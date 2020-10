Mit “legacy of chocolate”, einer edlen Verpackung für Schokolade, zeigt das Unternehmen eindrucksvoll, was möglich ist und ist damit unter den Finalisten des Deutschen Nachhaltigkeitspreises

Innovatives & nachhaltiges Packaging: Hamburger Designagentur brand.pack unter den Finalisten des 13. Deutschen Nachhaltigkeitspreises

Keine Schokoladenpraline ohne Kakaobohne:

Die Hamburger Design-Agentur brand.pack bietet ein innovatives Verpackungskonzept, das umweltfreundliche Materialität mit außergewöhnlicher Formgebung vereint. Mit “legacy of chocolate”, einer edlen Verpackung für Schokolade, zeigt das Unternehmen eindrucksvoll, was möglich ist und ist damit unter den Finalisten des Deutschen Nachhaltigkeitspreises Design, Europas größte Auszeichnung für ökologisches und soziales Engagement.

Die Finalisten des ersten Deutschen Nachhaltigkeitspreises Design stehen fest – sie spiegeln die Vielfalt wider, die es an engagiertem Design bereits gibt. Mit dem Siegel des DNP Design können Finalisten ihre Spitzenposition im Feld der Nachhaltigkeit dokumentieren – in Richtung Kund/innen, Lieferant/innen, Medien und Finanzwelt. Das Siegel des DNP ist eine renommierte externe Anerkennung, macht die Vorreiter/innen erkennbar und sichert einen Vorsprung im Markt

Der neue Preis orientiert sich an den Zielen der von der UN ausgerufenen Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung und soll Konsument*innen Orientierung geben, in einer Zeit, in der nachhaltiges Design gefragter ist denn je.

brand.pack bietet hierzu ein innovatives Verpackungskonzept, das umweltfreundliche Materialität mit außergewöhnlicher Formgebung vereint. Mit “legacy of chocolate”, einer edlen Verpackung für Schokolade, zeigt das Unternehmen eindrucksvoll, was möglich ist. Auf ästhetisch hohem Niveau symbolisiert die Verpackung in Form einer Kakaofrucht den Ursprung der Schokolade und weckt Neugier. Allerdings besteht sie nicht wie herkömmliche Verpackungen aus Kunststoff und einer klassischen Faltschachtel. Stattdessen basiert sie als Einstoffverpackung auf einer vielfältig formbaren Mischung aus Zellulose, Stärke und Fasermaterial – schnell nachwachsende Rohstoffe, die biologisch abbaubar und wie Papier recycelbar sind. Der CO2-Footprint gegenüber herkömmlichen Verpackungen aus Kunststoff fällt um bis zu 80 Prozent geringer aus. Zum Einsatz kommen Papierpulpe und bioabbaubare Barriereschichten, die gemeinsam eine zielgerichtete Schutz- und Frischhaltefunktion erfüllen. Ein Designkonzept, das vor allem Herstellern im Premiumbereich die Möglichkeit gibt, ästhetisch anspruchsvolle Verpackungen zu entwickeln, die sich am Point of Sale abheben und dennoch umweltfreundlich und ressourcenschonend sind – und die ihre Botschaft durch Form und Material selbst transportieren.

Gemeinsam mit der Bundesregierung und weiteren Partnern prämiert der DNP seit 2008 Vorreiter der Nachhaltigkeit in den Kategorien Unternehmen, Kommunen, Architektur, Forschung, Startups (NEA), Verpackung und Design.

Über brand.pack

brand.pack ist eine in 2015 gegründete Hamburger Kreativagentur, die sich auf Markenentwicklung und Verpackungsdesign sowie deren technische Realisierbarkeit versteht. Dabei bestimmt die strategische und inhaltliche Formulierung von Ideen das Fundament der Projektarbeit. Designer, Ingenieure und Program Manager bündeln ihr kreatives, kaufmännisches und technisches Know-how, um gemeinsam mit dem Kunden starke und machbare Ergebnisse zu erzielen.

www.brandpack.eu

