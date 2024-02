Handel mit Aktien von Katalysen Ventures ab sofort im INET Nordic System der Nasdaq: Zugang für internationale Investoren erleichtert

STOCKHOLM, Schweden, 1. Februar 2024 – Katalysen Ventures AB (publ), (Spotlight Stock Market: KAV), gab heute bekannt, dass die Aktien des Unternehmens durch die Änderung des Handelssystems des Spotlight Stock Market ab sofort im INET Nordic System der Nasdaq gehandelt werden können. Der Handel auf der INET-Plattform wird internationalen Investoren die Möglichkeit bieten, in Katalysen zu investieren.

Die Aktien von Katalysen Ventures werden ab heute auf der Plattform INET Nordic der Nasdaq gehandelt. Damit haben so gut wie alle Banken in den nordischen Ländern und im übrigen Europa die technische Möglichkeit, Aktien von Katalysen Ventures zu handeln, was zu einer erhöhten Liquidität der Aktie beitragen kann. Der Wechsel der Handelsplattform erweitert nicht nur die Reichweite für schwedische Investoren, sondern erleichtert internationalen Anlegern den Zugang zu Katalysen-Aktien.

Peter Almberg, CEO von Katalysen Ventures, kommentiert: „Katalysen Ventures bietet eine einzigartige Gelegenheit, in das pulsierende nordische Tech-Venture-Hub mit unserem Portfolio von mehr als 25 sorgfältig ausgewählten Start-ups zu investieren.

Das Listing von Katalysen Ventures an der Nasdaq-Plattform erleichtert internationalen Anlegern die Investition in unsere Aktie und damit in Start-ups, die alle das Potenzial haben, ihre eigene Branche zu revolutionieren und nachhaltig zu verändern. Dadurch können wir unser Ziel eines jährlichen Portfolio-Wertzuwachses von 35 Prozent noch konsequenter verfolgen. Die Attraktivität von Katalysen Ventures wurde zudem durch die kürzlich bekannt gegebene erfolgreiche Kapitalerhöhung demonstriert.“

Katalysen baut auf eine starke Unterstützung durch die Hallmann Corporate Group und die alex schütz familienstiftung. Die Hallmann Corporate Group mit seinem Gründer Klemens Hallmann ist eine der führenden Unternehmensgruppen Österreichs mit internationalen Investitionen und Firmenbeteiligungen in den Bereichen Immobilien, Finanzdienstleistungen, Technologie, Cybersecurity und Filmproduktion. Die alex schütz familienstiftung ist eine private Stiftung, die überwiegend in Immobilien und Private Equity investiert. Die Hallmann Corporate Group und die alex schütz familienstiftung repräsentieren die Kernaktionäre von Katalysen.

Deutsche Bahn und Sodexo zählen zu den Kunden und Partnern

Katalysen ist auf die Unterstützung nordischer Software-Start-ups im Frühstadium spezialisiert, die mit B2B-Modellen arbeiten. Zu den Erfolgsgeschichten im Portfolio von Katalysen gehört die schnelle Expansion von InvitePeople in den deutschen Markt für Veranstaltungsplattformen mit Top-Kunden wie der Deutschen Bahn, iReality, das gerade die Einführung seines neuen drohnenbasierten Trackingsystems für südamerikanische Pferderennen vorbereitet, und Meal Makers, das gewichtige strategische Partner wie Sodexo im Kampf gegen Lebensmittelverschwendung gewinnen konnte.

Katalysen weiß einzigartige Investitionsmöglichkeiten, die sich durch aktuelle Marktbedingungen ergeben, effizient zu nutzen. Dazu gehören „Investitionen in besonderen Situationen“, die den Einsatz eines spezialisierten Teams und eine Kombination aus direkter Beteiligung und Flexibilität erfordern, um ihren Wert zu realisieren. Die kürzlich über VentureTargeter durchgeführte QuTEM-Transaktion unterstreicht die Fähigkeit von Katalysen, diese einzigartigen Chancen zu verwerten.

Über Katalysen Ventures: Katalysen Ventures wurde 2016 in Stockholm gegründet und ist ein börsennotierter Kapitalgeber für unternehmergeführte Unternehmen. Von unseren Büros in Stockholm und Genf unterstützen wir aktiv unser Portfolio an innovativen Unternehmen. Als dynamische Kraft im Startup-Ökosystem treiben wir visionäre Ideen zu greifbarem Erfolg. Mit unserer Leidenschaft für den Umbruch stärken wir Unternehmer, bieten strategische Beratung und praktische Unterstützung und fördern das Wachstum durch unser vielfältiges Netzwerk von Co-Entwicklern und Co-Investoren.

Web: www.katalysen.com

Über Klemens Hallmann: Klemens Hallmann ist Unternehmer, Investor und Gründer der HALLMANN Corporate Group, einer der größten österreichischen Unternehmensgruppen mit internationalen Beteiligungen in den Bereichen Immobilien, Finanzen, Technologie, Cybersecurity und Filmproduktion. Klemens Hallmann ist Alleineigentümer der SÜBA AG, einem seit über 40 Jahren erfolgreichen Bauträger und Pionier in der nachhaltigen und energiesparenden Entwicklung von Wohn- und Gewerbeimmobilien.

Über die alex schütz familienstiftung: Die alex schütz familienstiftung ist eine private Stiftung, die vorwiegend in Immobilien und Private Equity investiert. Ihr Gründer Alexander Schütz ist ein österreichischer Unternehmer und führender PE- und VC-Investor. Er war 1991 Mitbegründer der CQ Investment Group, einer Vermögensverwaltungsgesellschaft, die derzeit ca. 9 Milliarden Euro und in 21 Ländern aktiv.

