Hasselblad-Fotograf Julius Hirtzberger gibt Foto-Tipps

Mit der OnePlus 9 Serie setzt OnePlus seine Mission fort, die wahren Farben der Welt zu finden

Die gemeinsam mit Hasselblad entwickelte OnePlus 9 Serie fängt natĂĽrliche Farben ein. Auf der Suche nach Europas ‘True Colors’ begann OnePlus seine Mission mit dem Einfangen der echten Farben des Mondregenbogens, der ĂĽber London entstand. Das einzigartige Erlebnis in London war der Anfang, jetzt möchte OnePlus mehr von diesen ungefilterten, unvorhersehbaren und einzigartigen Fotos sehen, die die wahren Farben von Ländern in ganz Europa einfangen.

Unter “#TrueColors” gibt OnePlus jedem die Möglichkeit, den Fotografen in sich zu entfesseln, denn selbst mit einem Smartphone kann jeder erstaunliche Bilder machen. Um diese fotografische Ader in den Nutzern zu wecken, hat der Hasselblad-Fotograf Julius Hirtzberger einen speziellen Leitfaden mit seinen Geheimtipps als professioneller Fotograf fĂĽr die OnePlus Community erstellt.

Tipps und Tricks des preisgekrönten Hasselblad-Fotografen Julius Hirtzberger:

-Auch wenn es verlockend sein mag, macht keine Fotos, die schon millionenfach gemacht wurden. Geht raus, erkundet und nutzt die Fotografie als Medium, um das einzufangen, was Euch wirklich beeindruckt.

-Ihr müsst nicht um die Welt reisen, um etwas Spannendes zu sehen; Eure lokale Umgebung kann immer wieder eine neue Perspektive bieten. Überprüft vertraute Orte mit einem kritischen Auge; denn es könnte zu erstaunlichen Entdeckungen führen.

-Regeln sind dazu da, gebrochen zu werden, aber um sie zu brechen, muss man sie erst lernen. Arbeitet mit dem Raster in Eurem Sucher; lernt, was Viertel-Regeln, Goldener Schnitt und das Fibonacci-Verhältnis in Bezug auf die Komposition bedeuten.

-Um Tiefe in den Fotos zu erzeugen, sucht nach fĂĽhrenden Linien innerhalb der Komposition. FĂĽhrende Linien können StraĂźen, Zäune, Treppen, Wände sein – alles, was das Auge des Betrachters auf einen bestimmten Bereich von Interesse lenkt.

-Anstatt mit der Autofunktion aufzunehmen, spielt mit den verschiedenen Einstellungen Eurer Kamera herum. Der Pro-Modus ist eine fantastische Möglichkeit, neue Techniken und Stile der Fotografie zu entdecken.

-Zum Beispiel:

oUm die Temperatur des Fotos anzupassen, ermöglicht der Pro-Modus die manuelle Einstellung des Weißabgleichs. Dadurch kann sofort eine wärmere oder kältere Stimmung erzeugt werden.

oDer Pro-Modus kann einen Bereich fokussieren und einen anderen belichten. Dies ist besonders nützlich, um stimmungsvolle Porträts zu erstellen. Wenn sich das Motiv z.B. in einer dunklen Umgebung befindet und in einen hellen Bereich blickt, könnt Ihr damit den Fokuspunkt beibehalten, aber eine dramatisch kontrastierende Szene erzeugen.

oIhr könnt auch den manuellen Fokus einschalten, sodass die orangefarbenen Peaking-Linien erscheinen, die genau angeben, wo der Fokus liegt.

oDie richtige Belichtung ist in der Fotografie extrem wichtig, um alle verfügbaren Informationen in einer Szene zu erhalten. Die Verwendung des Histogramms, das sich im Pro-Modus oben in der Benutzeroberfläche befindet, hilft, die richtige Belichtung für die Aufnahmen zu erhalten.

Seit dieser Woche kann jeder seine eigenen ‘True Colors’ mit dem exklusiven OnePlus #TrueColors Scanner fĂĽr Instagram finden. Er nutzt KI, um die Fotos des Instagram-Feeds zu analysieren. Sobald die Analyse abgeschlossen ist, erhalten Nutzer eine maĂźgeschneiderte Farbpalette, die auf den am häufigsten verwendeten Farben aus ihrem Feed basiert und so individuell und einzigartig ist wie sie selbst.

Um an der True Colors-Kampagne und am Gewinnspiel teilzunehmen, muss nur ein Foto auf Instagram mit #TrueColorsGermany geteilt werden. Es gibt keine Beschränkungen wie oft ein Nutzer teilnehmen kann. Für alle, die mitmachen, bietet OnePlus jede Woche die Chance, ein OnePlus 9 Pro zu gewinnen, und darüber hinaus die Möglichkeit, auf eine Reise um die Welt zu gehen, um die True Colors der Welt zu entdecken.

Weitere Informationen auf der offiziellen Veranstaltungsseite: https://www.oneplus.com/de/event/truecolors

Um den #TrueColors Scanner fĂĽr Instagram zu verwenden, folgender Anleitung folgen: https://www.findyourtruecolors.com/

Julius Hirtzberger

Julius Hirtzberger ist ein professioneller österreichischer Fotograf und erster Gewinner des Hasselblad X You Contest. Zuvor Mitglied der österreichischen Ruder-Nationalmannschaft, investiert Julius nun seine Zeit in die Fotografie, um andere mit seinem künstlerischen Blick auf die Welt zu inspirieren. Seine Arbeit reicht von Reportagen und Porträts bis hin zur Landschaftsfotografie, in der er die lebendige Umwelt um uns herum erforscht und festhält. Mehr Informationen zu Julius und seinen Arbeiten finden Sie unter www.juliushirtzberger.com und auf seinem Instagram-Kanal www.juliushirtzberger.com

OnePlus ist ein global agierender Anbieter von Mobiltechnologie, der konventionelle Technologiekonzepte in Frage stellt. Der Leitgedanke von OnePlus lautet “Never Settle” – daran orientiert sich das Unternehmen konsequent bei der Entwicklung neuer leistungsfähiger Highend-Geräte mit einem einzigartigen Design. Der Erfolg von OnePlus basiert in groĂźen Teilen auf dem engen Zusammenschluss mit der Anwender-Community und Fans, die wertvollen Input fĂĽr neue Entwicklungen liefern.

Firmenkontakt

OnePlus

Barbara Reindl

SternstraĂźe 12

80538 MĂĽnchen

08921187137

barbara.reindl@oneplus.com

http://oneplus.com

Pressekontakt

OnePlus

Barbara Mieth

SternstraĂźe 12

80538 MĂĽnchen

08921187137

barbara.mieth@oneplus.com

http://oneplus.com

Bildquelle: @OnePlus