Handwerker Lagerraum & Lagerhalle mieten Hannoversch Münden – Hedemünden Niedersachsen, an der Bundesautobahn A7 zwischen Kassel & Göttingen

Lagerraum & Lagerhalle für Maler, Trockenbauer & Handwerksbetriebe im REBA Gewerbepark Hann. Münden – Hedemünden direkt an der Bundesautobahn A7 zwischen Kassel und Göttingen sowie an der Bundesstraße B80

Handwerksbetriebe wie Maler, Trockenbauer, Elektriker, Fliesenleger oder Sanitärfirmen benötigen flexible und sichere Lagerflächen für Baumaterialien, Werkzeuge, Maschinen und Fahrzeuge. (REBA IMMOBILIEN AG: www.reba-immobilien.ch)

Im REBA Gewerbepark Hann. Münden – Hedemünden in Niedersachsen finden Handwerker moderne Lagerhallen und Lagerräume mit optimaler Verkehrsanbindung direkt an der Bundesautobahn A7 und B80.

Die flexiblen Gewerbeflächen eignen sich ideal zur Lagerung von Baustoffen, Arbeitsmaterialien, Werkzeugen, Maschinen sowie für die Organisation von Montage- und Handwerksbetrieben.

Ideal für Handwerker: Lagerhallen für Baumaterialien, Werkzeuge & Handwerksbedarf

Im REBA Gewerbepark Hann. Münden – Hedemünden stehen moderne Lagerhallen und Lagerräume von ca. 50 m² bis 200 m² zur Vermietung bereit. Die Flächen bieten ausreichend Platz für:

– Baumaterialien und Baustoffe

– Werkzeuge und Maschinen

– Farben, Trockenbaumaterial und Zubehör

– Arbeitsfahrzeuge und Anhänger

– Lagerung von Montage- und Betriebsausstattung

Die Hallen verfügen über ebenerdige Zufahrten, flexible Nutzungsmöglichkeiten und können auf Wunsch mit Außenflächen oder Büroeinheiten kombiniert werden.

Idealer Standort für Handwerker in Niedersachsen – direkt an der A7

Der REBA Gewerbepark Hann. Münden – Hedemünden überzeugt durch seine verkehrsgünstige Lage direkt an der Bundesautobahn A7 zwischen Kassel und Göttingen sowie an der Bundesstraße B80. Dadurch erreichen Handwerksbetriebe ihre Baustellen und Kunden schnell und effizient.

Die zentrale Lage in Südniedersachsen macht den Standort besonders attraktiv für regionale Handwerksunternehmen, Baufirmen und Dienstleister.

Vorteile für Handwerksbetriebe im REBA Gewerbepark Hann. Münden

– Flexible Lagerflächen von ca. 50 m² bis 200 m²

– Ideal für Maler, Trockenbauer, Elektriker & Handwerker

– Sichere Lagerung von Baumaterialien und Werkzeugen

– Ebenerdige Zufahrten für Lieferungen und Fahrzeuge

– Optional Büroflächen und Außenlager verfügbar

– Hervorragende Verkehrsanbindung an A7 und B80

– Kurzfristige und langfristige Mietoptionen

– Professionelle Betreuung durch die REBA Immobilien AG

Lagerraum & Lagerhalle für Handwerker jetzt anfragen

Wer als Handwerksbetrieb in Niedersachsen eine Lagerhalle oder einen Lagerraum mieten möchte, findet im REBA Gewerbepark Hann. Münden – Hedemünden flexible Flächenlösungen für Baustoffe, Werkzeuge und Betriebsausstattung.

Handwerker Lagerraum & Lagerhalle mieten in Hannoversch Münden – Hedemünden Niedersachsen, direkt an der Bundesautobahn A7 zwischen Kassel & Göttingen

REBA IMMOBILIEN AG

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Über die REBA IMMOBILIEN AG:

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Die REBA IMMOBILIEN AG aus der Schweiz mit Repräsentanzen in Deutschland ist Schweizer Immobilieninvestor für Gewerbeimmobilien, Hotelinvestor für Hotels im Joint Venture mit der Schweizer Hotel Investments AG, Bestandshalter, Bauträger und Projektentwickler.

Auf nationaler und internationaler Ebene agiert die REBA IMMOBILIEN AG zudem diskret für ihre Kunden und Partner als Investmentmakler für Off Market Gewerbeimmobilien. Bei den Off Market Gewerbeimmobilien handelt es sich in der Regel um Anlageimmobilien und Betreiberimmobilien, die außerhalb der Öffentlichkeit und des öffentlich zugänglichen Immobilienmarktes angeboten und mit äußerster Diskretion verkauft oder verpachtet werden.

Die REBA IMMOBILIEN AG bietet mit ihrem Bausanierungsteam auch einen umfassenden Service für Immobiliensanierungen & -renovierungen an. Spezialgebiete: Altbausanierung & Hotelsanierung.

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