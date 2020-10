Hanfmart Onlineshop für Hanfprodukte – Nachhaltigkeit

Hanfprodukte für eine bessere Umwelt

Natürliche Hanfprodukte – Nachhaltiger Rohstoff

Hanfprodukte standen viele Jahre in Verruf, weil sie in erster Linie mit Cannabis in Verbindung gebracht wurden. Es diente als Rauschmittel mit einem hohen Suchtpotenzial. Die Hanfpflanzen haben aber noch viel mehr zu bieten. Erst in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts stellte sich heraus, dass aus der Hanfpflanze nicht nur das bekannte THC gewonnen. Die vielen positiven Eigenschaften dieser natürlichen Substanz spielten zu dieser Zeit aber noch keine große Rolle.

Hanffaser aus der Nutzpflanze gewinnen

Die Nutzpflanze ist vielfältig einsetzbar. Es gibt verschiedene Teile aus der Pflanze, die verarbeitet werden können. Aus den Fasern gleich Hanfstoffe können Hanftextilien, aus den Samen Hanföl und aus den Hanfblüten das CBD und THC in Marihuana und Haschisch hergestellt werden. Diese nachhaltigen Rohstoffe sind, um die Umwelt zu schützen, das beste was der Mensch jetzt und zukünftig einsetzen kann. Außer das der Stoff sehr widerstandsfähig und damit auch langlebig ist, ist er auch 100% recyclebar.

Damals haben wir das noch illegal versucht zu beschaffen, um das zu rauchen und uns zu berauschen. Es war aber auch nicht schwierig das Gras (Canabis) zu besorgen, man durfte sich nur nicht erwischen lassen. Die Strafe für den illegalen Besitz von Gras oder Hasch war je nach Menge und Bundesland sehr verschieden. Heute ist der Konsum legal, es gilt eine straffrei Selbstschädigung. Eine Abhängigkeit besteht aber bei dem Verzehr von Canabis weiterhin auch wenn man davon überzeugt ist, jeden Tag aufhören zu können. Zusätzlich ist das Rauchen ebenfalls ungesund und führt zu Krebs.

Heutzutage ist die Nachfrage so groß geworden, das viele in der Landwirtschaft die Produktion darauf umgestellt haben. Diese Hanfplanze ist eine gute alternative für die Landwirte etwas ertragreiches herzustellen.

Hanfprodukte bei Hanfmart

Weltweit ist der Anbau gestiegen, gerade für die Pharmaindustrie ist das Hanföl so wie das CBD Öl ohne THC sehr interessant und auch sehr lukrativ (CBD ist illegal in Deutschland). Es gibt aber noch nicht ausreichend Studien, um den Einsatz aus medizinischer Sicht für gewisse Heilungen von Krankheiten zu garantieren. Aktuell ist Canabis mit THC auch vom Arzt schon Verschreibungspflichtig zu erhalten, um Patienten mit bestimmten Syndromen zu behandeln.

Die größten Lieferanten sind Kanada, Amerika und Holland. An der Börse werden auch Aktien von namenhaften Unternehmen gehandelt und wer sich dafür interessiert, der Einstieg lohnt sich auf jeden Fall, denn einige Aktionen liegen gut im Kurs.

Wo wächst die Hanfpflanze und wie kann man Hanf anbauen?

Hanf kann fast überall und im eigenen Garten angebaut werden, Voraussetzung ist natürlich, das der Anbau von Hanf in deinem Land legalisiert wurde. Wenn du dir eine Hanf Zimmerpflanze in deine Wohnung stellt die keine Blüten tragen kann, ist das legal aber die Hanfpflanze in den Garten zu Planzen ist illegal.

Um das Hanf auf dem Acker anzubauen, benötigt es aber einige Fachkenntnisse. Vor allem ist vorher die Frage, für welchen Zweck soll der Hanf angebaut werden? Der Einsatz von Hanffasern für Kleider oder Papier und aus den Samen das Hanföl. Wie oben schon erwähnt, ist die Hanfplanze vielseitig einsetzbar und daher kann aus allen Bestanteilen viel gewonnen und verkauft werden.

Pro Hektar können bis zu 1000kg Samen und damit ca. 35% Hanföl raus gepresst werden. Das kann für viele verschiedene Lebensmittel und einer gesunden Ernährung entsprechend weiter verwendet werden.

Wenn zukünftig alle Teile der Pflanze für Produkte verwendet werden dürfen, dann liegt der Gewinn pro Hanfpflanze sehr sehr hoch.

Hanfprodukte für die Körperpflege

Schon vor mehreren Hundert Jahren war aber auch schon die Pflege der Hanföle bekannt. So wurden beispielsweise Tees daraus gekocht oder Salben und Kosmetik hergestellt. Zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts stellte sich dann aber heraus, dass aus der Hanfpflanze auch ein wirksames Rauschmittel gewonnen werden konnte. Das führte für viele Jahrzehnte zu einer Verteufelung dieses nützlichen Gewächses. Erst in jüngster Vergangenheit wurde der Nutzen wiederentdeckt. Daher stehen mittlerweile zahlreiche Pflegeprodukte zur Wahl.

Ein großer Vorteil bei den Pflegeprodukten ist, dass sie auch rezeptfrei erhältlich sind. Trotzdem sind sie sehr wirksam. Insbesondere zur Pflege der Haut und der Lippen stehen zahlreiche Pflegemittel, die Hanföl enthalten, zur Verfügung. Sie bieten den Anwendern sehr viele Vorteile. Dazu gehört auch, dass die Produkte zur Entspannung gestresster Haut beitragen. Die Haut sieht nach einer Behandlung mit einem hanfölhaltigen Produkt nicht nur entspannt aus, sie bekommt auch einen hervorragenden Schutz gegen Austrocknung.

Hanföl wird aber nicht nur in Form von Balsam oder anderen äußerlich anwendbaren Präparaten angeboten. Jeder, der seinem Körper mit Hanfprodukten etwas Gutes tun möchte, kann die Substanzen, die Hanföle enthalten, jederzeit anwenden, ohne gravierende Nebenwirkungen befürchten zu müssen. Der Körper wird sich auf jeden Fall mit diesen hochwertigen Pflegeprodukten wieder bestens fühlen.

