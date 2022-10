Modellationen mit Wachs werden zu schönen Schmuckstücken gegossen.

Schmuck vom Deich ist das Goldschmiede Atelier an der Nordsee von Melanie Rundel-Milzner, Handwerksmeisterin und zertifzizierte Schmuck- und Edelsteinfasserin (HBZ MS).

www.schmuck-vom-deich.de bietet eine besondere Art der Schmuckanfertigung an.

Die Schmuckstücke werden als kleine Wachsmodelle per Hand, manchmal sogar unter einem Mikroskop, bis auf ein Zehntel Milliemeter genau, modelliert. Wachs ist ein wunderbares Material zur Formgebung. Es kann gesägt, gehobelt, gefeilt, geschmolzen und auf noch weitere vielfältigste Weise verformt werden.

Diese 3D Modelle aus Wachs entstehen oft nach einer Bildvorlage des Kunden. Als Vorlage kann von einem verschwommenen alten Foto eines inzwischen verlorenen Schmuckstücks, das man gerne wiederhätte, bis hin zu dem präzisen Logo-Entwurf eines Grafikdesigners, vorlgelegt werden.

Manchmal wird ein Schmuckstück auch nur mit Worten beschrieben. Dann wird vor der Anfertigung in engem Austausch mit dem Kunden eine Skizze erstellt.

Dieser enge persönliche (meist ausschließlich online geführte) Austausch zieht sich durch den gesamten Anfertigungsprozes des Schmuckstücks. Der Kontakt besteht über verschiedene Messenger (Whats App oder Threema oder Signal). Zuerst wird gemeinsam das Wachsmodell entworfen, Änderungen darin direkt umgesetzt. Dieses Wachsmodell wird auch erst dann in dem Wunschmetall gegossen, wenn der Kunde das „OK“ dazu gibt. Der Kunde hat somit die größte Kontrolle im Prozess der Schmuckanfertigung. Es wird genau so angefertigt, bzw. gegossen, wie er es haben möchte. Es wird jeder kleinste Schritt miteinander besprochen und abgeklärt. Das macht www.schmuck-vom-deich.de so besonders und persönlich.

Ob es verloren gegangener Schmuck ist, ein Modeschmuckanhänger neu modelliert wird weil er nicht mehr schön war oder der eigene Entwurf umgearbeitet wird. Es ist immer etwas ganz Besonderes. 3D Schmuck, aber eben handmade.

Handmodellierter Schmuck nach Ihrer Bildvorlage, Foto oder Skizze. Sie haben ein Schmuckstück verloren und es gitb es nicht mehr zu kaufen? Dann sind Sie hier genau richtig. Sie haben einen Modeschmuckanhänger und er ist nicht mehr schön, Sie hätten ihn gerne in massivem Silber? Dann sind Sie hier ebenfalls genau richtig. Was Schmuck-vom-Deich noch anbietet ist Schmuck mit geschliffenem Pferdezahn.

Kontakt

Schmuck vom Deich

Melanie Rundel-Milzner

Olympiastrasse 1, 3

26419 Schortens

0171-6505032

info@schmuck-vom-deich.de

https://www.schmuck-vom-deich.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.