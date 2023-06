Hansen Auto-Service: Von Ford zum „Alle Marken Macher“

Umfangreiches Leistungspaket für technisch einwandfreie Autos

„Einen Tick besser“ und in der Region Kappeln ein Begriff für Auto-Service: Der Familienbetrieb Autohaus Hansen kann auf 50 Jahre Erfahrung zurückblicken. Wer Autohaus Hansen noch nicht kennt, kann jetzt von einem attraktiven Neukunden-Angebot profitieren. Und zwar nicht nur für Ford, sondern für alle Marken. Der Kfz-Betrieb stellt sich vor auf https://hansen-autoservice.de/

Um das erweiterte Leistungsspektrum zu gewähren und um die Herstellervorgaben zu erfüllen, sind beim Autohaus Hansen Mitarbeiter mit dem entsprechenden Know-how im Einsatz. Man ist stolz darauf, persönlichen Service zu liefern und sich um jedes Auto zu kümmern, als sei es das Eigene. Der erweiterte Service für alle Automarken schließt auch Elektrofahrzeuge mit ein! Bei Fragen rund ums Fahrzeug hilft das Team Hansen somit ganz individuell weiter: https://hansen-autoservice.de/

Reparaturen, Wartung und Service – seit 1972! Als qualifizierte Werkstatt bietet Günter Hansen für jedes Kfz-Problem clevere und kompetente Lösungen. Regelmäßige Inspektionen nach Herstellervorgaben und Ersatzteile in Markenqualität sind das Rezept für technisch einwandfreie Autos. Egal, ob für die Hauptuntersuchung oder wenn es einmal „brennt“: Autoservice Hansen ist der erste Ansprechpartner, wenn es um Abgasanlage, Antrieb, Batterien, Bremsen, Fahrwerk, Innenraum oder Motor geht. Übrigens wird die HU direkt bei Hansen durchgeführt, was lange Wartezeiten erspart. Und geht es dem Kunden um die Pflege, überlässt er sein Auto dem hauseigenen „Car Wash“ bei Hansen.

Zu den Leistungen des Betriebs gesellt sich ein umfassender Reifenservice: Mit günstigen Reifenangeboten namhafter Hersteller, Reifen- und Räderwechsel sowie „Reifenhotel“ für alle, die nicht selber einlagern können. Natürlich hat das Autohaus Hansen auch ein umfangreiches Zubehör-Sortiment für die individuelle Gestaltung: Dachgepäckträger, Anhängerkupplung und technische Nachrüstung gehören zum erweiterten Angebot.

Auch wenn Hansen inzwischen ein „Alle Marken Macher“ ist: Die Ford-Tradition ist weiterhin lebendig. Regelmäßig bietet das Unternehmen Ford Jahres- und Dienstwagen zu günstigen Konditionen an. Wer nach Neu- oder Gebrauchtwagen sucht, sollte also in Kappeln an der Windmühlenstraße vorbeischauen. Denn hier entscheidet der Kunde noch vor Ort, ohne Risiko. Info und Kontakt unter https://hansen-autoservice.de/

Kontakt

Günter Hansen GmbH & Co. KG

Thomas Hansen

Wassermühlenstraße 55

24376 Kappeln

04642/1060



https://hansen-autoservice.de/