Fest der Hoffnung, möchte ich mit der Regenbogen-Malaktion ein Stück Zuversicht vermitteln.”

Mit Marc Thiele, Herausgeber vom Stadtmagazin “Hindenburger”, wurde jetzt im ersten Schritt eine Malvorlage für Kinder im Kindergartenalter entwickelt: “Als Stadtmagazin unterstützen wir sehr gerne die positive Initiative.”

Die Vorlage steht zum download bereit: https://haus-der-braut-mg.de/wp-content/uploads/rainbowmg.pdf

Ausgemalte Kinderbilder können per Post an das Haus der Braut geschickt werden:

Haus der Braut & Gentleman

Sabine Kuch

Hindenburgstrasse 51

41061 Mönchengladbach

oder per mail an: info@haus-der-braut-mg.de

Die Bilder werden dann im Haus der Braut und in weiteren teilnehmenden Geschäften auf der Hindenburgstrasse und in Nachbarstrassen wie der Wallstrasse oder Friedrichstrasse im Schaufenster ausgestellt, und sollen ein wenig Hoffnung und Zuversicht im Herzen der Stadt vermitteln.

Dazu Sabine Kuch: “Ich werde in den kommenden Tagen noch weitere Einzelhändler mit ins Boot holen, vielleicht entwickelt sich daraus eine schöne gemeinsame Aktion für die Hindenburgstrasse, denn wir sind in der Mitte der Stadt, das Zentrum, aus dem eine positive Botschaft gesendet werden soll.”

Unter allen teilnehmenden Kindern werden schöne Preise verlost. Die Gewinnerbilder werden in der Stadtzeitschrift “Hindenburger” abgedruckt und auch generell über die facebook Seite vom Haus der Braut kommuniziert: facebook.com/hausderbraut

Marius Müller, Stadtteilkoordinator der Stadt Mönchengladbach, unterstützt mit seinen Kontakten die Aktion und fügt hinzu: “Neben den Ausmalbildern können Kinder natürlich auch kreativ werden und eigene Motive entwickeln, auch diese nehmen an der Regenbogen-Malaktion teil.”

Zusätzlich zu der Möglichkeit die Vorlage aus dem Internet zu laden wird Sabine Kuch in den kommenden Tagen auch noch 1.000 Exemplare einer Frühlings-Version an Mönchengladbacher Einrichtungen verteilen, diese Ausmalbilder werden von Jachmann-Druck gespendet.

Das Haus der Braut & Gentleman ist seit 1969 das führende Fachgeschäft für festliche Mode in Mönchengladbach für Hochzeit, Kommunion und Abiball.

