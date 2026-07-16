handz.on gewinnt German Mittelstand Innovation Award 2026

Datensouveräne Chatbot- und Voice-Assistant-Lösung überzeugt Jury des German Mittelstands als praxisnahe KI-Innovation für den Mittelstand

München, 16. Juli 2026: Der Münchner IT-Dienstleister handz.on GmbH wurde mit dem German Mittelstand Innovation Award ausgezeichnet. Mit dem Preis würdigt die Organisation innovative Unternehmen, die mit praxisnahen Lösungen einen nachhaltigen Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Mittelstands leisten. Die Auszeichnung erhielt handz.on für seinen KI-Assistenten Tony, der Unternehmen intelligente Unterstützung bei Kundenkommunikation, Wissensmanagement und Prozessautomatisierung bietet und dabei besonderen Wert auf Datensouveränität legt.

Der German Mittelstand versteht sich als Plattform für Unternehmer, Entscheider und Vordenker, die Innovationen vorantreiben und den Wirtschaftsstandort Deutschland aktiv gestalten. Beim diesjährigen Summer Summit kamen Vertreter aus Wirtschaft und Technologie zusammen, um neue Ideen auszutauschen, Kooperationen anzustoßen und innovative Lösungsansätze für die Herausforderungen mittelständischer Unternehmen zu diskutieren. Ein Höhepunkt der Veranstaltung war die Verleihung des German Mittelstand Innovation Award an handz.on für den lokalen KI-Assistenten Tony. Mit der Preisverleihung würdigt die Jury insbesondere den praxisnahen Ansatz von handz.on. Statt Unternehmen an internationale Plattformen zu binden, setzt die Lösung auflokale Bereitstellungsmöglichkeiten und somit maximale Datensouveränität.

„Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung. Sie bestätigt unseren Ansatz, Künstliche Intelligenz so zu gestalten, dass mittelständische Unternehmen sie einfach, sicher und mit unmittelbarem Mehrwert nutzen können“, sagt Markus Obser, Gründer und Geschäftsführer von handz.on. „Gerade beim Einsatz von KI spielen Vertrauen und Kontrolle über die eigenen Daten eine zentrale Rolle. Deshalb bieten wir unseren Kunden höchste Flexibilität bei der Bereitstellung und dem Betrieb unserer Lösung.“

Volle Datensouveränität für Unternehmen

Ein zentraler USP von Tony ist die Möglichkeit, die Lösung entweder als Service im Rechenzentrum von handz.on oder vollständig lokal in der Infrastruktur des Kunden zu betreiben. Auf Wunsch kann der KI-Assistent sogar über eine kompakte Workstation bereitgestellt werden, über die sämtliche Komponenten inklusive Server lokal und offline laufen. Unternehmen behalten dadurch jederzeit die volle Kontrolle über ihre Daten, Zugriffswege und Systeme – ein entscheidender Vorteil insbesondere für Organisationen mit hohen Sicherheits- und Compliance-Anforderungen.

Dank seines RAG-basierten Ansatzes (Retrieval Augmented Generation) greift Tony ausschließlich auf freigegebene und definierte Wissensquellen zurück. Dadurch liefert der Assistent besonders verlässliche Antworten und reduziert das Risiko sogenannter Halluzinationen erheblich.

KI-Assistent für Sprache und Text

Tony wurde speziell für die Anforderungen mittelständischer Unternehmen entwickelt und unterstützt sowohl die schriftliche als auch die sprachbasierte Interaktion. Anwender können mit dem Assistenten chatten oder direkt sprechen. Ob Text oder Sprache: Der intelligente KI-Assistent kommuniziert auf allen modernen Kanälen. Er verarbeitet Text- und Spracheingaben, wandelt Text in Sprache und Sprache in Text um und ermöglicht eine natürliche Sprachkommunikation in Echtzeit (Speech-to-Speech). Unternehmen können den Assistenten dabei mit einer natürlichen Stimme (Voice Cloning) ausstatten und ihn sowohl als klassischen Chatbot als auch als Voice Assistant einsetzen.

Die Lösung lässt sich flexibel auf Websites, in Intranets oder direkt in bestehende Unternehmenssysteme integrieren. Über Schnittstellen zu CRM-, ERP- oder weiteren Fachanwendungen unterstützt Tony bei der automatisierten Beantwortung von Kundenanfragen, beim Wissensmanagement sowie bei der Durchführung und Automatisierung von Geschäftsprozessen.

handz.on ist ein IT-Dienstleister mit Standorten in München und Dortmund, der sich auf Enterprise Service Management, Enterprise Asset Management, Informationssicherheit sowie Künstliche Intelligenz (KI) spezialisiert hat. Mit einem nachhaltigen, dualen Ansatz aus Beratung und Entwicklung unterstützt handz.on seine Kunden dabei, technologische Herausforderungen effizient zu meistern.

Das Unternehmen zeichnet sich durch sein eingespieltes, interdisziplinäres Experten-Team aus, das durch langjährige Projekterfahrung schnelle Reaktionszeiten, qualitativ hochwertige Lösungen und maßgeschneiderte Beratungsansätze gewährleistet – selbst bei komplexen Anforderungen.

KI-Weiterbildung und KI-Beratung sind zentrale Bausteine im Leistungsportfolio von handz.on. Kunden profitieren von praxisnahen Schulungen zu ethischen Aspekten und den Auswirkungen des EU AI Acts, die Fachkräfte auf den neuesten Stand der KI-Technologien bringen sowie von strategischer KI-Beratung für den zielgerichteten Einsatz von künstlicher Intelligenz.

Unter der Eigenmarke handz.on as a Service bietet das Unternehmen zudem selbst entwickelte Softwarelösungen als Cloud-Services an. Mehr Informationen gibt es unter: https://www.on.de

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