Hamburger Fischwerker – B2B Räucherlachs & Graved Lachs

Premium Räucherlachs & Graved Lachs für Firmenkunden – Fullservice mit Versand, Logistik und individueller B2B-Lösung aus Hamburg.

Hamburger Fischwerker – Ihr B2B-Spezialist für Graved Lachs & Räucherlachs mit Fullservice

Die Hamburger Fischwerker stehen für höchste Qualität in der Fischveredelung. Als traditionsbewusster Betrieb mit Sitz in Hamburg haben wir uns auf die Herstellung von Premium-Räucherlachs und Graved Lachs nach skandinavischer Tradition spezialisiert. Mit ausgewählten Gewürzen, frischen Kräutern und einem über Jahre verfeinerten Beizverfahren schaffen wir Produkte, die sich durch einzigartigen Geschmack und gleichbleibend hohe Qualität auszeichnen.

Unser Fokus im B2B-Bereich richtet sich an Unternehmen, die Wert auf exklusive Fischdelikatessen legen. Dazu gehören Gastronomie, Hotellerie, Catering, Feinkostgeschäfte sowie Firmenkunden, die ihren Kunden oder Partnern ein besonderes kulinarisches Erlebnis bieten möchten.

Wir bieten nicht nur die Herstellung, sondern auch einen umfassenden Fullservice für Versand und Logistik. Auf Wunsch übernehmen wir die Direktbelieferung an Ihre Endkunden, neutral oder personalisiert mit Ihrem eigenen Branding. So können Sie unsere hochwertigen Produkte unkompliziert in Ihr Sortiment integrieren und gleichzeitig Ihre Marke stärken.

Ihre Vorteile mit den Hamburger Fischwerkern:

Exklusiver Räucherlachs und Graved Lachs in verschiedenen Variationen

Flexible Bestellmengen für kleine und große Abnahmemengen

Zuverlässiger Kühlkettenversand direkt ab Hamburg

Nachhaltige Herkunft unserer Lachse aus norwegischen Aquakulturen

Individuelle Lösungen für Firmenpräsente, Kundenaktionen oder Gastronomiebedarf

Ob als edle Delikatesse für Ihr Menü, als besondere Aufmerksamkeit für Geschäftspartner oder als feste Sortimentsergänzung – die Hamburger Fischwerker sind Ihr professioneller Partner für Fischspezialitäten im B2B-Bereich. Vertrauen Sie auf unsere Erfahrung, unseren Service und unsere Leidenschaft für erstklassigen Lachs.

Die Hamburger Fischwerker – Ihr Spezialist für Graved Lachs in Hamburg

Die Hamburger Fischwerker sind ein traditionsbewusster Fischveredelungsbetrieb in Hamburg. Unser Schwerpunkt liegt auf der Zubereitung von Graved Lachs nach skandinavischer Tradition. Dabei verwenden wir ausschließlich frische Kräuter, unbehandelte Zitrusfrüchte und hochwertige Gewürze. Durch ein über viele Jahre entwickeltes, mehrstufiges Beizverfahren entsteht ein besonders aromatischer Graved Lachs, der sich durch einzigartigen Geschmack und höchste Qualität auszeichnet.

Unsere Lachsfilets beziehen wir direkt vom Hamburger Fischmarkt – von langjährigen Partnern, die wie wir größten Wert auf Frische und Nachhaltigkeit legen. Die Lachse stammen aus verantwortungsvollen Aquakulturen an der norwegischen Atlantikküste, bekannt für erstklassige Qualität.

Ob als besondere Delikatesse für Zuhause, als edles Geschenk zu Weihnachten, Ostern oder Geburtstagen, oder als kulinarische Überraschung für Geschäftspartner: Ein Graved Lachs von den Hamburger Fischwerkern ist immer ein unvergessliches Geschmackserlebnis. Gerne versenden wir unsere Lachsseiten auch direkt an Ihre Wunschadresse.

Ergänzend finden Sie in unserem Online-Shop eine feine Auswahl weiterer Fischdelikatessen: geräucherter Lachs, hausgemachte Saucen zum Graved Lachs, erlesene Schalentiere sowie hochwertigen Kaviar. Ob klassisch gebeizt mit frischem Dill oder raffiniert verfeinert mit Orange, Ingwer und Koriander – bei den Hamburger Fischwerkern finden Sie Graved Lachs in vielfältigen Variationen, direkt zum Bestellen.

Kontakt

Hamburger Fischwerker

Jan-Hinrich Floto

Schoenaich-Carolath-Strasse 21 21

22607 Hamburg

040-284 703 70



http://www.hamburger-fischwerker.de

