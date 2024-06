Hard- und Software gehen Hand in Hand: Datafox und GEBRA-IT arbeiten zusammen

So kommen Betriebsdaten, Projekt- und Arbeitszeiten zuverlässig ins ERP

Aachen, Geisa, Juni 2024. Gemeinsam für den Nutzen des Kunden lautet die Strategie einer neuen Partnerschaft zwischen dem ERP-Softwarehaus GEBRA-IT GmbH und dem Hersteller von Datenerfassungs- und Sicherheitshardware Datafox GmbH. Die Zusammenarbeit macht Sinn: Nutzer der Low-Code-ERP-Software GEBRA-Suite können mit Hilfe der Hardware-Lösungen, Terminals und Lesegeräte von Datafox einfach und schnell Betriebsdaten, Auftragsdaten und Arbeitszeiten erfassen – allesamt Informationen, die ein ERP-System benötigt.

„Als Softwareanbieter sind wir auf die Mensch-Maschine-Schnittstellen zum Nutzer unserer ERP-Lösung angewiesen. Hierbei ist der einfachste und schnellste Weg, Daten in das ERP zu bekommen, via Scanner, RFID-Transponder oder biometrischem Leser. Alle diese Datenerfassungstechnologien deckt die Hardware von Datafox ab. Wir haben dafür eine Schnittstelle in unserer Low-Code-Plattform geschaffen, um die Datafox-Geräte mit wenigen Klicks zu integrieren“, erklärt Sven Lüttgens, Geschäftsführer der GEBRA-IT GmbH.

„Datafox arbeitet mit mehreren hundert Partnern zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen für Unternehmen anzubieten. Mit der GEBRA-IT haben wir einen flexiblen ERP-Anbieter, der individuelle und maßgeschneiderte Lösungen auf Basis von Low-Code anbietet. Wir freuen uns auf viele spannende Projekte, bei denen unsere Hardwarelösungen die Daten für die ERP-Systeme der GEBRA-IT-Kunden liefern dürfen“, erklärt Stefan Tanneberger, langjähriger Mitarbeiter im Datafox Vertrieb.

Die beiden ersten gemeinsamen Projekte sind bereits abgeschlossen.

Beim KFZ- & Karosserie-Meisterbetrieb und Motorsport-Tuner SPS Motorsport GmbH sorgen RFID-Zeit- und Zutrittsterminals von Datafox für die Arbeitszeit- und Auftragszeiterfassung sowie Zutrittskontrolle in einem Gerät.

Bei der MuHTec GmbH, Fachhändler und Großhändler für Melk- und Hoftechnik, werden Datafox Industrie-Tablets für die Erfassung von Daten im Lager und den gesamten Verkaufsprozess aus dem Lager heraus eingesetzt.

Über Datafox GmbH

Seit über 25 Jahren entwickelt und produziert die Datafox GmbH innovative Systeme zur elektronischen Datenerfassung, insbesondere für Zutrittskontrolle, Personalzeiterfassung, Maschinendatenerfassung und Betriebsdatenerfassung. Die Hardwarelösungen werden an mehr als 750 qualifizierte Software-Hersteller und Systemhäuser in Deutschland und dem europäischen Ausland geliefert.

GEBRA-IT ist der Partner für alle Unternehmen, die eine qualitativ hochwertige, zeitnahe und individuelle Lösung ihrer Software-Anforderungen wünschen. Wir wissen, was es heißt, bestehende ERP-Systeme anzupassen, damit sie irgendwie funktionieren. Deshalb haben wir die GEBRA-IT gegründet. Mit unserer revolutionären GEBRA-Suite befreien wir Sie aus der Abhängigkeit von altbackenen und teuren Systemen großer Hersteller – mit schlanken, offenen und zukunftsweisenden Lösungen, die Ihr Unternehmen wirklich nach vorne bringen. Mit dem klaren Ziel: 100% Prozessabdeckung.

