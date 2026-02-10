Harald K.-H. Beintze erhält Hermann Scherer Award beim 2. Internationalen Speaker Slam in Dresden, Januar 2026. Beim 2. Internationalen Speaker Slam, der im Januar in Dresden stattfand, wurde Harald K.-H. Beintze, der aus Bamberg stammt und heute seinen Lebensmittelpunkt in Leipzig hat, für seinen Vortrag „Geld ist immer der Bestimmer“ mit dem renommierten Hermann Scherer Award ausgezeichnet. Das international besetzte Event zog mehr als 200 Speaker aus 24 Nationen an, die auf zwei parallellaufenden Bühnen gegeneinander antraten. Ein Livestream über YouTube erreichte zusätzlich über 100.000 Zuschauerinnen und Zuschauer weltweit. Der Speaker Slam gilt als einer der dynamischsten und anspruchsvollsten Rednerwettbewerbe. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben nur wenige Minuten Zeit, um ihre Botschaft präzise und wirkungsvoll auf den Punkt zu bringen. Der Sprecher hat nur zwei Minuten Zeit, sein Publikum mitzureißen und zu begeistern. Einen Vortrag so zu kürzen und dennoch alles Wesentliche zu transportieren – und dabei eine spürbare Verbindung zum Publikum aufzubauen – zählt zur Königsklasse des professionellen Speakings. Zusätzlich steigt der Druck durch die Regel, dass nach exakt zwei Minuten das Mikrofon ausgeschaltet wird. Eine professionelle und internationale Jury bewertet anschließend alle Teilnehmenden. Beintze überzeugte Jury und Publikum mit einer klaren Botschaft zu einem Thema, das im Alltag vieler Menschen präsenter ist, als ihnen bewusst ist: der Einfluss des Geldes auf persönliche Entscheidungen und Lebensqualität. In seinem ausgezeichneten Vortrag stellt Beintze die grundlegende Frage, ob Geld tatsächlich der heimliche Bestimmer unseres Handelns ist – oder ob Menschen lernen können, wieder selbst die Kontrolle zu übernehmen. Er zeigt auf, warum viele trotz ausreichenden Einkommens nicht das Leben führen, das sie sich wünschen, und betont, dass finanzielle Freiheit weniger eine Frage der Zahlen als vielmehr der Perspektive und Entscheidungsfähigkeit ist. Beintze ermutigt Menschen dazu, ihre finanziellen Entscheidungen bewusst zu treffen und ihre Potenziale aktiv zu nutzen. „Geld ist immer der Bestimmer – wenn wir es zulassen“, lautet einer seiner zentralen Gedanken. Statt sich von äußeren Umständen leiten zu lassen, plädiert er dafür, Verantwortung zu übernehmen und das eigene Leben proaktiv zu gestalten. Damit stellt er einen direkten Bezug zwischen finanzieller Klarheit, persönlicher Freiheit und mehr Lebensqualität her. Der Vortrag endete mit einem klaren Appell an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die Steuerung ihres Lebens nicht aus der Hand zu geben: „Am Ende zählt nicht das Geld – sondern das Leben, das Sie geführt haben.“ Mit dieser Botschaft setzte Beintze einen starken Akzent, der weit über das Event hinaus nachhallt.

Die Dr. Pestel Finanzplanung erstellt finanzielle Leitbilder, womit Menschen Ihre Potenziale erkennen und Ihre Möglichkeiten ausschöpfen können. Dadurch erlangen Sie mehr Freiheit, mehr Lebensqualität, mehr Selbstbestimmung und werden unabhängiger von Dritten. Mehr dazu unter www.haraldbeintze.com

Kontakt

Dr. Pestel Finanzplanung GmbH

Harald Beintze

Hartzstraße 4

04129 Leipzig

01728099320



https://www.haraldbeintze.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.