Die Jumeirah Group, das Unternehmen für Luxushotellerie und Mitglied der Dubai Holding, hat Harun Dursun zum Managing Director von Jumeirah Marsa Al Arab ernannt, dem neuesten ikonischen Reiseziel der Jumeirah Group, das die Skyline von Dubai um ein weiteres Highlight bereichern wird.

Dursun, der auf mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Luxusgastronomie zurückblicken kann, wird alle Bereiche des neuen Luxus-Lifestyle-Resorts beaufsichtigen. Das beeindruckende, in architektonischer Hinsicht bemerkenswerte Hotel umfasst einen Jachthafen, exklusive Residenzen und eine Fülle einzigartiger Gastronomie- und Lifestyle-Angebote. Seine Ernennung erfolgt zu einem Zeitpunkt, zu dem die Gruppe aktiv nach neuen Anlagen sucht, um ihre Präsenz an wichtigen Standorten und Gateway-Destinationen auf der ganzen Welt auszubauen.

Thomas B. Meier, Chief Operating Officer der Jumeirah Group, sagte: „Wir freuen uns sehr, Harun Dursun als Geschäftsführer des Jumeirah Marsa Al Arab an Bord zu haben. Das Hotel ist eine wichtige Ergänzung für das wachsende Portfolio von außergewöhnlichen Luxushotels und Resorts der Jumeirah Group, und wir sind sicher, dass er mit seiner Erfahrung im Erbringen operativer Spitzenleistungen und in der Kreation unvergleichlicher Erlebnisse für die Gäste eine Dynamik einbringen wird, die gut zu Jumeirah Marsa Al Arab passt.“

Dursun kommt mit einer beeindruckenden Erfolgsbilanz zur Jumeirah Group, die unter anderem Stationen bei Mandarin Oriental und Hyatt Hotels umfasst, wo er sich bereits als Spitzenhotelier etablieren konnte. Sein konsequentes Erreichen exzellenter Gästezufriedenheit, finanzieller Erträge und führender Revenue Generating Index-Scores, haben ihm einen hervorragenden Ruf und internationale Anerkennung in der Luxus-Hotellerie eingebracht. Dursun, der für die strategische Umsetzung von Marken und Visionen bekannt ist, bringt zudem große Erfahrung in Bezug auf Pre-Openings von Luxushotels und Restaurants mit und verfügt über Expertise in der Kreation einzigartiger Eindrücke für die Gäste während der gesamten Reise.

Zu seiner neuen Aufgabe sagte Dursun: „Ich bin sehr erfreut darüber, das Team im Jumeirah Marsa Al Arab leiten zu dürfen und fühle mich privilegiert, Teil eines so bedeutenden neuen Kapitels für die Jumeirah Group zu sein. Die ikonische Destination wird eine neue Ära für Jumeirah Hotels and Resorts einläuten und neue Maßstäbe für die Ultra-Luxus-Gastronomie setzen. Ich freue mich darauf, diese spannende Reise anzutreten und den Gästen wahrhaft unvergessliche Erlebnisse zu bieten.“

Das Jumeirah Marsa Al Arab wurde in einem wunderschönen, avantgardistischen Design von dem Architekten Shaun Killa gestaltet, dem es gelingt, den nautischen Glamour einer vergangenen Ära in eine Oase des modernen Lebens zu verwandeln. Es beherbergt speziell integrierte Wellness- und Freizeiteinrichtungen und eine beeindruckende Auswahl an Signature-Restaurants, darunter ein neues Konzept mit vier Restaurants unter einem Dach. Alle Zimmer bieten einen Panoramablick über den Arabischen Golf, was dieses Gebäude außergewöhnlich macht und eine neue Epoche für die Jumeirah Group einläutet – die sämtliche Erlebnisse in den Schatten stellen und eine lebensverändernde Offenbarung darstellen wird.

Über die Jumeirah Group:

Jumeirah Group, ein Mitglied der Dubai Holding und ein globales Luxushotelunternehmen, betreibt ein Weltklasse-Portfolio von 26 Luxushotels im Nahen Osten, Europa und Asien mit über 6.500 Zimmern.

Die Gruppe rühmt sich einiger der prestigeträchtigsten und faszinierendsten Häuser der Welt, vom ikonischen Flaggschiff-Hotel und zeitlosen Höhepunkt des Luxus, dem Burj Al Arab Jumeirah, über die üppigen arabischen Paläste in Dubais Madinat Jumeirah bis hin zum modernen maledivischen Inselparadies auf Olhahali Island und dem von der Kunst inspirierten Dolce Vita auf der Insel Capri. Sei es eine moderne Variante eines britischen Klassikers im Herzen von Knightsbridge im The Carlton Tower Jumeirah oder ein futuristisches Ambiente im Jumeirah Nanjing – der Name Jumeirah ist ein Synonym für exzellenten Service und außergewöhnliche Erlebnisse.

Über ihre Hotels und Resorts hinaus widmet sich Jumeirah Group auch der Erlebnisgastronomie, indem sie die authentischsten und vielfältigsten Küchen mit spektakulären Kulissen kombiniert, um unvergessliche Momente zu schaffen, die es wert sind, mit anderen geteilt zu werden. Mit mehr als 85 Restaurants in ihrem Portfolio genießen die preisgekrönten eigenen Konzepte der Jumeirah Group, darunter Sal, KAYTO, Shimmers, Al Mare, Pierchic und French Riviera, einen ausgezeichneten Ruf für kulinarische Exzellenz, von denen zehn im Gault&Millau UAE 2022 Guide aufgeführt sind. Die Gruppe verfügt außerdem über drei mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete Restaurants – Shang High, L’Olivo und Al Muntaha. Die Gesundheit und Sicherheit von Gästen und Mitarbeitern hat für die Jumeirah Group oberste Priorität. Daher hat die Gruppe in allen ihren Hotels eine Reihe von Schutzmaßnahmen eingeführt und hält sich strikt an die jeweiligen Regierungsrichtlinien der einzelnen Märkte.

