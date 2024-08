Hamburg-Domains feiern 10. Geburtstag

Alle Premium-Domains werden zu günstigen Standard-Domains

Vor zehn Jahren wurde die Hamburg-Domain ins Leben gerufen, und seither hat sie das Internet für viele Hamburger und regionale Unternehmen bereichert. Herzlichen Glückwunsch zu diesem beeindruckenden Jubiläum!

Zum zehnjährigen Jubiläum werden alle Premium-Domains zu normalen Preisen angeboten.

Die Vorteile der Hamburg-Domains für Hamburger

Die Hamburg-Domain (.hamburg) bietet zahlreiche Vorteile für Einwohner, Unternehmen und Organisationen der Hansestadt:

Hamburg-Domains als Gütesiegel: Made in Hamburg

Eine Hamburg-Domain zeigt sofort die Verbundenheit zur Stadt. Egal ob Restaurant, Handwerksbetrieb oder lokales Event – eine Hamburg-Domain signalisiert Verwurzelung in der Region und spricht gezielt lokale Kundschaft an.

Vertrauen und Glaubwürdigkeit:

Eine lokale Domain schafft Vertrauen. Kunden wissen, dass sie es mit einem Unternehmen oder einer Person aus ihrer Nähe zu tun haben, was besonders in Zeiten von Online-Betrug und unseriösen Anbietern beruhigend ist.

Suchmaschinenoptimierung (SEO):

Websites mit einer Hamburg-Domain haben oft bessere Chancen, bei lokalen Suchanfragen in Suchmaschinen wie Google weiter oben angezeigt zu werden. Dies erhöht die Sichtbarkeit und kann zu mehr Besuchern und potenziellen Kunden führen.

Markenbildung:

Hamburg-Domains helfen Unternehmen dabei, ihre Marke zu stärken und sich klar zu positionieren. Sie heben die Webseite von der Masse ab und machen sie leicht merkbar.

Ein Jahrzehnt digitaler Verbundenheit

In den letzten zehn Jahren hat die Hamburg-Domain bewiesen, dass sie weit mehr als nur eine Internetadresse ist. Sie ist ein Symbol für die Gemeinschaft und den Stolz der Hamburger. Unternehmen haben sie genutzt, um ihre Marken zu stärken, während Einzelpersonen und Organisationen sie als Plattform für ihre lokalen Aktivitäten verwendet haben.

Auch Firmen und Einzelpersonen außerhalb Hamburgs können eine Hamburg-Domain registrieren, solange einer der Kontakte im WHOIS aus Hamburg stammt. Die Firma Secura aus Köln bietet diesen Kontaktservice für ihre Kunden an.

Wir freuen uns auf die nächsten zehn Jahre und hoffen, dass die Hamburg-Domain weiterhin wächst und gedeiht, so wie die Stadt selbst. Herzlichen Glückwunsch und alles Gute für die Zukunft!

Happy Birthday, dear Hamburg-Domain!

