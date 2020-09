Hat die Corona-Krise Auswirkungen auf die Messe-, Event- und Promotion-Branche?

Umfrage zur Branchensituation von promotionbasis.de

Die Corona-Krise hat viele Wirtschaftsbereiche im Griff – besonders betroffen sind GroĂźveranstaltungen, wie Messen und Events. Wie wird die wirtschaftliche Situation von Agenturen und Unternehmen aus dem Messe-, Event- und Promotion-Umfeld bewertet? Hat die Corona-Krise Auswirkungen auf diese Branche? Die Jobplattform promotionbasis.de fĂĽhrte im Juli & August 2020 eine Umfrage zur Branchensituation im Messe-, Event- und Promotion-Bereich durch. Mehr als 100 Meinungsmacher aus verschiedenen Promotion-Bereichen haben teilgenommen.

Fazit: Viele Unternehmen dieses wichtigen Wirtschaftszweigs stehen vor einer existenziellen Krise. Die Chancen stehen zwar gut, dass sich ein Teil der Branche wieder vollständig erholen kann, doch dies braucht Zeit und gegensteuernde Maßnahmen der Agenturen und Unternehmen.

Die Umfrage-Ergebnisse von promotionbasis.de im Sommer 2020 zeigen deutlich, wie stark die Messe-, Event- und Promotion-Branche von den Auswirkungen der Corona-Krise betroffen ist. Die Mehrheit der Experten macht sich Sorgen um die Existenz der eigenen Unternehmen und die Zukunft der gesamten Branche – Entlassungen oder Insolvenzen werden befĂĽrchtet. Eine Normalisierung der Auftragslage wird mehrheitlich erst Mitte 2021 erwartet. Trotz der hohen UmsatzeinbuĂźen und pessimistischen Aussichten nehmen ĂĽber 30 % der Befragten jedoch keine Kurzarbeit in Anspruch.

Viele Agenturen und Unternehmen der Messe-, Event- und Promotion-Branche durchlaufen momentan verschiedene krisenbedingte Veränderungsprozesse, um sich auf die aktuelle Arbeitswelt einzustellen. Was werden erfolgreiche Promotionagenturen verändern? “Wir bauen neue Kompetenzen aus und werden neue innovative Services in Zukunft anbieten können. Wir machen das Beste aus der Situation und haben jetzt die Zeit dafĂĽr”, so ein Teilnehmer der Umfrage. Im Fokus stehen Optimierungen interner Prozesse und Strukturen, bei denen eine webbasierte Softwarelösung, wie z. B. iPM_Promotion, UnterstĂĽtzung bei der Personalplanung von Promotion-Aktionen und Job-Einsätzen bietet. Viele Befragte wollen zudem auch in Zukunft die crossmediale Kommunikation und ihre Online-Marketing-Expertise, vor allem im Social-Media-Bereich, ausbauen.

Die genauen Umfrage-Ergebnisse sind bei promotionbasis.de unter dem Link https://www.promotionbasis.de/promotion-tipp-auswirkungen-der-coronakrise-auf-die-promotionbranche.html zu finden.

promotionbasis.de ist die große deutschsprachige Ressource für Informationen und Jobs aus dem Promotion-, Messe- und Eventbereich für Promoter, Hostessen/Hosts und Event-Personal. Seit der Gründung 2002 finden mehr als 695.000 angemeldete Jobsuchende passende Promotionjobs, Messejobs oder Eventjobs auf der übersichtlichen und leistungsstarken Jobbörse. Mehr als 6.000 Agenturen und Unternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz vertrauen auf die Leistungen von promotionbasis.de.

