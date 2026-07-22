Hansch Immobilien: Digitaler Neustart

Nach über 15 Jahren modernisiert Hansch Immobilien den Vermietungsprozess und präsentiert einen neuen Markenauftritt für die Zukunft.

Köln, Juli 2026 – Digitalisierung verändert nahezu jede Branche – auch die Immobilienwirtschaft. Hansch Immobilien aus Köln reagiert auf diese Entwicklung mit einem umfassenden Modernisierungsschritt. Nach mehr als 15 Jahren erhält das Maklerunternehmen nicht nur einen neuen Markenauftritt, sondern hat den gesamten Vermietungsprozess konsequent digitalisiert.

Das neue Corporate Design mit einem modernisierten Logo steht dabei symbolisch für den Wandel: mehr Effizienz, mehr Transparenz und mehr Service für Eigentümer und Mietinteressenten.

– Eigentümer profitieren von digitalen Prozessen:

Besonders Eigentümer, die nicht am Standort ihrer Immobilie wohnen, profitieren von der neuen Arbeitsweise.

Von der ersten Beratung über die digitale Auftragserteilung und ein strukturiertes Mieter-Scoring bis hin zur elektronischen Vertragsunterzeichnung und der persönlichen Schlüsselübergabe vor Ort können heute nahezu alle Schritte digital begleitet werden.

Dadurch werden Wege verkürzt, Entscheidungen beschleunigt und Vermieter jederzeit transparent über den aktuellen Stand informiert.

– KI unterstützt den Vermietungsprozess:

Auch moderne KI-Technologien kommen inzwischen im Arbeitsalltag zum Einsatz. Sie unterstützen unter anderem bei der Erstellung hochwertiger Exposés, Pressemitteilungen, Marketinginhalte und digitalen Informationsgrafiken.

Dabei bleibt eines unverändert: Die persönliche Beratung, Besichtigungen sowie die Auswahl geeigneter Mieter erfolgen weiterhin durch Hansch Immobilien.

Digitalisierung ersetzt nicht den Menschen – sie schafft mehr Zeit für den persönlichen Kontakt.

– Modernes Erscheinungsbild für ein modernes Unternehmen:

Parallel zur Digitalisierung wurde das Erscheinungsbild vollständig überarbeitet.

Das neue Logo kombiniert ein stilisiertes Haus mit dem Buchstaben H und steht für die Werte des Unternehmens: Vertrauen, Verantwortung und moderne Dienstleistungen.

Der neue Markenauftritt wird künftig auf der Website, in Exposés, Presseinformationen sowie in den sozialen Medien eingesetzt.

Statement von Jürgen Hansch: „Vor einigen Jahren haben mein Sohn Christian und ich unsere Hausverwaltung Hansch & Hansch konsequent digital aufgestellt. Mit großem Erfolg. Seit zwei Jahren führt mein Sohn das Unternehmen eigenverantwortlich weiter. Für mich war es deshalb der logische nächste Schritt, auch Hansch Immobilien vollständig zu modernisieren. KI und digitale Prozesse eröffnen heute Möglichkeiten, die vor wenigen Jahren noch undenkbar waren. Sie beschleunigen Abläufe, schaffen Transparenz und machen unseren Service für Eigentümer und Mietinteressenten noch komfortabler – ohne dabei die persönliche Beratung aus den Augen zu verlieren.“

– Digitales Full-Service-Paket:

Mit dem neuen Vermietungskonzept richtet sich Hansch Immobilien insbesondere an Eigentümer, die ihre Wohnung in Köln oder Düsseldorf vermieten möchten, selbst aber außerhalb der Region wohnen.

Der vollständig digitalisierte Ablauf ermöglicht eine professionelle Vermietung mit persönlicher Betreuung vor Ort – von der Mietpreisermittlung bis zur Schlüsselübergabe.

Weitere Informationen: https://www.hanschimmobilien.de/eigentuemer/wohnung-vermieten-koeln/

HANSCH Immobilien mit Sitz in Köln ist auf die Vermietung von Wohnungen spezialisiert. Inhaber Jürgen Hansch, Diplom-Betriebswirt, Immobilienmakler und Sachverständiger, berät Eigentümer bei Mietpreisermittlung, Vermietung und Immobilienbewertung. Mit seiner lokalen Marktkenntnis unterstützt er Vermieter dabei, ihre Immobilie sicher, marktgerecht und nachhaltig zu vermieten.

Kontakt

Diplom-Betriebswirt J. Hansch Immobilien

Jürgen Hansch

Grolmanstraße 12

50825 Köln

022158983031



http://www.hanschimmobilien.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.