Haus am Meer der Weg vor dem Haus endet im Meer Grundstück eingezäunt

Urlaub mit Hund direkt am Ostseebadestrand ca 80 m zum Strand Fischerweg 4 Glowe

Herzlich willkommen in unserem Haus am Meer. Das gemütlich und hübsch eingerichtete Ferienhaus ist ca 80 m zum feinsandigen weissen flachen Ostseebadestrand – kilometerlang-gelegen. Der Weg vor dem Haus endet im Meer. Das Haus am Meer hat zwei Schlafzimmer mit 4 Betten zwei Bädern mit Dusche und Badewanne. Eine finnische Sauna Wlan Waschmaschine. Terrasse mit Strandkorb und Terrassenmöbel, Sonnenschirm, Sonnenliegen, Überdachte Außenterrassen. Das Grundstück ist eingezäunt mit abschließbarem Tor. Vor dem Haus sind zwei PKW Stellplätze. Gerne mit Hund ( wir sind sehr hundefreundlich).

Gute Einkaufsmöglichkeiten, zwei Bäckereien, Einkaufsmarkt, Getränkemarkt, gute Restaurants teilweise mit Meeresblick, Minigolf, Bushaltestelle, Hafen mit der Möglichkeit Motorboote auszuleihen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

