Europas größtes Versandhaus für große Schuhe launcht HWW-Wochen

HAMMER WINTER WOCHEN bei schuhplus: 50 Prozent auf große Schuhe

Attraktive Rabatte für Damen- und Herrenschuhe in Übergrößen

Dörverden (27.02.2025) – Mit kleinen Ausnahmen ist die kalte Jahreszeit noch da, doch bei schuhplus wird es jetzt so richtig heiß. Europas größtes Versandhaus für Schuhe in Übergrößen startet mit den HAMMER WINTER WOCHEN eine spektakuläre Aktion, die Schuhliebhaber begeistern wird. Ab sofort gibt es 50 Prozent Rabatt auf viele Damenschuhe in den Größen 42 bis 46 sowie auf zahlreiche Herrenschuhe in den Größen 46 bis 54 im SALE. Wer also auf der Suche nach neuen Schuhen ist, um stilvoll und bequem durch den Restwinter zu kommen, sollte sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen – oder schon bereits für die kommende kalte Saison vorsorgen.

schuhplus: Rabatte online und in den Filialen Dörverden und Saterland

Die Aktion gilt sowohl im Onlineshop unter www.schuhplus.com/wsv als auch in den stationären Fachgeschäften. Wer lieber direkt vor Ort anprobiert, findet die reduzierten Modelle in den schuhplus-Filialen in Dörverden und in Sedelsberg am c-Port Saterland. Dort sind die entsprechenden Schuhe deutlich gekennzeichnet, sodass Kunden sofort erkennen, welche Modelle Teil der HAMMER WINTER WOCHEN sind. Ansonsten freuen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darüber, Ihnen die entsprechenden Modelle zu zeigen.

Über 80 Marken im Sortiment

Die Auswahl an Marken könnte dabei kaum größer sein. Insgesamt umfasst das Sortiment über 85 renommierte Hersteller, die mit ihren Kollektionen für Qualität und Stil stehen. Kunden dürfen sich unter anderem auf Schnäppchen von Adidas, Skechers, Nike, Josef Seibel, Lloyd, Think, Gabor, Puma, Boras, Jomos, Lotto, Remonte, Romika und Sioux freuen. Ob lässige Sneaker, elegante Business-Schuhe oder robuste Stiefel für kalte Tage – das Angebot bietet für jeden Geschmack und jede Gelegenheit das passende Modell: Aber nur solange der Vorrat reicht.

Aktion läuft bis zum 9. März 2025

Die HAMMER WINTER WOCHEN bei Europas Nr.1 für XL-Schuhe laufen noch bis zum 9. März 2025. Wer sich die besten Schnäppchen sichern möchte, sollte nicht zu lange warten. Im Onlineshop lässt sich der Rabatt ganz einfach mit dem Code HWW-2025 aktivieren, sodass die Reduzierung automatisch auf die entsprechenden Artikel angewendet wird.

Hochwertige große Schuhe zu unschlagbaren Preisen bei schuhplus

Mit dieser Aktion setzt schuhplus ein weiteres Zeichen als führender Anbieter für Schuhe in Übergrößen. Sowohl online als auch in den schuhplus-Filialen für Schuhe in Übergrößen bietet das Unternehmen seinen Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, hochwertige Markenschuhe zu besonders attraktiven Preisen zu ergattern. Die HAMMER WINTER WOCHEN sind damit die perfekte Gelegenheit, um sich rechtzeitig für die kommenden Monate mit passendem Schuhwerk auszustatten.

schuhplus – Schuhe in Übergrößen – ist Europas größtes Versandhaus für große Schuhe. Das im Jahr 2002 gegründete Unternehmen deckt alle Schuhparten in den Segmenten Damenschuhe in Übergrößen in den Größen 42 bis 46 sowie Herrenschuhe in Übergrößen in den Größen 46 bis 54 ab. Business-Awards (Auszug) wie ntv – Der Nachrichtensender & DISQ „Deutschlands Beste Online-Shop 2024“ | COMPUTER BILD & Statista Award „TOP SHOP 2024“ | WELT-Award „Preis-Champion 2024“ | FOCUS MONEY AWARD „Höchste Kundentreue“ (2024) | Deutscher Wirtschaftspreis 2023 „Bester Schuhfachhändler“ | Deutsches Institut für Servicequalität „Ausgezeichneter Online-Shop“ (2023) oder DIND-Award „Arbeitgeber der Zukunft“ (2023) zeichnen den international ausgezeichneten Nischenanbieter qualitativ wie quantitativ aus. Mit einer Kundenzufriedenheit von 99,28 Prozent resultierend aus über 30.000 Bewertungen nimmt der Übergrößen-Schuhspezialist stets Bestnoten bei der Kundschaft ein. Der SchuhXL Omnichannel-Händler ist Teil der schuhplus group, die crossmedial mit über 110 Webportalen rund 10,5 Mio. Kontakte im Monat erzielt.

