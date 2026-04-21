Hannover Messe: Delta hebt KI-gestützte Smart-Factory- und Energieinfrastrukturlösungen als zentrale Treiber der industriellen Transformation hervor

HANNOVER, 21. April 2026 – Delta, ein weltweit führender Anbieter von Energie- und intelligenten grünen Lösungen, stellte heute vor, wie seine KI-gestützte intelligente Fertigung, Digital-Twin-Technologien und integrierte Energieinfrastrukturlösungen die Transformation industrieller Abläufe auf der Hannover Messe 2026 beschleunigen. Auf der heutigen Pressekonferenz demonstrierte Delta die nahtlose Integration seiner DIATwin-Systeme auf Basis von NVIDIA Omniverse in seinen eigenen KI-gesteuerten Smart-Production-Linien, bei denen reale Produktionsdaten direkt in digitale Modelle eingespeist werden. Dies ermöglicht eine Closed-Loop-Optimierung und eine verbesserte Performance.

Dalip Sharma, Präsident und General Manager von Delta Electronics EMEA, sagte:

„Bei Delta haben wir uns dahin entwickelt, ganzheitliche Lösungen und integrierte Infrastrukturen bereitzustellen, die moderne Industrien benötigen. Durch die Skalierung digitalisierter Smart Manufacturing, hochflexibler und robuster Elektrifizierungssysteme sowie energieeffizienter KI-Rechenzentren helfen wir unseren Kunden nicht nur, komplexe Produktions- und Energieherausforderungen zu bewältigen, sondern auch ihre ESG-Ziele in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung zu erreichen. Zudem freuen wir uns, mit unseren Partnern die erheblichen Vorteile zu teilen, die sich aus den Synergien zwischen Deltas Digital-Twin-Systemen und NVIDIA Omniverse™ ergeben, während wir die Entwicklung KI-basierter intelligenter Fertigung und Gebäudeautomation weiter vorantreiben.“

KI-gestützte Co-Simulation mit DIATwin und NVIDIA Omniverse

Ein zentrales Highlight von Deltas Messeauftritt ist eine Live-Demonstration einer intelligenten Produktionslinie mit integrierten, fortschrittlichen Leiterplatten-Bestückungssystemen. Das System ist mit einem digitalen Zwilling in Echtzeit synchronisiert, um fortschrittliche Co-Simulation und Prozessvalidierung zu ermöglichen. Im Zentrum der Demonstration steht DIATwin, das NVIDIA Omniverse und PhysX-Bibliotheken integriert, um durch physikbasierte Simulation intelligente Bestückungsrezepte für Leiterplatten zu generieren. entsteht ein geschlossener „Sim-to-Real“-Workflow, mit dem Produktionsparameter bereits vor dem physischen Einsatz validiert werden können.

Innerhalb von DIATwin durchlaufen die generierten Rezepte eine hochpräzise Kollisionsprüfung, um Vorrichtungen und Bewegungslogik zu verifizieren. Das Feedback aus der Simulation wird anschließend genutzt, um die Werkzeugpfade iterativ zu optimieren, den Durchsatz (UPH) zu steigern und die Inbetriebnahme zu beschleunigen. Die Architektur lässt sich zudem erweitern, um die Performance entlang gesamter Produktionsprozesse zu optimieren.

Zur Übertragung dieses Ansatzes in reale Anwendungen hebt Delta zudem die zunehmende Verbreitung automatisierter Intralogistiksysteme hervor. Über seine MOOV-Ladelösungen hat Delta weltweit bereits das Laden von mehr als einer Million Industriefahrzeugen unterstützt und damit die Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit seiner Lösungen in anspruchsvollen Dauerlogistikprozessen unter Beweis gestellt. Dieser Meilenstein zeigt, wie intelligente Produktion und Materialhandling nahtlos miteinander verknüpft werden können, um effiziente und nachhaltige industrielle Abläufe zu ermöglichen.

Stärkung der Standortresilienz mit umfassenden Energie- und EV-Ladelösungen

Delta bietet ein breites Spektrum an Energielösungen. Die Produkte der PCS-Serie sind für Energiespeicheranwendungen konzipiert und bieten eine hohe Anpassungsfähigkeit. Für überschüssige erneuerbare Energie, die in der Wasserstoffproduktion genutzt wird, deckt Deltas Wasserstoff-Stromversorgung eine Leistung von 5 MW bis 8,4 MW pro Einheit ab und liefert die für Elektrolyseure erforderliche schnell reagierende, hochzuverlässige, flüssigkeitsgekühlte Gleichstromversorgung.

