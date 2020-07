HARO Disano – Rigid Boden – PVC-frei mit Blauer Engel

HAROs neuer Rigid Design Boden bietet Vorteile, wie sie in Kombination bisher nicht möglich waren

HARO Disano Rigid Design Boden mit XL-Dielen-Optik, integrierter Trittschalldämmung, ohne PVC und Weichmacher, Emissionsklasse A+, “Blauer Engel” – zertifiziert, ist einer der fortschrittlichsten Bodenbeläge am Markt.

HARO ist bekannt für Parkett und Laminatboden. Mit dem Disano Rigid Boden, einem zu 100% von PVC und Weichmachern freien Rigid Design Boden, geht HARO neue Wege und stellt sich den aktuellen Trends und vor allem der Nachfrage durch den Kunden. Der HARO Disano Katalog zeigt eindrucksvoll, was dieser Designboden kann.

ClassicAqua ist das Flaggschiff der Disano Rigid Designboden Kollektionen. Der neue HARO Disano ClassicAqua Rigid Designboden ist ein mehrschichtiger Fußboden-Belag und vereint in sich die Vorteile verschiedener Bodenbelag-Arten, wie es bisher noch nicht möglich war. Damit ist HARO Disano ClassicAqua einer der innovativsten und hochwertigsten Bodenbeläge auf dem Markt. Durch seine XL-Dielen, die 3D-Prägung, umlaufende V-Fugen und authentischen Designs ist dieser Designbelag praktisch nicht mehr von echten Edelholz-Dielenböden zu unterscheiden.

Die in Rigid – Core – Technologie gefertigte Trägerplatte verwendet hochwertige Materialien und ist 100% frei von PVC, Weichmachern, Phthalaten und Schwermetallen. Die Emissionsklasse A+ sagt aus, dass dieser Bodenbelag praktisch keine flüchtigen Stoffe in die Umwelt abgibt. Dafür wurde der HARO Designbelag zusätzlich mit “Blauer Engel” zertifiziert. HARO Disano Rigid Boden Aqua ist mit seiner hohen Nutzungsklasse 23/33 sogar für hohe gewerbliche Beanspruchung sowie für Feuchträume geeignet.

25 Jahre Garantie bei privater Nutzung gewährt HARO auf den in Deutschland hergestellten Design-Bodenbelag. HARO Disano Classic Aqua Rigid Designboden weist als einer der einzigen Rigid-Böden zwei Dämmschichten auf. Die ElastoTec Schicht schafft zusätzliche Elastizität und ein angenehmes Gehgefühl. Sie schützt den Boden vor Eindrücken und Feuchtigkeit und verleiht ihm verbesserte Stabilität. Die hochverdichtete Kork-Dämmunterlage (Gegenzug) sorgt für eine hohe Raum- und Trittschallreduzierung sowie für einen optimierten Gehkomfort.

Die Gründe, sich den HARO Disano Designboden näher anzusehen, sind vielfältig. So bietet HARO Disano eine angenehme Fußwärme und hohen Trittkomfort durch 2 integrierte Dämmschichten. Dank des Aufbaus in mehreren Schichten, den sorgfältig ausgewählten Materialien und der SilentSense Oberfläche bekommt man auf diesem Bodenbelag auch Barfuss keine kalten Füße. HARO Disano Designboden ist weich und stabil zugleich, genau wie Kork ist auch Disano Designboden angenehm weich. Zudem ist der HARO Disano Rigid Boden für Feuchträume geeignet. Die wasserfesten HARO DISANO Varianten Saphir und Project sowie die feuchteresistenten Varianten SmartAqua und ClassicAqua können im Badezimmer verlegt werden. HARO Disano ist ein Boden für höchste Beanspruchung. Die Designböden halten selbst der wilden Meute beim nächsten Kindergeburtstag stand. Die Nutzungsklasse 23/33 steht für für Eignung hoher gewerblicher Belastung auch im ewerblichen Bereich. Und so leicht wie mit HARO Disano Rigid Boden war Bodenpflege noch nie. Wischmopp raus und in wenigen Augenblicken strahlt Ihr Boden wie neu. Am besten funktioniert das mit der Pflegeserie HARO clean & green. HARO Disano Designboden ist weich und stabil zugleich, genau wie Kork ist auch Disano Designboden angenehm weich.

Die wichtigste Eigenschaft kann jedoch nicht genug hervor gehoben werden. HARO Disano Rigid Bodenbelag ist frei von PVC und Weichmachern und wurde dafür unter anderem mit dem “Blauen Engel” ausgezeichnet.

