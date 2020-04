Harmonie und positive Energie mit Hilfe von Bettwäsche und Handtüchern

Vom 16.4. bis 15.5. gibt es Bettwäsche und Handtücher mit der Blume des Lebens bei Abaton Vibra 10% günstiger. Die Heimtextilien mit dem Schutz- und Kraftsymbol Blume des Lebens schenken positive Energie, Harmonie und Lebensfreude.

Die Nachrichten über die Coronavirus-Pandemie und die zu ihrer Eindämmung erlassenen Maßnahmen entschleunigen zwar unseren Alltag, doch kann all das auch wahrlich den Schlaf rauben.

Aktuelle Statistiken und Prognosen über Covid-19 beherrschen die Medienlandschaft. Und all diese Informationen, die da auf uns einströmen, von den Medien gerne auch noch dramatischer aufgebauscht mit entsprechend reißerischen Überschriften, wirken. Sie schüren Angst. Zweifel. Unsicherheit. Wir machen uns Sorgen. Werfen auch Fragen auf. Ist die Lage so ernst, wie man uns weis macht oder sind manche Maßnahmen auch übertriebene Vorsicht? News und Fake News und News, die angeblich Fake News entlarven, kursieren. Was von all den Meldungen und Informationen ist wahr, was vielleicht ja auch unwahr. Was ist echt, was nur erfunden? Fragen über Fragen. Und diese können uns bis in den Schlaf verfolgen. Die Flut an Maßnahmen und Meldungen wühlt auf, beunruhigt, besorgt und beschäftigt uns, verunsichert und macht mitunter auch Angst. Was spürbar wird, ist ein Gefühl der Unruhe im Innern.

Wie sollen hier denn nun Bettwäsche und Handtücher helfen können?

Die Blume des Lebens, mit denen die Heimtextilien von “Spirit of Om” verziert sind, ist ein uraltes Schutz- und zudem auch Kraftsymbol. Die Lebensblume oder Flower of life, wie dieses Symbol auch oft genannt wird, zählt zur so genannten heiligen Geometrie. Die Lebensblume strahlt pure positive Energie aus, die sogar Elektrosmog entgegenwirken und auch vor anderen negativen und schädlichen Kräften schützen soll. Auch Wasser und Nahrung können mit der Lebensblume energetisiert werden.

Die Blume des Lebens schenkt Harmonie und innere Balance, stärkt und hebt dadurch die Stimmung. Ängste und Sorgen können sich damit lösen und es entsteht Raum für Vertrauen und Zuversicht, für Lebensfreude und Hoffnung.

Die Handtücher und die Bettwäsche der Firma “Spirit of Om” schenken eine gerade jetzt unglaublich wohltuende Portion positive Energie.

Die Heimtextilien aus Bio-Baumwolle sind super weich und angenehm auf der Haut. Das Symbol der Lebensblume schützt, stärkt und schenkt Harmonie auf allen Ebenen. Und auch die wunderschönen ayurvedischen Farben der Bettwäsche wirken beruhigend und harmonisierend.

Im Gewebe des Stoffes der Bettwäsche ist zudem Edelsteinstaub fixiert. Amethyst und Rosenquarz schenken mit ihrer Energie und Schwingung erholsamen Schlaf, Entspannung und lassen neue Kraft schöpfen. Bei den Handtüchern sind in den Saum kleine Amethyste und Rosenquarze Edelsteine eingenäht. Die speziellen Handtuchgrößen sind aus dem Feng Shui inspiriert und schenken dadurch auch nochmal eine extra Portion Harmonie und Wohlbefinden.

Vom 14.4. bis 15.5. gibt es 10% auf die Bettwäsche und Handtücher von “Spirit of Om”. Sie sind im Onlineshop von Abaton Vibra erhältlich:

https://www.sound-spirit.de/shop/Produkte/Bettw%C3%A4sche-100002/

https://www.sound-spirit.de/shop/Produkte/Handt%C3%BCcher-100002/

Abaton Vibra bedeutet “Schwingungen des Allerheiligsten”. Die schwäbische Firma gibt es bereits seit 1993. Begonnen hat der Firmengründer Frank Plate mit dem Handel von Tibetischen Klangschalen und Planetenklangschalen, was bis heute die Spezialität des Esoterik-Großhandels ist. Gleichzeitig begann er, die Klangmassage mit Planetenschalen zu entwickeln. Sein Wissen darüber gibt er seit 1997 in Seminaren weiter. Christina Plate ist ausgebildete Yogalehrerin (BYV) und Meditationskursleiterin. Seit 2009 unterrichtet sie bei Abaton Vibra u.a. den Einsatz von Planetenklangschalen im Yoga.

