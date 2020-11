Hamburg: Teambuilding der anderen Art

Teambuilding in der Hansestadt Hamburg mit Langzeitwirkung

Hamburg. Die Hafenstadt im Norden Deutschlands ist bekannt für ihr Vergnügungsviertel St. Pauli, die spannende Stadtgeschichte oder die Speicherstadt. Und Hamburg gilt als Innovations- und Technikzentrum: Große Unternehmen wie Airbus und Google haben sich in Hamburg niedergelassen. Ausschlaggebend sind hier die ideale Lage und die kreative Atmosphäre, die in der gesamten Stadt zu spüren ist. Kreativität und Kultur zeigen sich auch in dem perfekt eingespielten Orchester der Elbphilharmonie. Und genau wie die Musiker*innen in der Konzerthalle, müssen auch die Mitarbeiter*innen in einer Firma perfekt zusammenspielen und sich aufeinander verlassen. Um dies zu erreichen, sind Teambuilding-Maßnahmen unverzichtbar.

Jedes Unternehmen bildet auf Dauer oder auf Zeit Arbeitsgruppen. Egal ob es sich hierbei um Projektgruppen oder Abteilungen handelt; das gemeinsame Arbeiten gelingt nur, wenn alle im gleichen Takt spielen. Dazu muss aus der Gruppe aber erst ein Team werden. Ein Team besitzt im Gegensatz zu einer Gruppe ausgeprägtes Gemeinschaftsgefühl, kollektives Verantwortungsbewusstsein und starke Interaktion. Der Prozess des Teambuildings beseitigt Unzufriedenheit, steigert die Arbeitseffizienz und stärkt das Vertrauen zueinander und in die Vorgesetzten. Die wichtigste Teambuilding-Maßnahme sind professionell gestaltete Teamevents. Teamevents fördern die Entwicklung der Gruppe und die individuellen Kompetenzen der einzelnen Teilnehmer*innen. Das führt zu mehr Selbstvertrauen und einem besseren Teamgefühl.

Experten auf ihrem Gebiet

Seit über 10 Jahren organisieren die CityHunters erfolgreich Teamevents in mehr als 40 Städten allein in Deutschland. Mit neuen und innovativen Methoden des Teambuildings wird das Teamevent zu einem unvergesslichen Tag. Per iPad, Handy oder Stadtkarte flitzen die Teilnehmer*innen in Kleingruppen durch Hamburgs Innenstadt, um dort Rätsel und Aufgaben zu finden, gemeinsam zu lösen und Punkte zu sammeln. Je schneller die Teams sind, desto höher stehen die Chancen, gegen ihre Kollegen*innen zu gewinnen. “Unsere Stadtrallyes machen Spaß und wecken Kampfgeist und Teamgefühl. Die unterschiedlichen Spieldesigns geben allen die Chance, individuelle Fähigkeiten unter Beweis zu stellen”, sagt der Geschäftsführer C.-Philipp Steiner. Sein Partner Daniel Sekula ergänzt: “Vor allem in anstrengenden Phasen im Unternehmen ist es wichtig, das Gemeinschaftsgefühl und die Motivation nicht zu verlieren. Daher haben wir Teamevents für jedes Budget und für jede Teilnehmerzahl in unserem Portfolio.”

Die Teamevents von CityHunters machen das Teambuilding zu einem unvergesslichen Tag in der Hafenstadt Hamburg und stärken den Zusammenhalt innerhalb des Unternehmens.

Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.cityhunters.de/hamburg/teambuilding-hamburg

CityHunters schafft Erlebnisse! Das Unternehmen entwickelt Teambuilding-Events für Unternehmen und führt diese selbst durch. Kern des Produktportfolios sind Stadtrallyes wie Krimi Geocachings, iPad-Rallyes oder Smartphone Schnitzeljagden. Diese verbinden interaktive Stadtentdeckung mit herausfordernden Rätselstellungen und Teambuilding.

CityHunters wurde 2009 in Nürnberg gegründet. Seitdem hat sich CityHunters immer wieder gewandelt und neu erfunden, um am Puls der Zeit zu bleiben und Trends zu setzen. So gehört das einstige Start-Up-Unternehmen heute zu den größten Anbietern der Branche und führt allein in Deutschland jährlich über 1.000

Veranstaltungen in mehr als 40 Städten durch. Die CityHunters haben Ihren Firmensitz nach wie vor in Franken, sind inzwischen aber in ganz Europa zuhause.

Für Privatkunden hat CityHunters 2019 den Ableger www.myCityHunt.de eröffnet.Über dieses Portal sind interaktive Smartphone-Rallyes buchbar – in über 700 Städten in Deutschland und der EU.

Weitere Details: www.cityhunters.de

Firmenkontakt

CityHunters GmbH & Co. KG

Daniel Sekula

Weinmarkt 1

90403 Nürnberg

0800 – 214 65 90

0911 – 131 323 52

service@cityhunters.de

https://www.cityhunters.de/hamburg/teambuilding-hamburg

Pressekontakt

CityHunters GmbH & Co. KG

Marc Lönenbach

Weinmarkt 1

90403 Nürnberg

0911 – 992 892 84

0911 – 131 323 52

loenenbach@cityhunters.de

https://www.cityhunters.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.