Für energieintensive Industrien integriert Delta Festoxid-Brennstoffzellen (SOFC), um eine stabile, kohlenstoffarme Energieerzeugung vor Ort zu gewährleisten. Dadurch werden Risiken durch Netzinstabilitäten reduziert und ein kontinuierlicher Betrieb sichergestellt.

Zur Bewältigung dezentraler Energieversorgung und steigender Nachfrage präsentiert Delta zudem seine integrierte Energiemanagement-Lösung für gewerbliche und industrielle Anwendungen. Im Zentrum steht das flüssigkeitsgekühlte C-Series All-in-One ESS (125 kW / 261 kWh), das durch die Integration von PCS, Batteriemodulen und einer Steuerungseinheit in einem einzigen Gehäuse eine schnelle Installation und flexible Konfiguration ermöglicht.

Darüber hinaus zeigt Delta einen ladezentrierten Ansatz, der EV-Laden, Energiespeicherung, Solarenergie und Energiemanagement in einer resilienten Infrastruktur vereint. Mit Hochleistungs-Ladesystemen wie dem UFC500 und dem C-Series All-in-One ESS unterstützen die Lösungen öffentliche Ladepunkte, Flottenstandorte und Industrieanlagen. Durch fortschrittliches Energiemanagement für Lastspitzenkappung und Lastverteilung können Betreiber Netzengpässe effektiv steuern und die Auslastung optimieren. Angesichts der steigenden Nachfrage nach Hochleistungsladen bilden diese integrierten, multi-vektoralen Systeme die Grundlage für zuverlässige und skalierbare Energieökosysteme.

Intelligente und nachhaltige Industrien ermöglichen

Auf seinem Messestand in Halle 13, Stand C02, zeigt Delta, wie KI-gestützte intelligente Fertigung, fortschrittliche Leistungselektronik und integrierte Energieinfrastruktur kombiniert werden können, um die doppelten Herausforderungen von Digitalisierung und Dekarbonisierung zu adressieren.

Durch die Verknüpfung von KI-gestützter Produktionsintelligenz, elektrifizierter Mobilität und integriertem Energiemanagement unterstützt Delta die Industrie dabei, resilientere, energieeffizientere und zukunftssichere Betriebsabläufe zu etablieren.

Weitere Informationen unter:

https://www.delta-emea.com/en-GB/landing/hannover-Messe-2026

Über Delta

Delta ist ein weltweit führender Anbieter von Schaltnetzteilen und Wärmemanagementprodukten. Gegründet im Jahr 1971, ist Delta an der Taiwan Stock Exchange unter dem Börsencode 2308 gelistet. Delta bietet ein umfangreiches Portfolio an IoT-basierten intelligenten energiesparenden Systemen und Lösungen in den Bereichen Industrieautomatisierung, Gebäudeautomatisierung, Telekommunikationsstromversorgung, Rechenzentrumsinfrastruktur, EV-Ladetechnik, erneuerbare Energien, Energiespeicherung und Displays. Ziel des Unternehmens ist die Förderung nachhaltiger Städte und smarter Produktionen.

Als ein weltweit angesehenes Unternehmen, mit dem Leitbild „innovative, saubere und energieeffiziente Lösungen für ein besseres Morgen zu bieten“, nutzt Delta seine Kernkompetenz im Bereich der hocheffizienten Leistungselektronik und sein in ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) integriertes Geschäftsmodell, um wichtige Umweltprobleme wie den Klimawandel anzugehen. Delta betreut seine Kunden über seine Vertriebsstellen, Forschungs- und Entwicklungszentren und Produktionsstätten an fast 200 Standorten auf 5 Kontinenten.

Im Laufe seiner Unternehmensgeschichte hat Delta verschiedene globale Auszeichnungen und Anerkennungen für wirtschaftliche Leistungen, innovative Technologien und für das ESG-Engagement erhalten. Seit 2011 ist Delta 14 Jahre in Folge im Dow Jones Best-in-Class World Index (früher DJSI World Index of Dow Jones Sustainability™ Indices) gelistet. Delta hat außerdem dreimal den CDP mit einer Doppel-A-Liste für seinen bedeutenden Beitrag zu den Themen Klimawandel und Wassersicherheit gewonnen und wurde acht Jahre in Folge als „Supplier Engagement Leader“ für die kontinuierliche Entwicklung einer nachhaltigen Wertschöpfungskette ausgezeichnet.

Weitere Informationen über Delta finden Sie unter: www.delta-emea.com

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