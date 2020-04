HAMBURGER FISCHWERKER helfen !

10% vom Umsatz für die Obdachlosenhilfe Hamburg

Nun wird es weitere Tage dauern bis wir alle erfahren, wie weitere Lockerungen aus der Krise aussehen können. Ganz besonders schwer haben es Gastronomen und die Tourismus-Branche, aber auch Obdachlose, da die Hilfsorganisationen wie die Tafel auch geschlossen sind.

Wir als Hamburger Fischwerker haben uns für folgende Aktion bis zum 4.5. entschieden:

Von jeder Bestellung nehmen wir 10% des Umsatzes für den Kauf von 20€ Gutscheinen bei unseren Partnern und geschätzten Gastronomen, der Hobenköök in der Hamburger Hafencity. Die Gutscheine werden wir dann beim Obdachlosenverband abgeben, so das diese von dort an besonders hilfsbedürftige Menschen verteilt werden können.

Bestellen sie gerne einen Graved Lachs mit Sauce oder auch unsere leckeren Graved to Grill, das bietet sich bei dem schönen Wetter besonders gut an; damit kommen nicht nur sie in den Genuss von ganz besonders leckerem und gesundem Essen, sondern helfen auch dem Gastronomen Hobenköök und einigen Obdachlosen.

Wir freuen uns über ihre Unterstützung.

Bleiben sie weiterhin gesund !!

Ihre Hamburger Fischwerker

Die Hamburger Fischwerker sind ein Fischveredelungsbetrieb, der zum einen gebeizten Lachs nach skandinavischer Tradition (Graved Lachs) mit einer Vielzahl von frischen Gewürzen und Gewürzkombinationen herstellt.Unsere Produkte sind aufgrund der besonderen Beiz- und Räucherart ein besonderes Geschmackserlebnis. Ob für Sie zu Hause für den privaten Bedarf und mit Freunden oder als Firmengeschenk für ihre Kunden, unsere Erfahrungen haben immer gezeigt, dass unsere Produkte ein hoher Genuss sind. Gerne stellen wir auch ein Catering mit Lachs individuell bereit wie z.B. Lachs-Pralinen im Glas oder Lachs auf kleinen Kartoffelpuffern

Firmenkontakt

Hamburger Fischwerker

Jan floto

Schoenaich-Carolath-Strasse 21

226077 Hamburg

040-284 703 70

kontakt@hamburger-fischwerker.de

https://www.hamburger-fischwerker.de

