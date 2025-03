HARMAN wählt Ivalua, um die Automatisierung zu verbessern und die Effizienz zu steigern

Ivalua verschafft HARMAN einen besseren Einblick in seine Lieferkette und ermöglicht eine engere Zusammenarbeit mit Lieferanten.

Ivalua, ein weltweit führender Anbieter von Cloud-basierten Spend-Management-Lösungen gab bekannt, dass HARMAN, ein führendes Unternehmen im Bereich der vernetzten Technologien, das sich auf die Automobil-, Verbraucher- und Unternehmensmärkte konzentriert, Ivalua ausgewählt hat, um seine Source-to-Contract (S2C)-Abläufe für Direktmaterialien zu digitalisieren.

HARMAN entwickelt vernetzte Produkte und Lösungen für internationale Automobilhersteller, Verbraucher und Unternehmen. Das Portfolio umfasst vernetzte Fahrzeugsysteme, Audio- und visuelle Produkte, Automatisierungslösungen für Unternehmen und Dienstleistungen. Mit führenden Marken wie AKG®, Harman Kardon®, Infinity®, JBL®, Lexicon®, Mark Levinson® und Revel® steuert HARMAN mit seinen Software-Services Milliarden von mobilen Geräten und Systemen. HARMAN arbeitet mit führenden Automobilherstellern auf der ganzen Welt zusammen. Mehr als 50 Millionen Autos sind heute mit HARMAN Audio- und Connected-Car-Systemen ausgestattet.

In der ersten Implementierungsphase wird HARMAN die Prozesse für direkte Ausgaben in der gesamten Automobilindustrie zentralisieren. Das Unternehmen nutzt dazu die intuitive und vollständig integrierte Beschaffungsplattform von Ivalua, um Abläufe zu optimieren und zu automatisieren. Dies wird die Zusammenarbeit mit Lieferanten fördern, die Produktivität steigern und die Effizienz erhöhen, wobei unterbrechungsfreie Arbeitsabläufe, Echtzeit-Einblicke und fortschrittliche Analysen zur Förderung strategischer Entscheidungen gewährleistet werden.

„Die Zusammenarbeit mit Ivalua ist ein wichtiger Schritt auf unserem Weg der Digitalisierung“, sagt Frank Lutz, Director of Procurement Digitalization bei HARMAN. „Durch die Nutzung der durchgängigen Plattform von Ivalua erwarten wir erhebliche Effizienz- und Produktivitätssteigerungen. So können wir besser mit unseren Lieferanten zusammenarbeiten und einen größeren Mehrwert für unsere Beschaffungsvorgänge erzielen.“

Die Zusammenarbeit soll zu einem späteren Zeitpunkt auf weitere Bereiche des Kerngeschäfts von HARMAN, einschließlich der erfolgreichen Lifestyle-Sparte, ausgeweitet werden.

„Wir freuen uns, HARMAN mit unserer innovativen, marktführenden Lösung zu unterstützen, um seine aktuellen Ziele zu erreichen und Zukunftspläne zu fördern. Wir sind begeistert, HARMAN auf seinem Transformationsweg zu begleiten und gemeinsam langfristige Erfolge zu erzielen“, sagt Dan Amzallag, Chief Operating Officer (COO) bei Ivalua.

Über HARMAN

HARMAN entwirft und entwickelt vernetzte Produkte und Lösungen für Automobilhersteller, Verbraucher und Unternehmen auf der ganzen Welt, darunter vernetzte Fahrzeugsysteme, Audio- und Videoprodukte, Automatisierungslösungen für Unternehmen und Dienstleistungen für das Internet der Dinge. Mit führenden Marken wie AKG®, Harman Kardon®, Infinity®, JBL®, Lexicon®, Mark Levinson® und Revel® wird HARMAN von Audiophilen, Musikern und den Unterhaltungseinrichtungen, in denen sie auftreten, auf der ganzen Welt bewundert. Mehr als 50 Millionen Autos sind heute mit HARMAN Audio- und Connected-Car-Systemen ausgestattet. Unsere Software-Services versorgen Milliarden mobiler Geräte und Systeme, die über alle Plattformen hinweg vernetzt, integriert und sicher sind – vom Arbeitsplatz über das Zuhause bis hin zum Auto und zum Handy. HARMAN beschäftigt rund 30.000 Mitarbeiter in Nord- und Südamerika, Europa und Asien. Im Jahr 2017 wurde HARMAN eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Samsung Electronics Co.

Über Ivalua

Ivalua ist ein führender Anbieter von Cloud-basierten und mit KI-Agenten unterstützten Spend-Management-Lösungen. Unsere durchgängige Source-to-Pay-Plattform ermöglicht es Unternehmen, alle Ausgabenkategorien und alle Lieferanten effektiv zu verwalten, die Rentabilität zu steigern, die Nachhaltigkeit zu verbessern, Risiken zu senken und die Produktivität der Mitarbeiter zu erhöhen. Ivalua genießt das Vertrauen von Hunderten der weltweit angesehensten Marken und wird von Gartner und anderen Analysten als führendes Unternehmen anerkannt. Weitere Informationen unter https://de.ivalua.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn.

Firmenkontakt

Ivalua

Gabriele Severini

Georg-Baumgarten-Straße

60549 Frankfurt am Main

+44 20 3966 1942



https://de.ivalua.com

Pressekontakt

textstore – Agentur für Text und PR

Alexander Trompke

Frankenbergstraße

01159 Dresden

+49 351 3127338



https://textstore.de/

Bildquelle: Ivalua