Hamburger Maklerin arbeitete im Oktober als Immobilienexpertin für RTLZWEI

Die bekannte Immobilienmaklerin Andrea von Harten war im Oktober im TV zu sehen. Als Immobilienexpertin präsentierte sie Interessenten Wohnungen und Häuser im Rahmen der RTLZWEI-Serie „MIETEN KAUFEN LIVE“.

Der Immobilienmarkt ist nach wie vor überhitzt und die Suche nach einem neuen Zuhause erfordert oft viel Geduld. Vor allem in Großstädten gibt es meist eine dreistellige Zahl an Interessen für freiwerdenden Wohnraum. Der Grünwalder Privatsender RTLZWEI reagierte auf das Bedürfnis der Wohnungssuchenden mit einem neuen Format. Die Hamburgerin Andrea von Harten übernahm als Immobilienexpertin dabei eine tragende Rolle in der Serie.

Per Anruf zum Wohntraum

In der Serie „MIETEN KAUFEN LIVE“ wurden pro Sendung bis zu vier Wohnungen und Häuser exklusiv vorgestellt. Von der günstigen Zwei-Zimmer-Wohnung bis zum hochwertigen Einfamilienhaus: Das Angebot war überaus vielfältig. Die Objekte waren nur für Zuschauer der Serie zugänglich und nicht über Portale oder Makler verfügbar.

Mithilfe eines Zufallsgenerators wurden in jeder Sendung zehn Anrufer ausgewählt, welche die Chance auf einen der begehrten Besichtigungstermine erhielten. So konkurrierten die Interessenten mit deutlich weniger Mitbewerbern als auf dem offenen Wohnungsmarkt. Die Immobilien wurden von sieben Immobilienexperten vorgestellt, welche die Häuser und Wohnungen stellvertretend für die Bewerber sowie potenziellen Käufer besichtigten und prüften.

Ergänzt wurde das Format um Service-Angebote: So gaben Fachleute den Zuschauern wichtige Informationen rund um die Wohnungs- und Haussuche an die Hand.

Effizienz und gesellschaftliches Engagement als Maximen

Eine der RTLZWEI-Immobilienexpertinnen ist die Hamburgerin Andrea von Harten. Sie betreibt in der Hafencity eine eigene Immobilienagentur. Mit ihrem Full-Service-Konzept von Wertermittlung über Vermarktung bis hin zur Schlüsselübergabe hat sich die Immobilienagentur Andrea von Harten auf die schnelle Vermittlung innerhalb der ersten 30 Tage spezialisiert.

Dafür setzt das Unternehmen auf zeitgemäße Formate wie Online-Besichtigung, Youtube-Clips und zielgruppenspezifische Platzierungen. Als eine der wenigen Immobilienagenturen hat Andrea von Harten auch Nachhaltigkeitsaspekte im Fokus: Für jede Vermittlung lässt das Unternehmen Bäume pflanzen.

Zudem ist die Agentur offizieller Förderpartner von VIVA CON AGUA. Andrea von Harten setzt sich darüber hinaus für die Rechte von schwulen, lesbischen, bisexuellen, trans- und intergeschlechtlichen sowie queeren Menschen ein und war 2022 auf dem Christopher Street Day mit einem eigenen Stand vertreten.

„MIETEN KAUFEN LIVE“ wurde zwischen dem 10. und dem 18. Oktober live bei RTLZWEI gesendet. Die Folgen sind bei RTL+ 30 Tage ab dem Ausstrahlungstermin kostenlos abrufbar. Die Sendung wurde von der Fandango Film TV Internet Produktions GmbH produziert. ImmoScout24, die größte deutsche Online-Plattform für Immobilien, war exklusiver Partner.

Weitere Informationen unter: https://andreavonharten.de/

Kontakt

Andrea von Harten Immobilien

Andrea von Harten

Hongkongstraße 6

20457 Hamburg

–

info@andreavonharten.de

https://andreavonharten.de/

Bildquelle: Regina Behm