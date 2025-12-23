Hansch Immobilien startet zum Jahresbeginn neue Schwerpunkt-Positionierung als Vermietungsexperte

Der Vermietungsexperte in Köln – eigene Tools und Prozesse mit dem „SICHER-VERMIETEN-Paket“

Köln, 22. Dezember 2025 – Hansch Immobilien (Diplom-Betriebswirt Jürgen Hansch) richtet den Fokus zum Beginn des neuen Jahres verstärkt auf die professionelle Vermietung von Wohnimmobilien und positioniert sich im Schwerpunkt als Vermietungsexperte für Köln und Umgebung. Dafür hat das Unternehmen eigene Tools und standardisierte Prozesse entwickelt, die Eigentümer durch den gesamten Vermietungsablauf führen – von der Mietpreisstrategie bis zur rechtssicheren Übergabe.

„Gerade in einem angespannten Markt wie Köln sind viele Anfragen nicht automatisch gleichbedeutend mit passenden Mietern. Wir haben deshalb unsere Abläufe konsequent weiterentwickelt – mit klaren Prüfschritten, transparenter Dokumentation und einem strukturierten Auswahlprozess“, sagt Jürgen Hansch, Inhaber von Hansch Immobilien.

Im Mittelpunkt steht das „Sicher-Vermieten-Paket“, das zahlreiche Leistungen inklusive Wohnungsübergabe umfasst – einschließlich Übergabeprotokoll und Fotodokumentation.

Speziell entwickelte Tools und Prozesse für Eigentümer

Die zum Jahresstart fokussierte Vermietungsstrategie basiert auf einem standardisierten Vorgehen, u. a. mit:

– Mietpreisstrategie auf Basis von Mikromarkt, Objektmerkmalen und mietrechtlichem Rahmen

– Vermarktung & Interessentensteuerung mit strukturierter Vorqualifizierung

– Bonitäts- und Unterlagenprüfung inkl. Plausibilitätschecks und klarer Entscheidungsgrundlage

– Vorbereitung des Mietvertrags sowie Begleitung der formalen Schritte

– Schlüsselübergabe mit Protokoll & Fotodokumentation als Standardleistung ohne Aufpreis

Für das Komplettpaket nennt Hansch Immobilien einen Paketpreis von 2,38 Monatskaltmieten inkl. gesetzlicher MwSt. (derzeit 19%) und inklusive Wohnungsübergabe mit Protokoll und Fotodokumentation – ohne Mehrkosten als Komplettpreis!

Weitere Informationen zum Vermietungsservice: Hansch Immobilien – der Vermietungsexperte in Köln

Hansch Immobilien ist ein Maklerbüro in Köln (Büro: Neuehrenfeld/Ehrenfeld) und spezialisiert auf Vermietung und Verkauf von Wohnimmobilien in Köln und Umgebung.

